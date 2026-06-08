Khi lợi thế là áp lực

U19 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng bảng A với rất nhiều lợi thế. Hiệu số tốt hơn, vị trí đầu bảng và chỉ cần một trận hòa là đủ hoàn thành mục tiêu giành vé vào bán kết. Trong khi đó, U19 Indonesia buộc phải thắng nếu muốn tự quyết số phận.

Chính vì điều đó, U19 Việt Nam đã lựa chọn cách tiếp cận khá thận trọng và chấp nhận lùi sâu nhằm chờ cơ hội phản đòn. Lựa chọn này của U19 Việt Nam tạo điều kiện cho U19 Indonesia gây sức ép.

Điều đáng nói, các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi đã không thể duy trì được sự chủ động cần thiết, thường xuyên mất bóng ở khu vực giữa sân, gặp khó trong các tình huống triển khai tấn công và để đối phương kiểm soát nhịp độ trận đấu. Bàn thua ở phút 22 sau một sai lầm nơi hàng thủ là hệ quả của những dấu hiệu đã xuất hiện từ trước đó.

U19 Việt Nam (áo trắng) nhận thất bại đáng tiếc

Hiệp một khép lại với tỷ số 0-1 và đó có lẽ là 45 phút đáng quên nhất của U19 Việt Nam kể từ đầu giải. Đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, trong khi hàng phòng ngự liên tục đặt mình vào trạng thái báo động.

Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi không buông xuôi, bởi sau giờ nghỉ họ đã thay đổi hoàn toàn và tạo sức ép ngược về phía U19 Indonesia. Bàn gỡ hòa từ pha đánh đầu của Quốc Khánh ở phút 73 là phần thưởng cho tinh thần chiến đấu và nỗ lực của U19 Việt Nam.

Thế nhưng khi cánh cửa bán kết gần như đã mở ra trước mắt, pha phạm lỗi ở phút bù giờ đã khiến U19 Việt Nam phải nhận thất bại cay đắng với bàn thua trên chấm 11m. Cũng vì thất bại này, U19 Việt Nam chưa thể giành vé đi tiếp, dù trước đó nắm quá nhiều lợi thế.

Bài học đối với những cầu thủ trẻ

Bóng đá trẻ luôn là nơi các cầu thủ học cách trưởng thành và trận đấu này mang đến cho U19 Việt Nam một bài học rất đắt giá.

Sau bàn gỡ hòa, U19 Việt Nam có dấu hiệu lùi quá sâu nhằm tập trung bảo vệ tỷ số thay vì tìm cách kiểm soát bóng và kéo giảm sức ép từ phía đội chủ nhà, vốn không còn đảm bảo được cả sự tỉnh táo lẫn thể lực.

Tấm vé vào bán kết U19 Đông Nam Á của U19 Việt Nam giờ phụ thuộc vào kết quả của 2 bảng đấu còn lại

Quả phạt 11m mà trọng tài người Nhật Bản cho U19 Indonesia được hưởng có phần nặng nề, nhưng then chốt thì việc nhường lại không gian cho đối thủ chơi bóng, vùng lên sau quãng thời gian dài chịu sức ép mới là điều cần U19 Việt Nam rút ra bài học cho tương lai.

Thất bại này chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối, bởi thực tế U19 Indonesia không mạnh hơn. Nó thể hiện ở việc U19 Việt Nam đã có phần lớn thời gian ở hiệp 2 chơi lấn lướt và tạo ra những cơ hội tương đối rõ ràng.

Dẫu vậy, bóng đá trẻ không chỉ được đo bằng kết quả. Điều quan trọng hơn là những bài học tích lũy trên hành trình trưởng thành. Trận thua trước Indonesia cho thấy U19 Việt Nam cần cải thiện khả năng kiểm soát thế trận, bản lĩnh trong các thời khắc quyết định và sự tập trung ở những phút cuối cùng.

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