Cơ hội đi tiếp của U19 Việt Nam sau trận thua 1-2 trước U19 Indonesia đã bị thu hẹp đáng kể. Từ vị thế chỉ cần hòa là chắc chắn đứng đầu bảng A và giành vé vào bán kết, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi phải chờ kết quả từ các bảng còn lại để hy vọng trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U19 Việt Nam thua tiếc nuối Indonesia - Ảnh: Bola

Theo điều lệ giải U19 Đông Nam Á 2026, 3 đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Tuy nhiên, do bảng C chỉ có 3 đội, thành tích của đội nhì bảng A và B trước đội cuối bảng sẽ không được tính. Điều này khiến U19 Việt Nam không còn lợi thế tuyệt đối dù đã thắng đậm Timor Leste và Myanmar trước đó.

Sau khi trừ kết quả theo quy định, U19 Việt Nam chỉ còn 3 điểm và hiệu số +4 trong bảng so sánh các đội nhì. Đây là thông số tương đối tốt, nhưng chưa đủ để bảo đảm tấm vé đi tiếp.

Cơ hội của U19 Việt Nam lúc này phụ thuộc trực tiếp vào hai trận còn lại: U19 Thái Lan gặp U19 Malaysia ở bảng B và U19 Australia gặp U19 Campuchia ở bảng C.

Nếu một trong hai trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa, U19 Việt Nam gần như chắc chắn bị loại. Ngược lại, nếu hai trận đều phân thắng bại, đội bóng áo đỏ vẫn còn cơ hội đi tiếp nhờ hiệu số đang khá thuận lợi.

Đánh giá thực tế, cơ hội vào bán kết của U19 Việt Nam chỉ còn khoảng 35-40%. Đây là tỷ lệ không cao, bởi đội đã mất quyền tự quyết và phải trông chờ vào những kết quả có lợi từ đối thủ.

Xếp hạng bảng A chung cuộc

Nhóm các đội nhì bảng

Highlights U19 Việt Nam 1-2 U19 Indonesia

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