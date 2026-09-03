U20 Triều Tiên đã tạo nên màn lội ngược dòng khó tin trước U20 Iran ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Dù bị dẫn bàn đến những phút cuối, đội bóng Đông Á vẫn giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính.
U20 Iran là đội vượt lên dẫn trước ở phút 47 sau pha lập công của Mohammadmahdi Jannianavaei. Trong phần lớn thời gian còn lại, U20 Iran duy trì lợi thế nhờ lối chơi chắc chắn và khả năng phòng ngự kỷ luật.
Tuy nhiên, U20 Triều Tiên không bỏ cuộc và tạo nên cuộc ngược dòng ngoạn mục trong thời gian bù giờ. Kang Wi Song gỡ hòa ở phút 90+3, trước khi Kang Myong Bom ghi bàn quyết định ở phút 90+5, mang về 3 điểm quý giá.
Chiến thắng này giúp U20 Triều Tiên tiếp tục dẫn đầu bảng C với 6 điểm tuyệt đối, đồng thời tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự VCK U20 châu Á 2027.
Ghi bàn:
U20 Iran: Mohammadmahdi Jannianavaei (47')
U20 Triều Tiên: Kang Wi Song (90'+3), Kang Myong Bom (90'+5)
Đội hình ra sân
U20 Triều Tiên: Kim Jong Hun, Ri Kyong Bong, Choe Chung Hyok, An Jin Sok, Pak Kwang Song, Kim Yu Jin, Ri Kang Rim, Kim Se Ung, Ri Hyok Gwang, Kim Hyon Jun, Pak Ryong U
U20 Iran: Amirmahdi Maghsoudi, Mohamad Akbari, Mohammadmahdi Jannianavaei, Mohammadreza Abbasi, Benyamin Alipour, Mahan Beheshti, Mahan Alipour, Mohammadali Sahneh, Pouya Esmi, Mahdi Cheshmberah, Abolfazl Kazemi.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng ngược dòng khó tin dành cho U20 Triều Tiên trước U20 Iran. Kết quả này giúp đội bóng Đông Á duy trì ngôi đầu bảng C. Trong khi U20 Iran sẽ phải đối đầu chủ nhà U20 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng sau đây ba ngày.
90'+5
Thừa thắng xông lên, U20 Triều Tiên có thêm bàn thắng để tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục ở những phút bù giờ. Cầu thủ thay người khác là Kang Myong Bom có pha đá bồi cận thành chính xác cho đội bóng Đông Á.
90'+3
Kang Wi Song gỡ hòa 1-1 cho U20 Triều Tiên
Xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái, bóng được tạt ra để Kang Wi Song thoải mái đánh đầu đưa bóng đập đất rồi bay vào lưới U20 Iran.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
85'
U20 Triều Tiên vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc khoan phá hàng thủ chắc chắn của U20 Iran.
79'
Lưới của U20 Triều Tiên bị rung lên lần thứ hai, tuy nhiên trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị đối với cầu thủ Iran.
73'
Thủ môn Amirmahdi Maghsoudi dùng thân mình cản phá cú sút căng ở góc hẹp của cầu thủ U20 Triều Tiên. Pha bóng này khiến anh bị đau, cần tới sự chăm sóc của nhân viên y tế.
67'
Cơ hội nguy hiểm được U20 Triều Tiên tạo ra, song cú sút xa của An Jin Sok không thắng được thủ môn Amirmahdi Maghsoudi. Pha đá bồi của cầu thủ áo đỏ cũng bất thành.
61'
Các cầu thủ U20 Triều Tiên vẫn nỗ lực kiểm soát thế trận, gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số. Dẫu vậy, đội bóng Tây Á đang chơi phòng thủ kín kẽ.
52'
Bị dẫn bàn có phần bất ngờ, các cầu thủ U20 Triều Tiên lập tức vùng lên gây sức ép về phía khung thành của đội bóng Tây Á.
47'
U20 Iran mở tỷ số đẹp mắt
Xuất phát từ pha ném biên mạnh của đồng đội vào vòng cấm, Mohammadmahdi Jannianavaei đánh đầu dũng mãnh tung lưới U20 Triều Tiên.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có đội nào ghi được bàn thắng.
45'+3
Thủ môn Amirmahdi Maghsoudi bên phía U20 Iran có hai pha cản phá liên tiếp trước quả tạt và tình huống dứt điểm cận thành của cầu thủ U20 Triều Tiên.
45'+1
Thêm một pha kết thúc nữa của U20 Triều Tiên, lần này có ra chân có lực tốt hơn của Pak Kwang Song nhưng vẫn chưa đủ độ khó.
42'
Khung thành của đội bóng Tây Á chao đảo trong pha đá phạt góc của U20 Triều Tiên. Cú dứt điểm cuối cùng của cầu thủ áo đỏ ở góc hẹp không chính xác.
37'
U20 Triều Tiên có pha chuyển đổi trạng thái nhanh, Ri Kang Rim chớp cơ hội dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá nhẹ không làm khó thủ môn Amirmahdi Maghsoudi.
28'
Vẫn chưa có pha dứt điểm thật sự nguy hiểm nào được cầu thủ hai đội tạo ra về phía khung thành của nhau.
17'
Vẫn đang là một thế trận và tốc độ chậm dãi, điều đó cho thấy sự thận trọng nhất định của cả đôi bên.
11'
Phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết nắng nóng trên sân Việt Trì nên hai đội chưa sớm bung sức. Kim Yu Jin - người ghi cú đúp vào lưới U20 Việt Nam cách đây ba ngày là người có được cú dứt điểm đầu tiên, song không làm khó thủ môn U20 Iran.
5'
Được đánh giá ngang tài, cân sức, U20 Triều Tiên và U20 Iran nhập cuộc khá chủ động.
16h00
Trọng tài chính người Tajkistan Davlatov Abdullo thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
15h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Ở trận đấu này, U20 Triều Tiên ra sân với trang phục màu đỏ, trong khi U20 Iran mặc trang phục màu trắng.
15h30
Cầu thủ hai đội U20 Iran vs U20 Triều Tiên ra sân khởi động trước trận đấu.
15h05
14h45
U20 Triều Tiên sẽ đối đầu U20 Iran trong trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Đây được xem là cuộc cạnh tranh trực tiếp cho vị trí dẫn đầu khi cả hai đội đều giành chiến thắng ở trận ra quân.
U20 Triều Tiên tạo ấn tượng mạnh khi đánh bại U20 Việt Nam với tỷ số 3-0 nhờ lối chơi giàu thể lực, kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội tốt. Trong khi đó, U20 Iran cũng có màn khởi đầu thuận lợi khi vượt qua U20 Palestine 2-1.
Với lực lượng đồng đều cùng nền tảng bóng đá trẻ phát triển, U20 Iran được đánh giá cao nhờ khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công đa dạng. Tuy nhiên, U20 Triều Tiên cũng cho thấy họ là đối thủ không dễ bị đánh bại khi sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn và tinh thần thi đấu mạnh mẽ.
Trận đấu này nhiều khả năng sẽ quyết định ngôi đầu bảng C. Đội giành chiến thắng sẽ chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé trực tiếp vào vòng chung kết U20 châu Á 2027.