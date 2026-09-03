Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Palestine: Mệnh lệnh chiến thắng Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Palestine, thuộc khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, sân Việt Trì, 19h hôm nay (3/9).

U20 Triều Tiên đã tạo nên màn lội ngược dòng khó tin trước U20 Iran ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Dù bị dẫn bàn đến những phút cuối, đội bóng Đông Á vẫn giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính.

U20 Triều Tiên (áo đỏ) thắng hai trận liên tiếp - Ảnh: Đoàn Ca

U20 Iran là đội vượt lên dẫn trước ở phút 47 sau pha lập công của Mohammadmahdi Jannianavaei. Trong phần lớn thời gian còn lại, U20 Iran duy trì lợi thế nhờ lối chơi chắc chắn và khả năng phòng ngự kỷ luật.

Tuy nhiên, U20 Triều Tiên không bỏ cuộc và tạo nên cuộc ngược dòng ngoạn mục trong thời gian bù giờ. Kang Wi Song gỡ hòa ở phút 90+3, trước khi Kang Myong Bom ghi bàn quyết định ở phút 90+5, mang về 3 điểm quý giá.

Chiến thắng này giúp U20 Triều Tiên tiếp tục dẫn đầu bảng C với 6 điểm tuyệt đối, đồng thời tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự VCK U20 châu Á 2027.

Ghi bàn:

U20 Iran: Mohammadmahdi Jannianavaei (47')

U20 Triều Tiên: Kang Wi Song (90'+3), Kang Myong Bom (90'+5)

Đội hình ra sân

U20 Triều Tiên: Kim Jong Hun, Ri Kyong Bong, Choe Chung Hyok, An Jin Sok, Pak Kwang Song, Kim Yu Jin, Ri Kang Rim, Kim Se Ung, Ri Hyok Gwang, Kim Hyon Jun, Pak Ryong U

U20 Iran: Amirmahdi Maghsoudi, Mohamad Akbari, Mohammadmahdi Jannianavaei, Mohammadreza Abbasi, Benyamin Alipour, Mahan Beheshti, Mahan Alipour, Mohammadali Sahneh, Pouya Esmi, Mahdi Cheshmberah, Abolfazl Kazemi.