Vòng loại U20 châu Á 2027 đã chính thức khởi tranh với những kết quả đáng chú ý của các đại diện Đông Nam Á. Trong ngày ra quân, nhiều đội bóng trẻ trong khu vực đã tạo được dấu ấn khi giành những chiến thắng quan trọng, mở ra hy vọng cạnh tranh tấm vé dự vòng chung kết.

U20 Campuchia gây bất ngờ khi đánh bại Yemen - Ảnh: ASEAN Football

Trên sân nhà tại bảng G, U20 Campuchia có màn khởi đầu thuận lợi khi đánh bại U20 Yemen với tỷ số 2-1. Dù gặp không ít khó khăn trước lối chơi giàu thể lực của đối thủ, đội chủ nhà vẫn thể hiện bản lĩnh để giành trọn 3 điểm, qua đó tạo lợi thế trong cuộc đua tại bảng đấu.

Tại bảng K, U20 Myanmar cũng gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng đậm 4-0 trước U20 Sri Lanka. Với lợi thế sân nhà, đội bóng trẻ Myanmar nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép và sớm tạo ra cách biệt an toàn để hoàn tất trận đấu bằng màn trình diễn thuyết phục.

Trong khi đó, U20 Singapore ở bảng J cũng có khởi đầu thuận lợi khi vượt qua U20 Bhutan với tỷ số 3-1. Đại diện đảo quốc sư tử cho thấy sự hiệu quả trong những pha tấn công và tận dụng tốt các cơ hội tạo ra.

U20 Myanmar cũng gây ấn tượng ở ngày ra quân - Ảnh: ASEAN Football

Ở bảng C, U20 Việt Nam lại không có được kết quả như mong đợi khi thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên trên sân Việt Trì. Sau hiệp một chơi khá cân bằng, đội chủ nhà bất ngờ để thủng lưới liên tiếp trong hiệp hai và gặp nhiều khó khăn trước sức mạnh của đối thủ.

Trong khi đó, hai đội bóng được đánh giá cao khác của khu vực là U20 Indonesia và U20 Malaysia đã có trận ra quân tại bảng H với kết quả hòa 0-0. Cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá trẻ hàng đầu Đông Nam Á diễn ra chặt chẽ, khi cả hai bên đều ưu tiên sự chắc chắn và không mạo hiểm trong khâu tấn công.

U20 Singapore ra quân thuận lợi - Ảnh: ASEAN Football

Những kết quả đầu tiên cho thấy cuộc đua tại vòng loại U20 châu Á 2027 vẫn còn rất rộng mở. Các đội bóng Đông Nam Á sẽ cần duy trì sự ổn định ở những lượt trận tiếp theo để hướng tới mục tiêu giành vé tham dự vòng chung kết.

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