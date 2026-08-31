Dưới sự dẫn dắt của HLV Chakraphan Panpee, U20 Thái Lan nhập cuộc chủ động và nhanh chóng tạo ra sức ép lên khung thành đối phương. Ngay phút thứ 4, đội chủ nhà có cơ hội mở tỷ số khi Phongphet Aiamsaad đột phá rồi tung cú dứt điểm nhưng thủ môn bên phía UAE cản phá.

Sivakon Phonsan ghi bàn duy nhất của trận đấu - Ảnh: FAT

Sau quãng thời gian giằng co, U20 Thái Lan cuối cùng cũng tìm được bàn thắng ở phút bù giờ hiệp một. Từ pha phối hợp với Pichya Kongsri, Sivakon Phonsan xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút vào góc xa, đưa "tiểu Voi chiến" vượt lên dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp hai, U20 Thái Lan tiếp tục duy trì thế trận chủ động và tạo ra nhiều cơ hội. Pawarit Bunmalet, Pichya Kongsri hay Surachai Bunchari đều có những tình huống dứt điểm nguy hiểm, nhưng không thể nhân đôi cách biệt.

U20 Thái Lan tạm dẫn đầu bảng F sau lượt trận khai màn - Ảnh: FAT

Trong những phút cuối, UAE nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng hàng phòng ngự Thái Lan thi đấu tập trung để bảo toàn lợi thế. Chung cuộc, U20 Thái Lan giành chiến thắng 1-0 và có 3 điểm đầu tiên tại bảng F vòng loại U20 châu Á 2027.

Ở trận đấu còn lại của bảng F, U20 Turkmenistan cũng tạo bất ngờ khi đánh bại U20 Iraq với tỷ số 2-1. Kết quả này khiến cuộc đua tại bảng F trở nên hấp dẫn ngay từ lượt trận đầu tiên.

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