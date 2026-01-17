U23 Uzbekistan thắng cả 3 trận đấu gần nhất gặp U23 Trung Quốc.

U23 Trung Quốc giữ sạch lưới trong cả 3 trận đấu tại vòng bảng U23 châu Á 2026, trở thành đội thứ 5 làm được điều này, sau U23 Saudi Arabia (2022), U23 Hàn Quốc (2024), U23 Uzbekistan (2024) và U23 Nhật Bản (2026).

Thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc thực hiện 16 pha cứu thua tại U23 châu Á 2026, nhiều hơn so với bất kỳ thủ môn nào khác.