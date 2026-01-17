Highlights U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc:
U23 Trung Quốc tiếp tục làm nên lịch sử tại U23 châu Á 2026, khi loại đối thủ mạnh U23 Uzbekistan ở vòng tứ kết.
Thủ môn Li Hao trở thành người hùng của U23 Trung Quốc với màn trình diễn xuất sắc, làm nản lòng các cầu thủ trẻ U23 Uzbekistan.
Li Hao có tổng cộng 8 pha cản phá trong 120 phút, với một loạt tình huống cứu thua khó tin.
Trên chấm luân lưu, anh cản một cú sút khác của U23 Uzbekistan, giúp U23 Trung Quốc thắng 4-2.
Như vậy, U23 Trung Quốc sẽ là đối thủ của U23 Việt Nam tại bán kết U23 châu Á 2026.
Đội hình xuất phát:
U23 Uzbekistan (4-2-3-1): Muratbaev; Karimov, Rizakulov, Abdullaev, Khamidov; Bakhromov, Khayrullaev; Tulkunbekov, Saidnurullaev, Jumayev; Saidov.
U23 Trung Quốc (5-3-2): Li Hao; Xu Bin, Yang Xi, Umidjan Yusup, He Yiran, Hu Hetao; Mutellip Iminqari, Li Zhenquan, Peng Xiao; Wang Yudong, Behram Abduweli.
Kết thúc!
U23 Trung Quốc thắng luân lưu 4-2, ghi tên mình vào bán kết U23 châu Á.
2-4
Thủ môn Muratbaev chạm tay vào bóng nhưng không cản được cú sút của Wang Bohao.
2-3
Không vào! Li Hao xuất sắc đẩy cú sút của Abdullaev.
2-3
Không vào! Yang Haoyu sút ra ngoài.
2-3
Không vào! Karimov sút rất căng chạm xà ngang
2-3
Xiang Yuwang sút thành công.
2-2
Saidnurullaev sút thành công dù Li Hao đoán đúng hướng.
1-2
Peng Xiao tung cú sút cực mạnh vào góc cao.
1-1
U23 Uzbekistan cân bằng tỷ số luân lưu. Bakhromov dễ dàng đánh lừa Li Hao.
0-1
U23 Trung Quốc đá trước. Liu Haofan sút thành công.
120'+2
Hết giờ! U23 Uzbekistan 0-0 U23 Trung Quốc!
Như vậy, U23 Trung Quốc là đội duy nhất giữ sạch lưới sau tứ kết. Riêng Li Hao xuất sắc với 8 pha cứu thua.
120'
Hiệp phụ thứ hai có 1 phút bù giờ.
120'
Bakhromov tung cú sút rất căng từ khoảng cách 30 mét, lần này bóng đi không chính xác.
116'
U23 Uzbekistan thay đổi trên hàng công, khi Khaydarov thay Amirbek Saidov. HLV Puche dường như muốn tìm bàn thắng trong 120 phút.
115'
Jumayev xoay người dứt điểm quá vội đi không chính xác. Ngay sau pha bóng này, Li Hao lại bị đau.
113'
U23 Trung Quốc liên tục treo bóng vào vòng cấm nhưng đều thừa hoặc thiếu lực. Đây là lý do họ mới chỉ ghi 1 bàn tại giải.
110'
Tốc độ trận đấu khá chậm. U23 Uzbekistan không còn cầm bóng vượt trội trong những phút vừa qua.
106'
Hiệp phụ thứ hai bắt đầu. U23 Trung Quốc giao bóng.
105'+2
Hiệp phụ đầu tiên kết thúc. Tỷ số vẫn là 0-0.
105'
Thêm cú sút khác của Jumayev nhưng bật hàng thủ áo đỏ.
103'
Bakhromov tung cú sút từ rất xa đi không chính xác.
96'
Jumayev bóng ngoài vòng cấm bật hậu vệ U23 Trung Quốc. U23 Uzbekistan bế tắc nhưng HLV Puche mới chỉ có 1 sự thay đổi.
95'
Sai lầm của U23 Uzbekistan giúp Xiang Yuwang có cơ hội dẫn bóng vào cấm cấm, nhưng anh xử lý chậm nên không kịp dứt điểm.
91'
Hiệp phụ đầu tiên bắt đầu.
90'+5
Hiệp 2 kết thúc! U23 Uzbekistan 0-0 U23 Trung Quốc!
Sự xuất sắc của thủ môn Li Hao kéo trận đấu vào hiệp phụ. Như vậy, cả 3 trận tứ kết đầu tiên ở U23 châu Á 2026 đều không thể giải quyết trong 90 phút.
90'+2
Không vào! Bakhromov đá phạt trực tiếp rất kỹ thuật, Li Hao đổ người đẩy bóng ra. Fomin ngay lập tức có mặt đá bồi cận thành nhưng bóng đi nhẹ vào thẳng tay thủ môn U23 Trung Quốc.
90'
Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.
90'
Cơ hội! Cầu thủ vào thay người Fomin không bị kèm, thực hiện cú sút nhanh ở rìa vòng cấm, bóng ăn ra má ngoài quá nhiều và thiếu chính xác.
83'
Li Hao bị đau sau pha phạm lỗi của cầu thủ áo trắng. Đội ngũ y tế phải vào sân.
81'
U23 Uzbekistan đang rất bế tắc trước hàng thủ đông người của U23 Trung Quốc, việc tăng tốc cũng gặp khó khăn.
75'
Nguy hiểm! Sau pha mất bóng trong vòng cấm của U23 Trung Quốc, các cầu thủ áo trắng phối hợp nhanh, Tulkunbekov sút chìm đi ra mép lưới.
74'
Xu Bin dứt điểm không vượt qua hậu vệ U23 Uzbekistan.
67'
Không vào! Saidov không thể dứt điểm sau đường kiến tạo của Tulkunbekov, khi hậu vệ U23 Trung Quốc kịp phá bóng.
63'
Không vào! Khayrullaev tung cú sút một chạm trước vòng cấm, bóng chạm hậu vệ U23 Trung Quốc đổi hướng nhưng Li Hao vẫn xuất sắc bay người cứu thua.
61'
Nguy hiểm! Pha tranh chấp trong vòng cấm và phối hợp rất hay của cầu thủ U23 Uzbekistan, nhưng cú sút sau cùng của Saidnurullaev đưa bóng đi thiếu chính xác.
57'
Cơ hội! Bakhromov từ tuyến sau băng lên sút nhanh, nhưng bóng chạm đồng đội Saidov trong thế việt vị và đi ra ngoài.
52'
Cơ hội! Pha tấn công nhanh bất ngờ của U23 Trung Quốc, Yang Xi tạt từ cánh phải, Abduweli tung người móc bóng đi chưa chính xác.
49'
Giống như hiệp 1, U23 Uzkekistan tiếp tục cầm bóng chủ động, trong khi đội hình U23 Trung Quốc lùi thấp.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+4
Hiệp 1 kết thúc! U23 Uzbekistan 0-0 U23 Trung Quốc!
Thế trận một chiều nghiêng về U23 Uzbekistan, nhưng thủ môn Li Hao có hiệp đấu xuất thần.
45'
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
45'
Không vào! Thêm cú sút xa khác của Bakhromov, bóng vượt qua tầm với của Li Hao và đi chệch cột dọc.
43'
Không vào! Bakhromov xử lý rất kỹ thuật, tiếp bóng chân trái rồi sút nhanh bằng chân phải từ ngoài vòng cấm về phía góc cao, Li Hao vẫn có màn bay người cản phá khó tin. Đây là pha cứu thua thứ 5 của anh.
36'
Sau tình huống phạt góc, Khayrullaev tung cú sút từ rất xa đi không chính xác. Một pha bóng giải tỏa của U23 Uzbekistan khi bế tắc.
32'
Trận đấu tạm dừng để hai đội tiếp nước. Trận đấu đang diễn ra dưới nắng gắt ở Saudi Arabia.
26'
U23 Trung Quốc có pha dứt điểm đầu tiên, với cú sút từ ngoài vòng cấm của Behram Abduweli, nhưng không gây khó cho hàng thủ U23 Uzbekistan.
21'
Jumayev lấy bóng trong chân cầu thủ U23 Trung Quốc, thực hiện cú sút chéo góc đi ra ngoài.
20'
Không vào! Jumayev tung cú sút từ xa rất căng, bóng đi cong nhưng Li Hao có phản xạ tuyệt vời cứu thua cho U23 Trung Quốc.
16'
Sau 1/3 thời gian của hiệp 1, U23 Uzbekistan hoàn toàn ép sân, với tỷ lệ kiểm soát bóng 76,2%, tung ra 4 cú sút. U23 Trung Quốc vẫn chưa có pha dứt điểm nào.
13'
Khayrullaev tung cú sút từ rất xa đưa bóng đi không chính xác.
9'
Thủ môn Li Hao chấn thương, đội ngũ y tế đã vào sân.
7'
Xà ngang! Sau quả phạt góc bật ra, tiền vệ Tulkunbekov thực hiện cú ra chân nhanh ngoài vòng cấm, bóng khẽ chạm cầu thủ U23 Trung Quốc đánh bại Li Hao rồi đập trúng xà ngang.
4'
Li Hao một lần nữa có pha xử lý rất hay trong tình huống đối mặt Saidov. Dù vậy, đây là pha bóng việt vị của U23 Uzbekistan.
1'
Jumayev tung cú sút chìm từ ngoài vòng cấm, thủ môn Li Hao đổ người bắt gọn bóng.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Thống kê
U23 Uzbekistan thắng cả 3 trận đấu gần nhất gặp U23 Trung Quốc.
U23 Trung Quốc giữ sạch lưới trong cả 3 trận đấu tại vòng bảng U23 châu Á 2026, trở thành đội thứ 5 làm được điều này, sau U23 Saudi Arabia (2022), U23 Hàn Quốc (2024), U23 Uzbekistan (2024) và U23 Nhật Bản (2026).
Thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc thực hiện 16 pha cứu thua tại U23 châu Á 2026, nhiều hơn so với bất kỳ thủ môn nào khác.