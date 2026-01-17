Ngay sau chiến thắng đầy cảm xúc 3-2 trước U23 UAE tại tứ kết giải U23 châu Á 2026, hai cầu thủ U23 Việt Nam là Thái Sơn và Viktor Lê được AFC yêu cầu phải kiểm tra doping. Đây là quy định bắt buộc của BTC giải với các đội bóng, không chỉ riêng U23 Việt Nam. Theo quy định, AFC sẽ chọn ngẫu nhiên 1-2 cầu thủ để làm các mẫu xét nghiệm.

Trong 2 cầu thủ trên, Viktor Lê thi đấu rất hay nhưng anh bị choáng sau một pha va chạm mạnh với cầu thủ U23 UAE, phải rời sân ngay ở hiệp 1. Người vào thay Viktor là Đình Bắc lập tức ghi dấu ấn với đường kiến tạo giúp Lê Phát ghi bàn mở tỉ số. Cá nhân chân sút số 7 cũng có một pha đánh đầu đẳng cấp nâng tỉ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam.

Tiền vệ Viktor Lê phải đi kiểm tra doping. Ảnh: Ted Trần

Trong khi đó, Thái Sơn thi đấu trọn vẹn 120 phút. Anh thực sự là một chiến binh ở tuyến giữa U23 Việt Nam, giúp đội bóng áo đỏ kiểm soát bóng, cầm nhịp lối chơi.

Chiến thắng của U23 Việt Nam nhận được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn, truyền thông và người hâm mộ. Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết, trước khi bước vào hiệp phụ, các cầu thủ đều rất mệt, nhưng ông nhận thấy thể trạng của đội nhỉnh hơn đối thủ.

Vì vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ đạo toàn đội tiếp tục dâng cao tấn công. Các cầu thủ thi đấu với tinh thần quyết chiến và thực hiện rất tốt ý đồ chiến thuật để làm nên chiến thắng giàu cảm xúc.

Theo kế hoạch, tối 17/1, HLV Kim Sang Sik cùng các thành viên U23 Việt Nam sẽ tới sân để xem trận đấu giữa U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan. Đội thắng trong trận tứ kết này sẽ là đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết, diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1.

