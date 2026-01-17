Bản lĩnh và tinh thần U23 Việt Nam tiếp tục được thể hiện ở trận tứ kết U23 châu Á, đấu UAE qua 120 phút đầy căng thẳng gặt thành quả vô cùng xứng đáng lúc mãn cuộc: thắng 3-2, tiếp tục cuộc phiêu lưu.

Trong khi chờ U23 Hàn Quốc so tài Iran vào tối nay, truyền thông Hàn Quốc không khỏi trầm trồ, dành nhiều lời khen cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Báo Hàn Quốc đánh giá, HLV Kim Sang Sik sẽ cùng U23 Việt Nam làm phần còn thầy Park còn dang dở cách đây 8 năm ở Thường Châu: chiến thắng danh hiệu! Ảnh: Ted Trần

Là tờ Seoul Economic Daily: “Như lẽ thường, Việt Nam tiếp tục chiến thắng ở U23 châu Á, khi đả bại UAE với tỷ số 3-2.

Với kết quả này, Việt Nam lần đầu tiên vào bán kết U23 châu Á sau 8 năm, kể từ chiến tích Thường Châu của HLV Park Hang Seo cùng bóng đá nước này.

Ở giải đấu năm đó, U23 Việt Nam đã hụt danh hiệu vào tay Uzbekistan, do để thua 1-2. Liệu với phong độ hiện tại, đoàn quân của ông Kim Sang Sik có vượt được thành tích năm nào của người đàn anh”.

Và niềm tin dành cho thuyền trưởng đương nhiệm của ĐTQG Việt Nam: “HLV Kim Sang Sik sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam chinh phục chức vô địch U23 châu Á 2026”.

CBS News nhắc đến khoảnh khắc định đoạt cuộc chơi: “Khoảnh khắc quyết định của trận tứ kết U23 Việt Nam vs UAE đến từ Minh Phúc, với cú xoay người dứt điểm ở phút 101 của hiệp phụ đầu tiên, đưa thầy trò HLV Kim Sang Sik vào bán kết với chiến thắng chung cuộc 3-2.

Sau cú ăn 3 ấn tượng trong năm 2026, ông Kim cùng Việt Nam đang nhắm đến thành công ở giải đấu lớn sân chơi khu vực, sẽ gặp đội thắng ở cặp U23 Uzbekistan vs Trung Quốc để tranh vé chung kết U23 châu Á.

Khí thế này, sức mạnh này sẽ đưa U23 Việt Nam tiếp tục bay cao. Ảnh: Ted Trần

Còn SPOTV News phải thốt lên: “U23 Việt Nam một lần nữa tạo nên cơn sốt ở VCK U23 châu Á – đánh bại UAE 3-2 sau 120 phút đầy kịch tính, lấy vé bán kết thật ấn tượng.

Các học trò của ông Kim chơi tuyệt hay, đều trong thế dẫn bàn và sau khi có được pha lập công quyết định trong hiệp phụ thứ nhất để vượt lên 3-2, Việt Nam đã lui về phòng ngự chắc chắn, chặn đứng mọi nỗ lực gỡ hòa của U23 UAE”.

Tờ Edaily phản ánh, những tưởng việc U23 Việt Nam buộc phải thay người sớm trong hiệp 1 – Victor Lê bị choáng không thể tiếp tục thi đấu sau pha va chạm ở phút 35, nhưng không ngờ lại nhanh chóng tạo ra bước ngoặt. Cụ thể, át chủ bài Đình Bắc vào sân, đã kiến tạo để Lê Phát lập công, mở đường chiến thắng cho U23 Việt Nam.

Và thêm đánh giá: “U23 UAE không phải là đối thủ dễ chơi nhưng Việt Nam đã xuất sắc lấy vé bán kết. Hiện HLV Kim Sang Sik đang có cơ hội để thực hiện giấc mơ mà thầy Park chưa thể ở Thường Châu 2018: cùng U23 Việt Nam chinh phục danh hiệu châu Á”.

