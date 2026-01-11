AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (2).jpg
U23 Thái Lan giành được 1 điểm đầu tiên - Ảnh: AFC

Đội hình ra sân

U23 Thái Lan: Boonloet, Nathan James, Thiangkham, Noiwong, Sienkrathok, Inaram, Boonlha, Sanron, Saelao, Prutong, Phochai.

U23 Iraq: Sajid, Imam, Hussein Fahem, Ahmed Ali, Karrar Ali, Nawaf, Abdulrazzaq Qasim, Ali Mokhalad, Faisal, Mahmood, Aymen Luay.

Bàn thắng: Chinngoen 86' - Faisal 27' (pen)

Untitledaa.jpg
BXH bảng D sau hai lượt trận
11/01/2026 | 23:02

Kết thúc

G ZPZ40XcAAd3Jk.jpg
Hai đội rời sân với kết quả hòa 1-1
11/01/2026 | 22:53

90'+1

U23 Thái Lan có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn thứ hai. Tiếc rằng, cú đá chéo góc của Sanron bị thủ môn đối phương cản phá chạm cột dọc bật ra.

11/01/2026 | 22:49

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

11/01/2026 | 22:47

86'

Bàn thắng (1-1, Chinngoen): Sau pha dàn xếp tấn công đơn giản, U23 Thái Lan có được bàn gỡ 1-1 với pha kết thúc cận thành của Chinngoen.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match.jpg
Tình huống gỡ hòa của Chinngoen (10) - Ảnh: AFC
AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (1).jpg
11/01/2026 | 22:36

74'

Jitipat nã đại bác từ khoảng cách chừng 30m nhưng chưa thể khuất phục được thủ môn U23 Iraq.

11/01/2026 | 22:33

73'

U23 Iraq tổ chức phản công nhanh, Mahmood chích mũi giày rất nhanh nhưng bóng khẽ chạm chân hậu vệ Thái Lan đi qua xà.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (12).jpg
U23 Thái Lan đang thi đấu vất vả - Ảnh: AFC
11/01/2026 | 22:23

62'

U23 Iraq thi đấu tập trung, đặc biệt khâu phòng ngự. Khi có cơ hội lập tức tung đòn phản công lợi hại.

11/01/2026 | 22:13

52'

U23 Thái Lan đang cố gắng đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

11/01/2026 | 21:54

Kết thúc hiệp 1

G Y_spNWoAACbzs.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Iraq - Ảnh: AFC
11/01/2026 | 21:45

45'

U23 Thái Lan được hưởng quả đá phạt ngay bên ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, quả cứa lòng chân trái của Teerapat lại đưa bóng đi hơi cao so với khung thành.

11/01/2026 | 21:37

37'

U23 Thái Lan đang gia tăng sức ép mạnh mẽ để tìm bàn gỡ. Phochai xử lý hay trong vòng cấm nhưng tình huống kết thúc chân phải cuối cùng chưa khuất phục được Sajid trong khung gỗ.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (15).jpg
Phochai tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội - Ảnh: AFC
11/01/2026 | 21:31

31'

U23 Thái Lan đưa ra câu trả lời đanh thép. Sanron bắt volley chân trái trong vòng cấm khiến thủ thành Sajid vất vả cản phá.

11/01/2026 | 21:26

27'

Bàn thắng (0-1, Amoori Faisal): Aymen Luay bị Nathan James phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức cho U23 Iraq hưởng phạt đền.

Từ khoảng cách 11m, Faisal dứt điểm chính xác mở tỷ số trận đấu.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (13).jpg
AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (14).jpg
Faisal mở tỷ số trên chấm penalty - Ảnh: AFC
11/01/2026 | 21:22

22'

Aymen Luay tiếp tục uy hiếp cầu môn U23 Thái Lan với cú sút đưa bóng bay chệch cột dọc.

11/01/2026 | 21:16

15'

U23 Thái Lan phản công lợi hại. Tiếc rằng, pha đá nối cận thành của Saelao lại đi sạt cột dọc.

11/01/2026 | 21:13

12'

Tiền đạo U23 Iraq - Aymen Luay vừa ngã trong vòng cấm Thái Lan nhưng trọng tài không cho hưởng phạt đền.

11/01/2026 | 21:06

5'

Các cầu thủ U23 Thái Lan nhập cuộc đầy ấn tượng, liên tục gây áp lực về phía khung thành đối phương. Sanron có cơ hội volley trong vòng cấm bị hậu vệ U23 Iraq cản phá.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (16).jpg
Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm - Ảnh: AFC
11/01/2026 | 21:05

21h

Trận đấu bắt đầu.

11/01/2026 | 20:32

20h

G YsrUaWIAEwGLn.jpg
Đội hình ra sân U23 Thái Lan - Ảnh: AFC
G YsrUSXsAAF Kg.jpg
Đội hình ra sân U23 Iraq - Ảnh: AFC
11/01/2026 | 18:39

19h

614867541_1421608405986659_373564176399788491_n.jpg
615284347_1421608379319995_7908480744398062782_n.jpg
Cầu thủ U23 Thái Lan tập luyện - Ảnh: Changsuek
11/01/2026 | 18:39

18h

G X8oXqXEAAe52B.jpg
Hai đội đều khát khao giành chiến thắng đầu tay - Ảnh: AFC
