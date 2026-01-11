Đội hình ra sân
U23 Thái Lan: Boonloet, Nathan James, Thiangkham, Noiwong, Sienkrathok, Inaram, Boonlha, Sanron, Saelao, Prutong, Phochai.
U23 Iraq: Sajid, Imam, Hussein Fahem, Ahmed Ali, Karrar Ali, Nawaf, Abdulrazzaq Qasim, Ali Mokhalad, Faisal, Mahmood, Aymen Luay.
Bàn thắng: Chinngoen 86' - Faisal 27' (pen)
Kết thúc
90'+1
U23 Thái Lan có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn thứ hai. Tiếc rằng, cú đá chéo góc của Sanron bị thủ môn đối phương cản phá chạm cột dọc bật ra.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
86'
Bàn thắng (1-1, Chinngoen): Sau pha dàn xếp tấn công đơn giản, U23 Thái Lan có được bàn gỡ 1-1 với pha kết thúc cận thành của Chinngoen.
74'
Jitipat nã đại bác từ khoảng cách chừng 30m nhưng chưa thể khuất phục được thủ môn U23 Iraq.
73'
U23 Iraq tổ chức phản công nhanh, Mahmood chích mũi giày rất nhanh nhưng bóng khẽ chạm chân hậu vệ Thái Lan đi qua xà.
62'
U23 Iraq thi đấu tập trung, đặc biệt khâu phòng ngự. Khi có cơ hội lập tức tung đòn phản công lợi hại.
52'
U23 Thái Lan đang cố gắng đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa.
Kết thúc hiệp 1
45'
U23 Thái Lan được hưởng quả đá phạt ngay bên ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, quả cứa lòng chân trái của Teerapat lại đưa bóng đi hơi cao so với khung thành.
37'
U23 Thái Lan đang gia tăng sức ép mạnh mẽ để tìm bàn gỡ. Phochai xử lý hay trong vòng cấm nhưng tình huống kết thúc chân phải cuối cùng chưa khuất phục được Sajid trong khung gỗ.
31'
U23 Thái Lan đưa ra câu trả lời đanh thép. Sanron bắt volley chân trái trong vòng cấm khiến thủ thành Sajid vất vả cản phá.
27'
Bàn thắng (0-1, Amoori Faisal): Aymen Luay bị Nathan James phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức cho U23 Iraq hưởng phạt đền.
Từ khoảng cách 11m, Faisal dứt điểm chính xác mở tỷ số trận đấu.
22'
Aymen Luay tiếp tục uy hiếp cầu môn U23 Thái Lan với cú sút đưa bóng bay chệch cột dọc.
15'
U23 Thái Lan phản công lợi hại. Tiếc rằng, pha đá nối cận thành của Saelao lại đi sạt cột dọc.
12'
Tiền đạo U23 Iraq - Aymen Luay vừa ngã trong vòng cấm Thái Lan nhưng trọng tài không cho hưởng phạt đền.
5'
Các cầu thủ U23 Thái Lan nhập cuộc đầy ấn tượng, liên tục gây áp lực về phía khung thành đối phương. Sanron có cơ hội volley trong vòng cấm bị hậu vệ U23 Iraq cản phá.
21h
Trận đấu bắt đầu.