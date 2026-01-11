Kết quả U23 châu Á hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

11/01

18:30

U23 Trung Quốc vs U23 Australia

VTV5, TV360

11/01

21:00

U23 Thái Lan vs U23 Iraq

VTV Cần Thơ, TV360