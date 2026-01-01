Bảng xếp hạng VCK U23 châu Á 2026 mới nhất

Trang chủ FIFA World Cup gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh ăn mừng của U22 Việt Nam, tái hiện trọn vẹn cảm xúc lịch sử tại SEA Games 33.
Cựu HLV Park Hang Seo gửi lời chúc mừng đầy cảm xúc tới U22 Việt Nam sau chiến thắng ngược dòng trước Thái Lan, khẳng định niềm tin vào con đường phát triển bóng đá nước nhà.
Báo Indonesia khen ngợi U22 với tấm HCV SEA Games 33, nhấn mạnh quyền lực bóng đá Việt Nam và là thước đo mới cho Đông Nam Á.
U23 Việt Nam đi Qatar tập huấn, sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2026 với mục tiêu vào sâu tại giải đấu.
HLV Kim Sang Sik cùng U23 Việt Nam cần có những thay đổi lớn từ cách tiếp cận, vận hành,… nếu muốn thành công ở VCK U23 châu Á sắp diễn ra.