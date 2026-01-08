Highlights U23 Trung Quốc 0-0 U23 Iraq:

Hai đội thi đấu chặt chẽ trận mở màn - Ảnh: AFC

Đội hình ra sân

U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, He Yiran, Peng Xiao, Xu Bin, Wang Yudong, Wang Bohao, Yusup, Zhenquan, Shimeng, Abduweli.

U23 Iraq: Sajid, Kaara Ali, Al Imam, Fadhil, Fahem, Adnan, Qasim, Mokhalad, Sadeq, Aymen Luay, Jameel.

08/01/2026 | 23:08

Kết thúc

U23 Iraq chấp nhận chia điểm với U23 Trung Quốc - Ảnh: AFC
08/01/2026 | 22:45

87'

Từ quả tạt vào bên cánh phải, Aymen Luay bật cao lắc đầu nhằm góc xa nhưng vẫn chưa thắng được thủ môn Li Hao.

08/01/2026 | 22:40

82'

Sadeq quăng chân sút chìm từ khoảng cách hơn 20m chưa thể gây khó cho thủ môn U23 Trung Quốc.

08/01/2026 | 22:30

72'

Sau tình huống dàn xếp phạt góc, Mokhalad nã đại bác tầm xa buộc thủ môn Li Hao phải trổ tài cứu thua.

08/01/2026 | 22:21

62'

Mokhalad vừa quăng chân kết thúc tầm xa nhưng thủ thành Li Hao vẫn làm chủ được tình hình.

08/01/2026 | 22:18

53'

U23 Trung Quốc có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số nhưng pha lao vào đá nối nhanh của Yudong không thắng được thủ môn U23 Iraq.

08/01/2026 | 21:56

Kết thúc hiệp 1

45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: AFC
08/01/2026 | 21:46

42'

Đội trưởng U23 Iraq - Qasim có cơ hội cứa lòng đầu vòng cấm nhưng thủ môn Li Hao dễ dàng bắt gọn.

08/01/2026 | 21:36

35'

U23 Iraq đang thi đấu có phần bị động. Hàng thủ thường xuyên chuyền hỏng bên phần sân nhà, dâng cơ hội cho đối thủ.

08/01/2026 | 21:24

25'

U23 Trung Quốc đang chơi ấn tượng. Lại là Yudong kiến tạo thuận lợi cho Yang kết thúc cận thành vọt xà cực kỳ đáng tiếc.

08/01/2026 | 21:20

20'

Yudong bứt tốc bên cánh trái rồi tạt bổng vào trong cho Wang Bohao bật cao đánh đầu khá nguy hiểm.

08/01/2026 | 21:15

12'

U23 Trung Quốc dần lấy lại thế cân bằng khi chủ động áp sát tầm cao, không cho đối thủ nhiều không gian để xử lý bóng.

08/01/2026 | 21:06

5'

Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ U23 Iraq đang cố gắng đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.

08/01/2026 | 21:05

21h

Trận đấu bắt đầu.

08/01/2026 | 20:31

20h

Đội hình ra sân U23 Trung Quốc - Ảnh: AFC
Đội hình ra sân U23 Iraq - Ảnh: AFC
08/01/2026 | 15:03

19h30

Các cầu thủ U23 Iraq sẵn sàng trước giải đấu trên đất Saudi Arabia - Ảnh: I.X
08/01/2026 | 15:03

19h

U23 Iraq được đánh giá cao hơn đối thủ ở trận ra quân - Ảnh: I.X
