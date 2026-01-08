Highlights U23 Trung Quốc 0-0 U23 Iraq:
Đội hình ra sân
U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, He Yiran, Peng Xiao, Xu Bin, Wang Yudong, Wang Bohao, Yusup, Zhenquan, Shimeng, Abduweli.
U23 Iraq: Sajid, Kaara Ali, Al Imam, Fadhil, Fahem, Adnan, Qasim, Mokhalad, Sadeq, Aymen Luay, Jameel.
Kết thúc
87'
Từ quả tạt vào bên cánh phải, Aymen Luay bật cao lắc đầu nhằm góc xa nhưng vẫn chưa thắng được thủ môn Li Hao.
82'
Sadeq quăng chân sút chìm từ khoảng cách hơn 20m chưa thể gây khó cho thủ môn U23 Trung Quốc.
72'
Sau tình huống dàn xếp phạt góc, Mokhalad nã đại bác tầm xa buộc thủ môn Li Hao phải trổ tài cứu thua.
62'
Mokhalad vừa quăng chân kết thúc tầm xa nhưng thủ thành Li Hao vẫn làm chủ được tình hình.
53'
U23 Trung Quốc có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số nhưng pha lao vào đá nối nhanh của Yudong không thắng được thủ môn U23 Iraq.
Kết thúc hiệp 1
42'
Đội trưởng U23 Iraq - Qasim có cơ hội cứa lòng đầu vòng cấm nhưng thủ môn Li Hao dễ dàng bắt gọn.
35'
U23 Iraq đang thi đấu có phần bị động. Hàng thủ thường xuyên chuyền hỏng bên phần sân nhà, dâng cơ hội cho đối thủ.
25'
U23 Trung Quốc đang chơi ấn tượng. Lại là Yudong kiến tạo thuận lợi cho Yang kết thúc cận thành vọt xà cực kỳ đáng tiếc.
20'
Yudong bứt tốc bên cánh trái rồi tạt bổng vào trong cho Wang Bohao bật cao đánh đầu khá nguy hiểm.
12'
U23 Trung Quốc dần lấy lại thế cân bằng khi chủ động áp sát tầm cao, không cho đối thủ nhiều không gian để xử lý bóng.
5'
Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ U23 Iraq đang cố gắng đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.
21h
Trận đấu bắt đầu.