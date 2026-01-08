|
Lịch thi đấu U23 châu Á hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
08/01
18:30
|
U23 Thái Lan vs U23 Australia
|
VTV5, TV360
|
08/01
21:00
|
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
08/01
23:30
|
U23 Qatar vs U23 UAE
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 21
|
08/01
02:30
|
Bournemouth 3-2 Tottenham
|
FPT Play
|
Brentford 3-0 Sunderland
|
FPT Play
|
Crystal Palace 0-0 Aston Villa
|
FPT Play
|
Everton 1-1 Wolverhampton
|
FPT Play
|
Fulham 2-1 Chelsea
|
FPT Play
|
Manchester City 1-1 Brighton
|
FPT Play
|
08/01
03:15
|
Burnley 2-2 Manchester Utd
|
FPT Play
|
Newcastle 3-3 Leeds
|
FPT Play
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 19
|
08/01
00:30
|
Bologna 0-2 Atalanta
|
ON SPORTS +
|
Napoli 2-2 Verona
|
ON FOOTBALL
|
08/01
02:45
|
Lazio 2-2 Fiorentina
|
ON FOOTBALL
|
Parma 0-2 Inter Milan
|
ON SPORTS +
|
Torino 1-2 Udinese
|
ON SPORTS NEWS
|
SIÊU CÚP TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT
|
08/01
02:00
|
Barcelona 5-0 Ath.Bilbao
|
CÚP LIÊN ĐOÀN BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – BÁN KẾT
|
08/01
03:00
|
Benfica 1-3 Sporting Braga