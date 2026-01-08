Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan diễn ra vào lúc 21h00 ngày 9/1 (giờ Hà Nội), trên sân King Abdullah Sport City, Ả Rập Xê Út.

Được biết, trận đấu này được phát sóng trực tiếp trên TV360 và tại đường link https://tv360.vn/page/sport.

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam ra quân thuận lợi bằng chiến thắng ấn tượng 2-0 trước U23 Jordan - Ảnh: Ted Trần

U23 Kyrgyzstan bước vào lượt trận thứ hai bảng A U23 châu Á 2026 với áp lực nặng nề sau thất bại 0-1 trước U23 Ả Rập Xê Út ở ngày ra quân.

Trận thua này đẩy đại diện Trung Á vào thế buộc phải thắng khi đối đầu U23 Việt Nam, nếu không muốn sớm nói lời chia tay giải đấu. Không ngạc nhiên khi HLV Edmar Lacerda khẳng định toàn đội sẽ dốc toàn lực để tìm kiếm chiến thắng, qua đó nuôi hy vọng đi tiếp.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam đang có tinh thần rất tốt sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Jordan, qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, đội bóng áo đỏ cho thấy sự tự tin, kỷ luật và hiệu quả trong lối chơi.

Dẫu vậy, trước một U23 Kyrgyzstan không còn gì để mất và sở hữu hàng thủ khó chịu, U23 Việt Nam chắc chắn phải nhập cuộc thận trọng, tập trung tối đa nếu muốn tiếp tục duy trì lợi thế ở cuộc đua giành vé vào vòng trong.

Đội hình sự kiến trận U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Hiếu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Lý Đức, Văn Khang, Xuân Bắc, Thái Sơn, Phi Hoàng, Đình Bắc, Lê Phát.

U23 Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Polev, Brauzman, Bekberdinov, Datsiev, Bekberdinov Mirlan, Kochkonbaev, Toktonaliev, Merk, Almazbekov, Murzkhmatov.





Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn