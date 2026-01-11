AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (1).jpg
U23 Trung Quốc giành chiến thắng xứng đáng - Ảnh: AFC

Đội hình ra sân

U23 Trung Quốc: Li Hao, Yiran He, Peng Xiao, Yusup Umidjan, Hetao Hu, Yang Xi, Xu Bin, Li Zhenquan, Iminqari, Abduweli, Yudong Wang.

U23 Australia: Hall, Rawlins, Overy, Paull, Majekodunmi, Macallister, Valadon, Alagich, Dukuly, Hammond, Blair.

Bàn thắng: Peng Xiao 43'

11/01/2026 | 20:31

Kết thúc

G YsP7yXIAAnni_.jpg
Chiến thắng xứng đáng của U23 Trung Quốc - Ảnh: AFC
Thu gọn
11/01/2026 | 20:23

90'+2

Bovalina đưa được bóng vào lưới U23 Trung Quốc ở cự ly gần. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng do bóng đã chạm tay tiền đạo U23 Australia trước đó.

Thu gọn
11/01/2026 | 20:17

89'

Tiền đạo vào sân thay người Jovanovic kết thúc rìa vòng cấm nhưng vẫn không thể khuất phục "người nhện" Li Hao trong khung gỗ.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (9).jpg
Nỗ lực bất thành của U23 Australia - Ảnh: AFC
Thu gọn
11/01/2026 | 20:14

85'

Các cầu thủ U23 Trung Quốc đang thi đấu kiên cường để bảo vệ mành lưới.

Thu gọn
11/01/2026 | 20:06

75'

HLV Vidmar liên tục thay đổi nhân sự trên hàng công U23 Australia, hòng tìm kiếm sự đột biến và bàn thắng.

Thu gọn
11/01/2026 | 19:52

63'

Trong ít phút, thủ môn Li Hao có hai pha cứu thua xuất thần để giữ nguyên mành lưới cho U23 Trung Quốc.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (8).jpg
Các cầu thủ U23 Australia đang nỗ lực tìm bàn gỡ - Ảnh: AFC
Thu gọn
11/01/2026 | 19:47

55'

U23 Australia đang tấn công bế tắc, gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn đối phương.

Thu gọn
11/01/2026 | 19:36

48'

U23 Trung Quốc được hưởng quả đá phạt bên cánh trái. Yudong thực hiện cú sút xoáy, bóng bay sạt cột dọc.

Thu gọn
11/01/2026 | 19:34

Kết thúc hiệp 1

615373770_1404710477680387_6620203220151013837_n.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Trung Quốc - Ảnh: AFC
Thu gọn
11/01/2026 | 19:14

43'

Bàn thắng (1-0, Peng Xiao): Sau tình huống đá phạt của U23 Trung Quốc, trung vệ Peng Xiao dâng cao dứt điểm sấm sét tung lưới U23 Australia từ khoảng cách chừng 14m.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match.jpg
Peng Xiao sút căng mở tỷ số cho U23 Trung Quốc - Ảnh: AFC
AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (3).jpg
Thu gọn
11/01/2026 | 19:09

40'

Lại là Alagich kết thúc tầm xa nhưng bóng bay quá cao so với khung thành.

Thu gọn
11/01/2026 | 19:05

34'

Hammond cố gắng đột phá vào vòng cấm U23 Trung Quốc nhưng bị hậu vệ áo đỏ truy cản.

Thu gọn
11/01/2026 | 18:58

27'

U23 Trung Quốc bắt đầu mạnh dạn tấn công, nhờ sự năng nổ của bộ đôi Yudong và Abduweili.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (4).jpg
Pha tranh chấp quyết liệt - Ảnh: AFC
Thu gọn
11/01/2026 | 18:48

18'

Sau cú đánh đầu phá bóng ra của hậu vệ U23 Trung Quốc, Alagich băng lên dứt điểm ngay ngoài vòng cấm, bóng bay vọt xà.

Thu gọn
11/01/2026 | 18:44

13'

Các cầu thủ U23 Australia cố gắng tạt bổng vào vòng cấm nhưng thủ môn Li Hao điềm tĩnh hóa giải.

Thu gọn
11/01/2026 | 18:37

5'

Những phút đầu diễn ra với ưu thế nghiêng về đội bóng được đánh giá cao hơn - U23 Australia.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (7).jpg
U23 Australia nhập cuộc tốt hơn - Ảnh: AFC
Thu gọn
11/01/2026 | 18:27

18h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
11/01/2026 | 18:18

18h

G YOsJbWkAEQkP0.jpg
Đội hình ra sân U23 Trung Quốc
G X4NMNbkAA6Nhg.jpg
Đội hình ra sân U23 Australia 
Thu gọn
11/01/2026 | 14:41

16h30

G VKeEobMAA4GjE.jpg
G VKZDyasAAG65p.jpg
Cầu thủ U23 Australia tập luyện trước trận - Ảnh: F.A
Thu gọn
11/01/2026 | 14:40

16h

G VPJAUa0AACoLs.jpg
U23 Australia sẽ có trận đấu khó khăn với Trung Quốc: Ảnh: F.A
Thu gọn