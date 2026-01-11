Đội hình ra sân
U23 Trung Quốc: Li Hao, Yiran He, Peng Xiao, Yusup Umidjan, Hetao Hu, Yang Xi, Xu Bin, Li Zhenquan, Iminqari, Abduweli, Yudong Wang.
U23 Australia: Hall, Rawlins, Overy, Paull, Majekodunmi, Macallister, Valadon, Alagich, Dukuly, Hammond, Blair.
Bàn thắng: Peng Xiao 43'
Kết thúc
90'+2
Bovalina đưa được bóng vào lưới U23 Trung Quốc ở cự ly gần. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng do bóng đã chạm tay tiền đạo U23 Australia trước đó.
89'
Tiền đạo vào sân thay người Jovanovic kết thúc rìa vòng cấm nhưng vẫn không thể khuất phục "người nhện" Li Hao trong khung gỗ.
85'
Các cầu thủ U23 Trung Quốc đang thi đấu kiên cường để bảo vệ mành lưới.
75'
HLV Vidmar liên tục thay đổi nhân sự trên hàng công U23 Australia, hòng tìm kiếm sự đột biến và bàn thắng.
63'
Trong ít phút, thủ môn Li Hao có hai pha cứu thua xuất thần để giữ nguyên mành lưới cho U23 Trung Quốc.
55'
U23 Australia đang tấn công bế tắc, gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn đối phương.
48'
U23 Trung Quốc được hưởng quả đá phạt bên cánh trái. Yudong thực hiện cú sút xoáy, bóng bay sạt cột dọc.
Kết thúc hiệp 1
43'
Bàn thắng (1-0, Peng Xiao): Sau tình huống đá phạt của U23 Trung Quốc, trung vệ Peng Xiao dâng cao dứt điểm sấm sét tung lưới U23 Australia từ khoảng cách chừng 14m.
40'
Lại là Alagich kết thúc tầm xa nhưng bóng bay quá cao so với khung thành.
34'
Hammond cố gắng đột phá vào vòng cấm U23 Trung Quốc nhưng bị hậu vệ áo đỏ truy cản.
27'
U23 Trung Quốc bắt đầu mạnh dạn tấn công, nhờ sự năng nổ của bộ đôi Yudong và Abduweili.
18'
Sau cú đánh đầu phá bóng ra của hậu vệ U23 Trung Quốc, Alagich băng lên dứt điểm ngay ngoài vòng cấm, bóng bay vọt xà.
13'
Các cầu thủ U23 Australia cố gắng tạt bổng vào vòng cấm nhưng thủ môn Li Hao điềm tĩnh hóa giải.
5'
Những phút đầu diễn ra với ưu thế nghiêng về đội bóng được đánh giá cao hơn - U23 Australia.
18h30
Trận đấu bắt đầu.