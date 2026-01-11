Trước trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia, AFC dành những lời khen với tiền vệ Nguyễn Thái Sơn. Thậm chí AFC còn đánh giá cầu thủ CLB Thanh Hóa có thể giúp đội bóng áo đỏ làm nên kỳ tích ở VCK U23 châu Á 2026.

"Tiền vệ này với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 86,4% trong các trận đấu với U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Thái Sơn đang có phong độ cực ấn tượng. Nếu U23 Việt Nam đạt được thành tích tốt hơn vị trí Á quân năm 2018, Thái Sơn sẽ đóng một vai trò quan trọng", AFC viết.

Thái Sơn (6) cùng các đồng đội quyết đánh bại U23 Saudi Arabia. Ảnh: Ted Trần

Về phần mình, Thái Sơn bày tỏ: "Không có trận đấu nào dễ dàng với chúng tôi. Mặc dù tôi rất vui với hai chiến thắng, nhưng U23 Việt Nam phải nỗ lực hơn nữa, tập trung vào từng trận đấu một, tiến xa nhất có thể ở giải đấu năm nay".

"U23 Việt Nam luôn khát khao chiến thắng và hướng tới mục tiêu cao nhất. Chúng tôi cố gắng thi đấu tốt nhất mang vinh quang về cho đất nước. Trong trận đấu tới, tôi và các cầu thủ cống hiến hết mình giành kết quả cao nhất", Thái Sơn quyết tâm.

Đánh giá trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia, AFC viết: "Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đang nắm rất chắc cơ hội giành vé vào tứ kết. Trước lượt đấu cuối, U23 Việt Nam tự tin hoàn thành mục tiêu".

Trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia lăn bóng và lúc 23h30 ngày 12/1.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn