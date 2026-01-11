Trên sân Faisal bin Fahd (21h ngày 11/1), U23 Thái Lan bước vào trận đấu với U23 Iraq, bảng D U23 châu Á 2026, trong tâm thế không còn đường lùi.

Sau thất bại 1-2 trước U23 Australia ở lượt mở màn, “Voi chiến” hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới giữ họ ở lại giải, trong khi thất bại đồng nghĩa với nguy cơ phải sớm xách vali về nước.

U23 Thái Lan chịu nhiều áp lực. Ảnh: FAT

Khi U23 Thái Lan bước ra sân, họ đã biết kết quả trận U23 Australia và U23 Trung Quốc, nên áp lực sẽ càng lớn hơn.

Trận đấu không còn là điểm số và cơ hội vào tứ kết, mà còn là phép thử cho bản lĩnh của một thế hệ cầu thủ trẻ bóng đá Thái Lan bước ra sân chơi châu lục, sau năm 2025 thất bại nặng nề.

Áp lực đang đè nặng lên thầy trò Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Về mặt thế trận, U23 Thái Lan không chơi hề kém trước U23 Australia, nhưng sự non nớt trong khâu phòng ngự và khả năng chuyển hóa cơ hội đã khiến họ trả giá.

Những sai lầm cá nhân, đặc biệt ở hai biên và trung tâm hàng thủ, lộ rõ khi đối mặt với các đối thủ có thể hình, thể lực và tốc độ cao.

Trước một U23 Iraq vốn nổi tiếng kỷ luật, giàu sức mạnh và rất thực dụng, những điểm yếu đó càng dễ bị khoét sâu.

U23 Iraq bước vào trận đấu với lợi thế rõ ràng hơn. Họ có 1 điểm sau trận hòa ở lượt đầu và mang tâm lý thoải mái.

Lối chơi của U23 Iraq thường không hoa mỹ, nhưng giàu tính tổ chức, sẵn sàng đá thấp, chờ đối phương sai lầm rồi tung đòn kết liễu bằng các pha phản công trực diện.

Với bối cảnh U23 Thái Lan buộc phải dâng cao tìm chiến thắng, nguy cơ “hở sườn” là điều hoàn toàn có thể dự báo.

Ngay cả truyền thông trong nước Thái Lan cũng không giấu được sự bi quan. Siam Sport, tờ báo thể thao hàng đầu xứ Chùa Vàng, đưa ra dự đoán khá lạnh lùng: đội quân của ông Thawatchai thua 1-3 trước U23 Iraq.

U23 Thái Lan phải thắng để cạnh tranh vé tứ kết. Ảnh: FAT

Nhận định này phản ánh đúng tâm trạng chung, niềm tin sứt mẻ khi bóng đá Thái Lan sa sút, nhiều tài năng không được CLB nhả cho đội.

Dẫu vậy, bóng đá không chỉ là những con số khô cứng. Ở thế thắng hoặc về nước, U23 Thái Lan có thể chơi với tinh thần không còn gì để mất.

Một bàn thắng sớm, một khoảnh khắc lóe sáng cá nhân, như những phút đầu gặp U23 Australia, có thể thay đổi cục diện. Vấn đề là liệu họ có đủ tỉnh táo để vừa tấn công, vừa không tự đẩy mình vào bẫy phản công của đối thủ hay không.

“U23 Iraq là đội bóng tốt với kỹ thuật tốt, vì vậy chúng tôi cần phải sẵn sàng cho mọi phương án để đối đầu với những cầu thủ chất lượng cao”, HLV Thawatchai tuyên bố.

Có một điểm tựa cho U23 Thái Lan: họ không thua U23 Iraq trong 2 lần chạm trán gần nhất, thắng 1 và hòa 1.