Đội hình dự kiến

U23 Uzbekistan: Muratbaev, Bakhromov, Fayzullaev, Jumaev, Khushvaktov, Khamidov, Murtazoyev, Rizakulov, Tulkunbekov, Saidnurullaev, Uriboev.

U23 Saudi Arabia: Al Ruwaili, Aldowood, Al Essa, Al Hussain, Al Khaibri, Al Suwailem, Salem, Barnawi, Dahal, Houssa, Al Yuhaybi.

Bàn thắng: Murtazoev 12', Tulkunbekov 78', Abdurakhmonov 86'

25/09/2026 | 14:00

Kết thúc

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U23 Saudi Arabia thua tâm phục khẩu phục 0-0 - Ảnh: Saudi NT
Thu gọn
25/09/2026 | 13:46

86'

Bàn thắng (3-0, Firdavs Abdurakhmonov): Bóng được tạt đẹp vào từ cánh phải cho Firdavs Abdurakhmonov thoải mái đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Uzbekistan.

Thu gọn
25/09/2026 | 13:37

78'

Bàn thắng (2-0, Tulkunbekov): Fayzullaev tiếp tục bứt phá thần tốc bên cánh phải rồi chuyền ra dọn cỗ để Tulkunbekov dễ dàng nhân đôi cách biệt cho U23 Uzbekistan.

Thu gọn
25/09/2026 | 13:34

74'

Fayzullaev thoát đi tốc độ bên cánh phải rồi dứt điểm ở góc hẹp, bóng dội cột dọc bật ra.

Thu gọn
25/09/2026 | 13:22

62'

U23 Saudi Arabia vẫn đang tấn công bế tắc. Chính vì thế, họ cần có những sự thay đổi trên hàng công hòng tìm kiếm sự đột biến.

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U23 Saudi Arabia tấn công thiếu hiệu quả - Ảnh: Saudi NT
Thu gọn
25/09/2026 | 13:14

53'

Bakhromov bất ngờ nã đại bác tầm xa đe dọa khung thành U23 Saudi Arabia.

Thu gọn
25/09/2026 | 13:07

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Uzbekistan - Ảnh: Saudi NT
Thu gọn
25/09/2026 | 12:46

45'

Hiệp một có 3 phút bù giờ.

Thu gọn
25/09/2026 | 12:36

37'

Đội trưởng U23 Uzbekistan - Urinboev kết thúc chân trái đầu vòng cấm, bóng bay vọt xà.

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U23 Saudi Arabia cố gắng tìm bàn gỡ - Ảnh: Saudi NT
Thu gọn
25/09/2026 | 12:32

31'

U23 Uzbekistan có cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt, nhưng pha đá nối cận thành của Zumaev lại không trúng tâm bóng.

Thu gọn
25/09/2026 | 12:24

20'

Sau khi vượt lên dẫn trước, U23 Uzbekistan đá chậm hơn, ưu tiến sự chắc chắn bên phần sân nhà.

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Hai đội tạo thế trận đôi công - Ảnh: Saudi NT
Thu gọn
25/09/2026 | 12:23

12'

Bàn thắng (1-0, Murtazoev): Từ quả đá phạt của Bakhromov, bóng bật ra và trung vệ Murtazoev chớp thời cơ sút chân trái rất căng tung lưới U23 Saudi Arabia mở tỷ số trận đấu.

Thu gọn
25/09/2026 | 12:13

5'

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Uzbekistan đã tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.

Thu gọn
25/09/2026 | 11:52

12h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
25/09/2026 | 11:50

11h30

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Đội hình U23 Uzbekistan và U23 Saudi Arabia
Thu gọn
24/09/2026 | 17:37

10h30

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Các cầu thủ U23 Saudi Arabia tập luyện trước trận tứ kết - Ảnh: Saudi NT
Thu gọn
24/09/2026 | 17:37

10h

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U23 Uzbekistan được đánh giá nhỉnh hơn - Ảnh: AFC
Thu gọn