Đội hình dự kiến
U23 Uzbekistan: Muratbaev, Bakhromov, Fayzullaev, Jumaev, Khushvaktov, Khamidov, Murtazoyev, Rizakulov, Tulkunbekov, Saidnurullaev, Uriboev.
U23 Saudi Arabia: Al Ruwaili, Aldowood, Al Essa, Al Hussain, Al Khaibri, Al Suwailem, Salem, Barnawi, Dahal, Houssa, Al Yuhaybi.
Bàn thắng: Murtazoev 12', Tulkunbekov 78', Abdurakhmonov 86'
Kết thúc
86'
Bàn thắng (3-0, Firdavs Abdurakhmonov): Bóng được tạt đẹp vào từ cánh phải cho Firdavs Abdurakhmonov thoải mái đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Uzbekistan.
78'
Bàn thắng (2-0, Tulkunbekov): Fayzullaev tiếp tục bứt phá thần tốc bên cánh phải rồi chuyền ra dọn cỗ để Tulkunbekov dễ dàng nhân đôi cách biệt cho U23 Uzbekistan.
74'
Fayzullaev thoát đi tốc độ bên cánh phải rồi dứt điểm ở góc hẹp, bóng dội cột dọc bật ra.
62'
U23 Saudi Arabia vẫn đang tấn công bế tắc. Chính vì thế, họ cần có những sự thay đổi trên hàng công hòng tìm kiếm sự đột biến.
53'
Bakhromov bất ngờ nã đại bác tầm xa đe dọa khung thành U23 Saudi Arabia.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có 3 phút bù giờ.
37'
Đội trưởng U23 Uzbekistan - Urinboev kết thúc chân trái đầu vòng cấm, bóng bay vọt xà.
31'
U23 Uzbekistan có cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt, nhưng pha đá nối cận thành của Zumaev lại không trúng tâm bóng.
20'
Sau khi vượt lên dẫn trước, U23 Uzbekistan đá chậm hơn, ưu tiến sự chắc chắn bên phần sân nhà.
12'
Bàn thắng (1-0, Murtazoev): Từ quả đá phạt của Bakhromov, bóng bật ra và trung vệ Murtazoev chớp thời cơ sút chân trái rất căng tung lưới U23 Saudi Arabia mở tỷ số trận đấu.
5'
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Uzbekistan đã tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.
12h
Trận đấu bắt đầu.