Một điểm là đủ

Sau trận thắng Philippines 2-0, U23 Việt Nam đã có 4 điểm và đứng trước cơ hội lớn để giành vé vào tứ kết môn bóng đá nam Asiad, khi chỉ cần hoà U23 Uzbekistan là hoàn thành mục tiêu.

Về lý thuyết, mục tiêu giành 1 điểm trước U23 Uzbekistan là điều các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh có thể hoàn thành trong bối cảnh đối thủ đã sớm giành vé.

Nhưng chính việc không bị đặt vào thế nhất thiết phải chiến thắng lại tạo ra một câu hỏi thú vị hơn cho HLV Đinh Hồng Vinh: U23 Việt Nam sẽ chơi như thế nào trước đối thủ mạnh nhất bảng?

U23 Việt Nam sẽ cần chứng minh bản lĩnh trước U23 Uzbekistan

Nếu chỉ nhìn vào mục tiêu là tấm vé tứ kết, một trận hòa đương nhiên chấp nhận được. HLV Đinh Hồng Vinh có thể tính toán nhân sự, giảm thiểu rủi ro. Đó là cách tiếp cận hoàn toàn bình thường khi phía trước vòng knock-out rất quan trọng.

Tuy nhiên, ngoài chuyện mục tiêu tứ kết, nếu muốn nghĩ xa hơn, U23 Việt Nam cần biết giới hạn của mình nằm ở đâu, và Uzbekistan là đối thủ phù hợp nhất để trả lời câu hỏi ấy.

Và thước đo cho bản lĩnh

Sau 2 trận đấu ra quân ở Asiad, U23 Việt Nam sắp đạt mục tiêu lấy vé tứ kết, nhưng những gì đã diễn ra rõ ràng đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, nếu muốn tiến xa hơn nữa.

Không chỉ có câu chuyện bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, cũng chẳng đơn giản một vài tình huống phòng ngự hớ hênh, cùng kết quả vẫn chấp nhận được trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn, mà ở đây sẽ là một Uzbekistan - ứng viên cho tấm HCV môn bóng đá nam Asiad 2026.

Để xứng đáng lấy vé tứ kết cũng như chứng tỏ tham vọng tại Asiad

Đây là lúc U23 Việt Nam phải đối mặt với một đối thủ đủ mạnh về chuyên môn, thể lực để tạo sức ép, chuyển trạng thái và khai thác sai lầm tốt hơn nhiều so với những đối thủ đã gặp.

Điều đó đồng nghĩa U23 Việt Nam không thể chỉ chờ vào việc tạo ra thật nhiều cơ hội rồi hy vọng một vài tình huống được chuyển hóa thành bàn thắng. Khả năng kiểm soát trận đấu, phòng ngự khi mất bóng và chất lượng xử lý ở những thời điểm quyết định sẽ quan trọng hơn.

Trận đấu với U23 Uzbekistan cũng là cơ hội để Đinh Hồng Vinh kiểm chứng các học trò đã làm, rút ra được những kinh nghiệm gì sau hai trận đầu tiên để bên cạnh việc nghĩ tới tấm vé đi tiếp còn là bài tổng duyệt cho vòng tứ kết.

Một trận hòa đưa U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra, nhưng cách thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giành được mới đáng quan tâm bởi những đối thủ phía trước sẽ không yếu hơn Uzbekistan.

Nói đơn giản, U23 Việt Nam cần cho thấy có thể cạnh tranh và xứng đáng với tấm vé tứ kết bằng màn thể hiện tốt hơn so với trước đó, cũng như xứng đáng với quyết định sử dụng đội hình gần như mạnh nhất từng giành hạng 3 U23 châu Á dự Asiad.