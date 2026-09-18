U23 Uzbekistan tiếp tục thể hiện sức mạnh tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20 khi đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 2-0. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của đội bóng Trung Á, giúp họ chính thức giành quyền vào vòng tứ kết trước một lượt trận.

U23 Uzbekistan chơi lấn lướt trước U23 Kuwait - Ảnh: Vietcontent

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Uzbekistan nhanh chóng áp đặt thế trận và sớm tạo ra khác biệt. Bakhromov là nhân vật nổi bật nhất khi lập cú đúp trong hiệp một với những pha dứt điểm đẳng cấp ở phút 6 và phút 36, giúp đội nhà tạo lợi thế lớn.

Sang hiệp hai, U23 Uzbekistan gặp bất lợi khi Fayullaev nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ở phút 49. Chơi thiếu người, đội bóng áo trắng phải chịu sức ép từ U23 Kuwait nhưng vẫn duy trì được sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự để bảo toàn chiến thắng 2-0.

Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, U23 Uzbekistan chắc chắn đứng trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng C và giành vé vào tứ kết bóng đá nam ASIAD 20. Tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.

Đội bóng Trung Á sớm giành vé tứ kết trước trận gặp U23 Việt Nam - Ảnh: Vietcontent

Ở lượt trận cuối diễn ra ngày 22/9, U23 Việt Nam sẽ đối đầu trực tiếp với U23 Uzbekistan. Sau trận thắng 2-0 trước U23 Philippines, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang có 4 điểm và chỉ cần giành ít nhất 1 điểm để chắc chắn đi tiếp.

Về phía U23 Uzbekistan, một kết quả hòa trước Việt Nam sẽ giúp họ bảo vệ ngôi đầu bảng C. Vì vậy, cuộc đối đầu sắp tới không chỉ quyết định thứ hạng bảng C mà còn ảnh hưởng đến lợi thế của hai đội tại vòng knock-out ASIAD 20.

Xếp hạng bảng C sau lượt trận thứ hai