Rất gần

Vé tứ kết gần đến mức U23 Việt Nam có thể nhìn thấy. Bởi với 4 điểm sau hai trận giúp đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần hòa U23 Uzbekistan là chắc chắn đi tiếp, bất kể kết quả trận Kuwait gặp Philippines.

Đó là lợi thế không nhỏ trước một đối thủ đã sớm hoàn thành nhiệm vụ vòng bảng. U23 Uzbekistan đánh bại Kuwait 2-0, giành 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận và chắc chắn đứng trong nhóm đi tiếp. Trận đấu với Việt Nam vì thế không còn mang ý nghĩa sống còn với đội bóng Trung Á.

U23 Việt Nam chỉ cần hoà là giành vé đi tiếp

Uzbekistan có lý do để tính toán và giữ sức cho vòng tứ kết, hạn chế thẻ phạt, xoay tua nhân sự hay giảm cường độ thi đấu đều là những khả năng có thể xuất hiện. Với một đội đã chắc suất, trận cuối vòng bảng không nhất thiết phải bung hết sức.

Nhưng cũng rất xa

Trên thực tế, điều đáng lo nhất đối với U23 Việt Nam không phải vì U23 Uzbekistan mạnh đến đâu. Nó nằm ở chỗ U23 Việt Nam sẽ chơi như thế nào khi biết họ chỉ cần 1 điểm là đi tiếp.

Nếu U23 Việt Nam lùi thấp, nhường thế trận và chỉ tập trung bảo vệ khung thành, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh có thể tự đưa mình vào cuộc chơi mà Uzbekistan mong muốn. Khi ấy, chỉ cần một sai lầm là lợi thế có thể “đổ sông đổ biển”.

Nhưng U23 Việt Nam phải nhớ cần hoà chứ không phải cầu hoà với U23 Uzbekistan

Đáng nói hơn, U23 Uzbekistan không phải đội bóng dễ bị đánh bại chỉ vì xoay tua lực lượng. Chiến thắng 2-0 trước Kuwait ở lượt trận thứ hai là minh chứng rõ ràng.

Đội bóng Trung Á phải chơi thiếu người trong toàn bộ hiệp 2 nhưng vẫn duy trì được thế trận và bảo toàn chiến thắng. Điều đó cho thấy chiều sâu đội hình và khả năng kiểm soát trận đấu rất mạnh của đối thủ này, buộc U23 Việt Nam phải cẩn trọng.

Chính vì thế, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh sẽ phải… chơi bóng thay vì tử thủ. Bởi một khi để U23 Uzbekistan có thể thoải mái tấn công sẽ thực sự khó đối với hàng phòng ngự vốn không quá tốt của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam chắc chắn không cần phải lao lên tấn công bằng mọi giá. Nhưng phải có khả năng phản đòn, phải tìm kiếm cơ hội và buộc đối thủ cũng phải tính đến khả năng bị thủng lưới.

Nói đơn giản hơn, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh cần một trận hoà nhưng không được phép… cầu hoà. Nếu nhầm lẫn giữa 2 điều đó rất có thể phải trả giá, vì vậy mới nói tấm vé tứ kết rất gần mà cũng rất xa đối với U23 Việt Nam.