Lịch thi đấu vòng bán kết bóng đá nữ ASIAD 2026Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026: Cập nhật lịch thi đấu vòng bán kết môn bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, chi tiết, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu vòng tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026
|Ngày
|Giờ (VN)
|Trận đấu
|Vòng đấu
|Trực tiếp
|30/9
|13h00
|U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản/ U23 Triều Tiên
|Bán kết 1
|VTV
|30/9
|17h30
|U23 Việt Nam/ U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc/U23 Thái Lan
|Bán kết 2
|VTV
Kết quả vòng tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026
|Ngày
|Giờ (VN)
|Trận đấu
|Vòng đấu
|Trực tiếp
|25/9
|12h00
|U23 Uzbekistan 3-0 U23 Saudi Arabia
|Tứ kết 1
|VTV
|25/9
|17h30
|U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam
|Tứ kết 2
|VTV6
|26/9
|13h00
|U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan
|Tứ kết 3
|VTV
|26/9
|17h30
|U23 Nhật Bản vs U23 Triều Tiên
|Tứ kết 4
|VTV
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