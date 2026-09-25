Lịch thi đấu vòng tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026

Ngày Giờ (VN) Trận đấu Vòng đấu Trực tiếp
30/9 13h00 U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản/ U23 Triều Tiên Bán kết 1 VTV
30/9 17h30 U23 Việt Nam/ U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc/U23 Thái Lan Bán kết 2 VTV

Kết quả vòng tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026

Ngày Giờ (VN) Trận đấu Vòng đấu Trực tiếp
25/9 12h00 U23 Uzbekistan 3-0 U23 Saudi Arabia Tứ kết 1 VTV
25/9 17h30 U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam  Tứ kết 2 VTV6
26/9 13h00 U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan Tứ kết 3 VTV
26/9 17h30 U23 Nhật Bản vs U23 Triều Tiên Tứ kết 4 VTV
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026
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Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026
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