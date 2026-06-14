Trong trận ra mắt chính thức ở vị trí thủ môn cho đội tuyển Úc, Patrick Beach có màn trình diễn xuất sắc, giúp “Socceroos” tránh được thất bại thứ 5 liên tiếp trong trận mở màn World Cup.
Không chỉ vậy, Beach còn trở thành nền tảng quan trọng để Úc làm nên bất ngờ lớn tại bảng D World Cup 2026, khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0.
Úc đá với đội hình rất thấp, rồi mở tỷ số từ pha bóng mà Beach vừa bắt gọn cú sút của Arda Guler rồi tổ chức tấn công nhanh, với cú bứt tốc ghi bàn của Nestory Irankunda.
Hiệp 2, cũng là một phản công khi bóng bật ra, Connor Metcalfe tự tin đột phá trung lộ rồi sút xa ghi bàn rất đẹp.
Sự xuất hiện của Kenan Yildiz và những thay đổi của HLV Montella không hiệu quả. Nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trở nên vô vọng, phải nhận thất bại trong ngày trở lại World Cup sau 24 năm.
Bàn thắng: Irankunda 27', Metcalfe 75'.
Đội hình xuất phát:
Úc (5-4-1): Beach; Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess; Metcalfe, O’Neill, Okon-Engstler, Irankunda; Toure.
Thổ Nhĩ Kỳ (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Yuksek; Guler, Kokcu, Yilmaz; Akturkoglu.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ:
90'+7
Hết giờ! Úc 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ!
Phòng ngự xuất sắc, Úc phản công tuyệt hay để ghi thêm bàn thắng vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ. Một chiến thắng xứng đáng.
90'+5
Yildiz sút xa bật trúng người Souttar.
90'
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ!
86'
Không vào! Calhanoglu thực hiện cú sút phạt trực tiếp đưa bóng chìm về cột xa, Beach đoán tình huống và đổ người cản phá.
85'
Montella tung Deniz Gul vào thay Akturkoglu.
84'
Úc củng cố phòng ngự. Jackson Irvine thay Okon-Engstler. Jordan Bos nhường chỗ Aziz Behich.
81'
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục điều chỉnh. Mert Muldur thay Zeki Celik. Ismail Yuksek nhường chỗ cho Salih Ozcan.
78'
Không vào! Cơ hội không thể tốt hơn cho Thổ Nhĩ Kỳ! Demiral đánh đầu kiến tạo, Kerem Akturkoglu không bị kèm tung cú vô lê thẳng vào vị trí Beach.
75'
Bàn thắng! Úc dẫn 2-0! Connor Metcalfe thực hiện pha dẫn bóng trung lộ rất tự tin, tung cú sút từ ngoài vòng cấm về cột gần khiến Cakir hoàn toàn bất lực.
75'
Hai thay đổi của Úc. Mohamed Toure, Jacob Italiano rời sân. Jason Geria và Tete Yengi vào thay.
72'
Không vào! Calhanoglu chọc khe xuyên qua hàng thủ Úc, Celik băng xuống chọn sút góc hẹp thay vì căng ngang, nhưng Beach bắt bài cản phá chính xác.
68'
Thời gian nghỉ ngơi hiệp 2 để dành cho quảng cáo. Đây cũng là cơ hội cho Thổ Nhĩ Kỳ hội ý.
65'
Thổ Nhĩ Kỳ đẩy cao đội hình, tranh cướp bóng gần vòng cấm Úc, nhưng không thể dứt điểm.
62'
HLV Montella có thêm sự thay đổi. Orkun Kokcu nhường chỗ cho Yunus Akgun.
61'
Úc điều chỉnh. Nishan Velupillay vào thay Irankunda.
57'
Không vào! Arda Guler đá phạt trực tiếp rất kỹ thuật, dù bị che khuất tầm nhìn nhưng Beach vẫn cản phá chính xác cứu thua cho Úc.
54'
Cơ hội! Harry Souttar bật cao đánh đầu từ pha phạt góc, nhưng thủ môn Cakir cản phá thành công.
53'
Jordan Bos treo bóng bổng vào vòng cấm khiến hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ lúng túng.
50'
Nguy hiểm! Sau một loạt nỗ lực tấn công trực diện, Ismail Yuksek tung cú đá từ tuyến hai nhưng bóng chạm cầu thủ Úc đi ra ngoài biên ngang.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
12h06
Thổ Nhĩ Kỳ điều chỉnh hàng công. Baris Yilmaz nhường chỗ cho Kenan Yildiz.
45'+5
Hiệp 1 kết thúc! Úc 1-0 Thổ Nhĩ Kỳ!
Bất ngờ đã diễn ra khi “Chuột túi” dẫn trước, nhờ sự chắc chắn trong phòng ngự và phản công chính xác.
45'+4
Guler nhảy múa ở rìa vòng cấm, Akturkoglu có bóng nhưng không thể dứt điểm trước sự áp sát của các cầu thủ áo vàng.
45'
Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
45'
Nguy hiểm! Thêm một pha tấn công nhanh có nét của Úc. Irankunda đột phá với tốc độ rất nhanh, tung cú sút chìm chân phải đi đúng vi trí thủ môn Cakir.
44'
Thổ Nhĩ Kỳ phản công nhanh, 5 cầu thủ áo đỏ băng lên, nhưng các cầu thủ Úc về rất nhanh hóa giải dễ dàng.
40'
Những pha treo bóng bổng của Thổ Nhĩ Kỳ quá đơn giản với Úc.
36'
Yilmaz khống chế tạo điều kiện cho Kokc trong vòng cấm, nhưng cú sút đi không chính xác.
30'
Cột dọc! Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng, Bardakci tung cú đá rất kỹ thuật bằng má ngoài từ ngoài vòng cấm, bóng bay qua tầm với thủ môn Beach trước khi tìm đến cột dọc.
27'
Bàn thắng! Úc dẫn 1-0! Vừa bắt cú đá của Guler, Beach ném bóng tấn công, Okon-Engstler chuyền vượt tuyến, Nestory Irankunda thoát xuống cực nhanh vào vóng cấm, vượt qua Demiral và dứt điểm tinh tế về góc gần hạ gục thủ môn Cakir.
26'
Cơ hội! Yilmaz căng ngang từ cánh trái, Arda Guler băng vào vô lê đi thẳng vị trí Beach.
23'
Hai đội bước vào quãng nghỉ giữa hiệp – một vấn đề khiến khán giả chỉ trích từ đầu giải.
Chưa có tình huống thực sự nổi bật từ đầu trận.
17'
Tốc độ trận đấu giảm xuống đáng kể. Thổ Nhĩ Kỳ không tìm thấy khoảng trống nên cũng không mạo hiểm trước khả năng phản công của Úc.
12'
Pha tấn công tốt của Úc, nhưng đường căng ngang từ cánh phải đi quá dài ra phía biên trái.
7'
Cơ hội! Arda Guler di chuyển vào trung lộ, tung cú sút chân trái ngay khi bước vào vòng cấm, đưa bóng đi vọt xà ngang.
6'
Thế trận đang dần hình thành. Úc kéo đội hình xuống thấp với 5 hậu vệ, 4 tiền vệ. Thổ Nhĩ Kỳ chủ động triển khai tấn công từ nhiều hướng.
4'
Hai tình huống phạt góc liên tiếp của Thổ Nhĩ Kỳ. Úc vẫn phòng ngự tốt.
3'
Calhanoglu sút xa, bóng chạm hậu vệ Úc đi ra ngoài.
2'
Mặc dù xếp đội hình 5 hậu vệ, nhưng Úc bất ngờ nhập cuộc nhanh và tràn sang sân Thổ Nhĩ Kỳ rất nhanh.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát của Thổ Nhĩ Kỳ
Đội hình xuất phát của Úc
Thông tin trận đấu
- Đây là lần thứ ba Úc và Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau. Hai lần trước đều là các trận giao hữu vào tháng 5/2004 và Thổ Nhĩ Kỳ thắng cả hai.
- Thổ Nhĩ Kỳ đã thắng cả 4 trận World Cup gặp các đội thuộc LĐBĐ châu Á (AFC), ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.
- World Cup 2026 là lần thứ 7 Úc tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng thời là kỳ World Cup thứ 6 liên tiếp của họ. Đội tuyển xứ chuột túi chưa từng vượt qua vòng 1/8.
- Úc là đội thua nhiều trận nhất trong 5 kỳ World Cup gần đây, với 10 thất bại sau 17 trận kể từ năm 2006. Ngoài ra, họ đã thua trận ra quân ở 5 trong 6 lần dự World Cup, ngoại lệ duy nhất là chiến thắng 3-1 trước Nhật Bản năm 2006.
- Chỉ có Qatar (11 bàn) ghi nhiều bàn hơn Úc (8 bàn) từ các tình huống phạt góc và đá phạt gián tiếp tại vòng loại World Cup 2026 khu vực AFC.
- Thổ Nhĩ Kỳ giành quyền dự World Cup lần thứ 3 trong lịch sử, sau các kỳ 1954 và 2002. Thành tích tốt nhất của họ là hạng ba tại World Cup 2002, cũng là thành tích cao nhất của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ ở một giải đấu lớn. 4 thất bại của họ tại World Cup đều đến trước Brazil (2 lần) và Đức/Tây Đức (2 lần).
- Thổ Nhĩ Kỳ đã thua cả hai trận mở màn World Cup trước đây: 1-4 trước Tây Đức năm 1954 và 1-2 trước Brazil năm 2002.
- Hơn 1/4 số bàn thắng của Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại World Cup 2026 đến từ các quả phạt góc (5/19 bàn). Trong số các đội UEFA, chỉ có Cộng hòa Séc ghi nhiều bàn hơn từ tình huống này (7 bàn).
- Mathew Leckie có thể trở thành cầu thủ Úc thứ ba ghi bàn ở hai kỳ World Cup khác nhau (sau khi đã lập công tại World Cup 2022), sau Tim Cahill (2006, 2010, 2014) và Mile Jedinak (2014, 2018).
- Với 4 pha kiến tạo mỗi người, Hakan Calhanoglu và Arda Guler đã trực tiếp tham gia vào 42% số bàn thắng của Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng loại World Cup 2026 (8/19 bàn).
- HLV Vincenzo Montella sẽ trở thành người thứ hai dẫn dắt Thổ Nhĩ Kỳ ở cả EURO và World Cup, sau Senol Gunes, người từng đưa đội tuyển này giành hạng ba tại World Cup 2002.