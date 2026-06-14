Trong trận ra mắt chính thức ở vị trí thủ môn cho đội tuyển Úc, Patrick Beach có màn trình diễn xuất sắc, giúp “Socceroos” tránh được thất bại thứ 5 liên tiếp trong trận mở màn World Cup.

Không chỉ vậy, Beach còn trở thành nền tảng quan trọng để Úc làm nên bất ngờ lớn tại bảng D World Cup 2026, khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0.

Úc thắng đầy ấn tượng. Ảnh: Socceroos

Úc đá với đội hình rất thấp, rồi mở tỷ số từ pha bóng mà Beach vừa bắt gọn cú sút của Arda Guler rồi tổ chức tấn công nhanh, với cú bứt tốc ghi bàn của Nestory Irankunda.

Hiệp 2, cũng là một phản công khi bóng bật ra, Connor Metcalfe tự tin đột phá trung lộ rồi sút xa ghi bàn rất đẹp.

Sự xuất hiện của Kenan Yildiz và những thay đổi của HLV Montella không hiệu quả. Nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trở nên vô vọng, phải nhận thất bại trong ngày trở lại World Cup sau 24 năm.

Bàn thắng: Irankunda 27', Metcalfe 75'.

Đội hình xuất phát:

Úc (5-4-1): Beach; Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess; Metcalfe, O’Neill, Okon-Engstler, Irankunda; Toure.

Thổ Nhĩ Kỳ (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Yuksek; Guler, Kokcu, Yilmaz; Akturkoglu.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ: