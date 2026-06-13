Đội tuyển Úc không thực sự được đánh giá cao tại World Cup 2026, nhưng họ vẫn hi vọng có thể lấy vé vào vòng 1/16, khi cùng bảng D với Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Paraguay.

Thực tế, Úc chưa từng đánh bại được Thổ Nhĩ Kỳ - thua cả 2 trận (đều là giao hữu), lần lượt với tỷ số 0-1 và 1-3 vào 2024.

Thổ Nhĩ Kỳ được các chuyên gia dự đoán từ hòa đến thắng Úc. Ảnh: Khel Now

Sau chuỗi 7 trận thắng liên tiếp vào 2025, bao gồm các chiến thắng trước Nhật Bản, Ả rập Xê Út và Canada, đội tuyển Úc giảm đà phong độ kể từ trận thua 1-2 Mỹ hồi tháng 10 năm ngoái.

Họ bước vào World Cup 2025 với chuỗi 5 trận không thắng, khi còn để thua Venezuela, Colombia và mới đây là Mexico (0-1) cùng trận hòa 1-1 Thụy Sĩ hôm 6/6.

HLV Tony Popovic cần phải giải quyết được khâu ghi bàn của tuyển Úc, nếu muốn vượt qua vòng bảng.

Đội tuyển Úc có 17 cầu thủ lần đầu tham dự World Cup, trong đó có 8 cầu thủ dưới 23 tuổi. Kinh nghiệm là điều họ còn thiếu.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy rất đáng gờm, với chuỗi 8 trận bất bại, kể từ tháng 9 năm ngoái. Đáng kể trong đó, họ đã hòa 2-2 trước đội mạnh Tây Ban Nha, 2 chiến thắng trước Bulgaria ở vòng loại World Cup 2026, cũng như thắng các trận giao hữu trước Bắc Marcedonia (4-0), Venezuela (2-1).

Đội bóng của HLV Vincenzo Montella đang có phong độ rất tốt và sẽ là đối thủ khó nhằn cho bất kỳ đội nào mà họ đụng độ tại World Cup 2026.

Đấu Thổ Nhĩ Kỳ, Úc khả năng sẽ chơi phòng ngự chặt chẽ để gây khó khăn cho đối phương, những người dựa vào sự sáng tạo của những ngôi sao như Arda Guler và Hakan Calhanoglu.

Ở cặp đấu này, Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá cao hơn, nhưng họ không dễ ghi bàn vào lưới Úc. Nếu các ngôi sao không tạo ra đột biến, họ có thể bị Úc cưa điểm.

Cả chuyên gia bóng đá BBC lẫn ESPN, đều dự đoán trận đấu này sẽ có kết quả hòa, cụ thể Úc 1-1 Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, chuyên gia Sportskeeda và Sportsmole cùng chọn Thổ Nhĩ Kỳ thắng tối thiểu Úc 1-0.

Đội hình dự kiến:

Úc: Ryan; Italiano, Circati, Souttar, Herrington, Bos; Metcalfe, Irvine, O'Neill, Leckie; Toure

Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Yuksek; Guler, Kokcu, Yilmaz; Gul