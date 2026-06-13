11h ngày 14/6, sân BC Place:

Úc góp mặt ở 5 kỳ World Cup liên tiếp gần đây. Thế nên, việc họ giành vé dự ngày hội bóng đá tại Bắc Mỹ không phải điều bất ngờ.

Trên đất Qatar 4 năm trước, đoàn quân Socceroos còn lọt vào vòng 1/8, thành tích tốt nhất trong lịch sử khi tham dự sân chơi Thế giới.

Úc sẽ đụng Thổ Nhĩ Kỳ trận ra quân - Ảnh: S.S

Dù khó tạo nên bất ngờ, nhưng Úc vẫn được kỳ vọng sẽ cạnh tranh một suất đi tiếp, trong bảng đấu dễ thở, có sự góp mặt của Mỹ và Paraguay.

Quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026, thầy trò HLV Tony Popovic đá hai trận giao hữu, để thua Mexico 0-1, trước khi hòa Thụy Sĩ 1-1.

Trong quá khứ, Úc mới chỉ hai lần đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ, là các trận giao hữu diễn ra hồi tháng 5/2004. Đại diện châu Âu thắng cả hai cuộc gặp gỡ, với tỷ số 3-1 và 1-0.

Bên kia chiến tuyến, Thổ Nhĩ Kỳ trở lại sân khấu World Cup sau giải đấu thành công năm 2002 khi họ gây tiếng vang lớn, lọt tới bán kết và trở thành đệ tam anh hào.

"Những ngôi sao Lưỡi liềm" đang sở hữu đội hình gồm nhiều gương mặt triển vọng. Với chuỗi 8 trận bất bại gần đây (thắng 7, hòa 1), Thổ Nhĩ Kỳ được xem là ẩn số khó lường.

Arda Guler và Kenan Yildiz là niềm hy vọng của Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: S.S

Thầy trò Vicenzo Montella xuất sắc giành vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau khi vượt qua Kosovo 1-0 ở chung kết play-off khu vực châu Âu.

Giới chuyên môn nhận định, đây là cuộc so tài tương đối cân bằng, thế trận chặt chẽ và ít bàn thắng.

Tuy nhiên, sở hữu lực lượng hùng hậu cùng phong độ ấn tượng hơn, Thổ Nhĩ Kỳ có thể giành chiến thắng nhờ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Arda Guler hay Kenan Yildiz.

Dự đoán: Thổ Nhĩ Kỳ thắng 1-0

Đội hình dự kiến

Úc: Ryan; Italiano, Circati, Souttar, Herrington, Bos; Metcalfe, Irvine, O'Neill, Leckie; Toure.

Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir, Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu, Yuksek, Calhanoglu, Yildiz, Guler, Yilmaz, Akturkoglu.