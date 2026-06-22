Video bàn thắng lịch sử của Cape Verde (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Cape Verde: Kevin Pina (21'), Agustin Canobbio (45'+6)
Uruguay: Maxi Araujo (44'), Hélio Varela (61')
Cape Verde tiếp tục trở thành hiện tượng thú vị tại World Cup 2026 khi cầm hòa Uruguay 2-2 ở lượt trận thứ hai bảng H. Sau khi từng khiến Tây Ban Nha bất lực ở ngày ra quân, đội bóng châu Phi lại tạo thêm một dấu mốc đáng nhớ.
Phút 21, Kevin Pina mở tỷ số cho Cape Verde bằng cú sút phạt tầm thấp từ khoảng cách gần 30m, đưa bóng xuyên qua hàng rào khiến thủ môn Fernando Muslera không thể cản phá. Đây là bàn thắng đầu tiên của Cape Verde trong lịch sử tham dự World Cup.
Bị dẫn trước, Uruguay dồn lên tấn công và có bàn gỡ ở phút 44. Maxi Araujo đánh đầu bồi vào lưới trống sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Đến phút 45+6, Agustin Canobbio đệm bóng cận thành, giúp đại diện Nam Mỹ dẫn ngược 2-1 trước giờ nghỉ.
Tuy nhiên, Cape Verde không sụp đổ. Phút 61, Hélio Varela tận dụng sai lầm của Mathias Olivera, vượt qua Muslera rồi dứt điểm vào lưới trống, ấn định tỷ số 2-2.
Kết quả này giúp Cape Verde tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp, còn Uruguay tự làm khó mình tại bảng H.
Đội hình thi đấu
Uruguay: Fernando Muslera; Sebastian Caceres, Guillermo Varela, Mathias Olivera; Manuel Ugarte (N. d. l. Cruz 70'), Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustin Canobbio, Maxi Araujo (B. Rodriguez 81'), Juan Manuel Sanabria; Federico Vinas (D. Núñez 70')
Cape Verde: Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira; Kevin Pina (L. Duarte 71'), Jamiro Monteiro (J. S. Monteiro 80'); Garry Rodrigues (H. Varela 58'), Telmo Arcanjo (D. Duarte 45'), Ryan Mendes; Gilson Benchimol.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 đầy bất ngờ. Thêm một điểm số nữa dành cho Cape Verde và lần này là có 2 bàn thắng lịch sử dành cho đội tuyển đến từ đất nước chỉ có hơn 500 nghìn dân tại châu Phi.
90'+3
Uruguay phản công nhanh, cầu thủ vào sân thay người D. Duarte băng lên dứt điểm đi vọt xà ngang. Ngay lập tức Cape Verde đáp trả cũng với cú sút trong vòng cấm nhưng không làm khó thủ môn Muslera.
90'
Federico Valverde thực hiện cú sút phạt sát vòng cấm, anh đưa trái bóng đi hơi cao so với khung thành Cape Verde.
Hiệp hai có 8 phút bù giờ.
86'
Những phút cuối, Uruguay dốc toàn lực tấn công để tìm kiếm bàn thắng định đoạt trận đấu.
84'
Kể từ khi vào sân, Darwin Nunez chưa tạo ra dấu ấn nào đáng kể.
76'
Sau bàn gỡ hòa 2-2, Cape Verde mạnh dạn đẩy cao đội hình chơi đôi công với Uruguay.
69'
Bóng lần thứ ba được đưa vào lưới của Vozinha, trọng tài biên căng cờ báo việt vị đối với cầu thủ Uruguay. VAR cũng xác nhận điều đó.
61'
Hélio Varela gỡ hòa 2-2 cho Cape Verde
Mathias Olivera của Uruguay chuyền bóng lỗi tạo cơ hội để cầu thủ vào sân thay người Hélio Varela băng lên, loại bỏ thủ môn Fernando Muslera lao ra, trước khi dứt điểm vào lưới trống.
52'
Cape Verde có pha dứt điểm đầu tiên trong hiệp hai nhưng bóng không trúng đích.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-1 tạm nghiêng về phía Uruguay.
45'+6
Agustin Canobbio đưa Uruguay dẫn ngược 2-1
Vẫn là quả treo bóng vào vòng cấm của Uruguay, Maxi Araujo đánh đầu làm tường để Agustin Canobbio đệm bóng một chạm cận thành khiến thủ môn Vozinha không kịp phản xạ.
44'
Maxi Araujo gỡ hòa 1-1 cho Uruguay
Từ quả treo bóng vào vòng cấm Cape Verde, Rodrigo Bentancur không chiến khiến Lopes Cabral đánh đầu phá bóng trúng cột dọc khung thành đội nhà bật ra. Maxi Araujo chớp cơ hội đánh đầu bồi đưa bóng vào lưới trống.
36'
Bàn thắng dẫn trước càng giúp cho Cape Verde chơi tự tin và quyết tâm, trong khi Uruguay lại tỏ ra lúng túng trong việc tổ chức tấn công.
30'
Có bàn dẫn trước đầy bất ngờ, Cape Verde tiếp tục chơi phòng ngự kiên cố bên phần sân nhà. Bên kia chiến tuyến, đại diện Nam Mỹ vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Vozinha.
21'
Kevin Pina ghi siêu phẩm sút phạt, Cape Verde gây địa chấn
Cape Verde được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự ly khoảng cách gần 30m. Kevin Pina thực hiện cú sút căng đưa bóng đi tầm thấp, xuyên qua hàng rào khiến thủ môn kỳ cựu Fernando Muslera không thể cứu thua cho Uruguay.
Đây là pha lập công đầu tiên của đại diện châu Phi trong lần đầu tiên tham dự World Cup, một dấu mốc lịch sử.
14'
Uruguay chuyển trạng thái nhanh, cơ hội được trao cho Federico Valverde nhưng cú đá bằng chân trái của tiền vệ Real Madrid lại đưa bóng đi không trúng đích.
9'
Uruguay chơi áp sát tầm cao, đẩy đội hình của Cape Verde lùi sâu về bên phần sân nhà để chơi phòng ngự chặt như cách họ kiếm 1 điểm lịch sử trước Tây Ban Nha.
4'
Trận đấu sớm diễn ra quyết liệt khi cầu thủ đôi bên chơi áp sát, không ngại va chạm.
05h00
Trọng tài chính người Na Uy - Espen Eskås thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
04h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
04h40
Cầu thủ hai đội tuyển đang khởi động trước trận đấu.
04h30
04h15
Uruguay bước vào lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026 với nhiệm vụ không dễ dàng trước Cape Verde. Việc chỉ giành được 1 điểm sau trận hòa Saudi Arabia khiến đại diện Nam Mỹ buộc phải hướng tới chiến thắng nếu không muốn tự làm khó mình trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
Sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu như Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte hay Darwin Nunez, Uruguay vẫn được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng đội hình. Dù vậy, những gì họ thể hiện ở trận ra quân chưa thực sự thuyết phục khi khả năng tổ chức tấn công còn thiếu sắc bén và hiệu quả.
Trong khi đó, Cape Verde đang mang đến hình ảnh của một tập thể giàu tính kỷ luật. Đội bóng châu Phi gây ấn tượng mạnh khi cầm chân Tây Ban Nha không bàn thắng ở trận mở màn, nhờ hệ thống phòng ngự chặt chẽ cùng tinh thần thi đấu đầy quyết tâm. Đây được xem là thử thách không hề đơn giản với Uruguay.
Khi cả bốn đội ở bảng H đều đang có cùng 1 điểm, cục diện vẫn hoàn toàn rộng mở. Uruguay được kỳ vọng sẽ tận dụng ưu thế về đẳng cấp để giành trọn 3 điểm, nhưng Cape Verde cho thấy họ đủ khả năng tiếp tục tạo ra những bất ngờ tại giải đấu năm nay.