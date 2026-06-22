Video bàn thắng lịch sử của Cape Verde (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Cape Verde: Kevin Pina (21'), Agustin Canobbio (45'+6)

Uruguay: Maxi Araujo (44'), Hélio Varela (61')

Cape Verde tiếp tục trở thành hiện tượng thú vị tại World Cup 2026 khi cầm hòa Uruguay 2-2 ở lượt trận thứ hai bảng H. Sau khi từng khiến Tây Ban Nha bất lực ở ngày ra quân, đội bóng châu Phi lại tạo thêm một dấu mốc đáng nhớ.

Phút 21, Kevin Pina mở tỷ số cho Cape Verde bằng cú sút phạt tầm thấp từ khoảng cách gần 30m, đưa bóng xuyên qua hàng rào khiến thủ môn Fernando Muslera không thể cản phá. Đây là bàn thắng đầu tiên của Cape Verde trong lịch sử tham dự World Cup.

Cape Verde tạo thêm cột mốc lịch sử - Ảnh: 433

Bị dẫn trước, Uruguay dồn lên tấn công và có bàn gỡ ở phút 44. Maxi Araujo đánh đầu bồi vào lưới trống sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Đến phút 45+6, Agustin Canobbio đệm bóng cận thành, giúp đại diện Nam Mỹ dẫn ngược 2-1 trước giờ nghỉ.

Tuy nhiên, Cape Verde không sụp đổ. Phút 61, Hélio Varela tận dụng sai lầm của Mathias Olivera, vượt qua Muslera rồi dứt điểm vào lưới trống, ấn định tỷ số 2-2.

Kết quả này giúp Cape Verde tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp, còn Uruguay tự làm khó mình tại bảng H.

Đội hình thi đấu

Uruguay: Fernando Muslera; Sebastian Caceres, Guillermo Varela, Mathias Olivera; Manuel Ugarte (N. d. l. Cruz 70'), Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustin Canobbio, Maxi Araujo (B. Rodriguez 81'), Juan Manuel Sanabria; Federico Vinas (D. Núñez 70')

Cape Verde: Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira; Kevin Pina (L. Duarte 71'), Jamiro Monteiro (J. S. Monteiro 80'); Garry Rodrigues (H. Varela 58'), Telmo Arcanjo (D. Duarte 45'), Ryan Mendes; Gilson Benchimol.