Video bàn thắng Nhật Bản 4-0 Tunisia (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Nhật Bản: Kamada (4'), Ueda (31', 83'), Ito (69')

Đội hình ra sân

Nhật Bản: Suzuki, Ito, Itakura, Tomiyasu (A. Seko 79'), Nakamura (Y. Suzuki 79'), Kamada (J. Suzuki 73'), Sano, Doan (Y. Sugawara 74'), Tanaka, Ito, Ueda (K. Goto 84')

Tunisia: Dahmen, Bronn (M. A. B. Hamida 45'), Talbi, Rekik, Abdi (E. Achouri 90'), Hannibal, Skhiri (R. Khedira 90'), Valery, Tounekti (F. Chaouat 64'), Saad (I. Gharbi 45'), Slimane