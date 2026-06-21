Nhật Bản thắng đậm Tunisia ở trận cầu đặc biệt tại World CupĐội tuyển Nhật Bản thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Tunisia với tỷ số 4-0, trong trận đấu thứ 1000 lịch sử các kỳ World Cup và mở ra cơ hội lớn vào vòng 1/16.
Video bàn thắng Nhật Bản 4-0 Tunisia (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Nhật Bản: Kamada (4'), Ueda (31', 83'), Ito (69')
Đội hình ra sân
Nhật Bản: Suzuki, Ito, Itakura, Tomiyasu (A. Seko 79'), Nakamura (Y. Suzuki 79'), Kamada (J. Suzuki 73'), Sano, Doan (Y. Sugawara 74'), Tanaka, Ito, Ueda (K. Goto 84')
Tunisia: Dahmen, Bronn (M. A. B. Hamida 45'), Talbi, Rekik, Abdi (E. Achouri 90'), Hannibal, Skhiri (R. Khedira 90'), Valery, Tounekti (F. Chaouat 64'), Saad (I. Gharbi 45'), Slimane
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