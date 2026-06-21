Xem video bàn thắng Đức 2-1 Bờ Biển Ngà (nguồn VTV)

Đội hình ra sân

Đức: Neuer, Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Brown, Pavlovic, Nmecha, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz.

Bờ Biển Ngà: Fofana, Kossounou, Singo, Agbadou, Konan, Kessie, Sangare, Oulai, Diallo, Diomande, Bonny.

Bàn thắng: Undav 68', 90'+4 - Kessie 30'