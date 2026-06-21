Trọng tài Ma Ning là đại diện duy nhất của Trung Quốc tại World Cup 2026, trong bối cảnh đội tuyển quốc gia nước này không thể giành vé tham dự.

Đặc biệt hơn, trận Ecuador gặp Curacao đánh dấu lần đầu tiên ông điều khiển một trận đấu World Cup với tư cách trọng tài chính, đúng vào ngày sinh nhật 20/6 của mình (theo giờ Mỹ). Với một trọng tài, đó có lẽ là món quà ý nghĩa nhất.

Ma Ning là một trong những trọng tài giàu kinh nghiệm nhất của Chinese Super League. Ông từng hai lần được trao danh hiệu “Còi vàng” của giải đấu vào các năm 2016 và 2017. Ngoài ra, ông còn có biệt danh khá nổi tiếng là “Vua thẻ phạt”.

Trọng tài Ma Ning trong trận Ecuador hòa Curacao. Ảnh: D.C

Biệt danh này xuất phát từ phong cách điều hành trận đấu rất nghiêm khắc của ông. Ngoài công việc trên sân cỏ, Ma Ning còn là giảng viên giáo dục thể chất.

Trong vai trò trọng tài, ông nổi tiếng với việc không ngần ngại rút thẻ. Trung bình mỗi trận, Ma Ning rút khoảng 4 thẻ vàng – một con số rất cao đối với một trọng tài chuyên nghiệp. Trong hơn 400 trận đã cầm còi, ông đã rút gần 1.600 thẻ vàng.

Đây là kỳ World Cup thứ hai trong sự nghiệp của Ma Ning. Tuy nhiên, tại FIFA World Cup Qatar 2022, ông chỉ làm nhiệm vụ trọng tài thứ tư chứ chưa được bắt chính.

Là đại diện duy nhất của Trung Quốc tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Mỹ, Canada và Mexico, Ma Ning cũng trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu trong nước lựa chọn để quảng bá cho World Cup.

Trong đó, Lenovo đã chọn ông làm đại sứ hình ảnh cho các hoạt động liên quan đến giải đấu. Vì vậy, trong nhiều video xuất hiện trên mạng xã hội, vị trọng tài này thường xuất hiện cùng các sản phẩm công nghệ của Lenovo.

Sức hút của Ma Ning tại Trung Quốc cũng tăng mạnh trong thời gian diễn ra World Cup. Trên mạng xã hội Weibo, một bài đăng liên quan đến chuyến đi dự World Cup của ông đã thu hút hơn 3,5 triệu lượt xem.

Trên nhiều nền tảng mạng xã hội phổ biến khác tại Trung Quốc, lượng người theo dõi vị trọng tài sinh năm 1979 cũng tăng vọt trong những tuần gần đây.

Trở lại với trận đấu vừa kết thúc, trọng tài Ma Ning cũng gắn với một phần lịch sử World Cup. Ngoài 6 chiếc thẻ vàng được rút ra, ông là nhân chứng khi thủ môn Eloy Room phá kỷ lục với 15 lần cứu thua.

Trong lịch sử World Cup, tính trong thời gian thi đấu chính thức (90 phút), Room thiết lập kỷ lục mới về số lần cứu thua.