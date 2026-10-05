Video highlights Việt Nam 0-1 Malaysia (nguồn: TV360)
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Đội hình ra sân
Việt Nam: Lê Giang, Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo, Quang Vinh, Thành Long, Hai Long, Hoàng Đức, Tiến Anh, Khoa Ngô, Minh Hoàng.
Malaysia: Hazmi, Cheng, Corbin-Ong, Shamsul, Ting, Hidalgo, Laine, Wilkin, Haiqual, Hong Wan, Bergson.
Bàn thắng: Fergus Tierney 62'
Kết thúc
90'+4
Thành Long có khoảng trống nã đại bác từ tuyến hai bóng bay vọt xà.
90'
Cơ hội liên tiếp đến với tuyển Việt Nam, nhưng hết Thành Long lại đến Việt Anh dứt điểm bất thành.
Hiệp hai sẽ có 7 phút bù giờ.
85'
Tuyển Việt Nam dồn cả đội hình lên tấn công. Minh Khoa vừa có pha đánh đầu chệch khung thành.
81'
Bùi Hoàng Việt Anh có cơ hội sút căng trong vòng cấm nhưng hậu vệ Malaysia lấy thân mình che chắn.
73'
Văn Đô lao vào vòng cấm buộc Harith Haiqual truy cản. Ban đầu, trọng tài người Hàn Quốc cho tuyển Việt Nam hưởng phạt đền.
Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông rút lại quyết định vì cho rằng Haiqual vào trúng bóng trước.
68'
Lê Văn Đô được tung vào sân thay cho Khoa Ngô chấn thương.
62'
Bàn thắng (0-1, Fergus): Vừa vào sân, tiền đạo trẻ Fergus Tierney xoay người đầu vòng cấm rồi sút căng bằng chân phải tung lưới Lê Giang.
60'
Đình Bắc được tung vào sân thay cho Minh Hoàng.
59'
Bergson xâm nhập vòng cấm rồi kết thúc chân phải đưa bóng bay sạt cột dọc.
56'
Sau pha lên bóng nhanh của Hai Long, bóng được nhả lại tuyến hai cho Minh Hoàng kết thúc chân trái đầu vòng cấm, bóng bay sạt cột.
50'
Quang Vinh và Khoa Ngô cói những pha xử lý khéo léo bên cánh trái nhưng đường tạt vào lại chưa hiệu quả.
Kết thúc hiệp 1
45'+3
Sau tình huống phản công nhanh của tuyển Việt Nam, Khoa Ngô có cơ hội quăng chân phải ngoài vòng cấm đưa bóng bay sạt cột dọc.
45'
Hiệp một có 3 phút bù giờ.
41'
Hai Long đột phá tiến sát vòng cấm buộc Cheng phải phạm lỗi. Hậu vệ của Malaysia bị phạt thẻ vàng.
Chính Hai Long thực hiện cú đá phạt căng chưa thể gây khó cho thủ môn Hazmi.
37'
Bergson lại xử lý ngẫu hứng bên cánh trái nhưng cú đá cuối cùng bị hậu vệ áo đỏ chặn lại.
35'
Tuyến giữa của Việt Nam để mất bóng. Bergson chớp thời cơ rất nhanh dứt điểm chìm bằng chân trái, buộc thủ thành Patrik Lê Giang phải đổ người cản phá.
33'
Malaysia liên tục dồn bóng cho tiền đạo cắm Bergson. Dẫu vậy, Việt Anh đang làm tốt nhiệm vụ theo sát mũi nhọn bên phía Malaysia.
25'
Hai Long thoát xuống cánh trái rồi chuyền xẻ nách để Minh Hoàng băng lên. Tiếc rằng đường chuyền cuối cùng lại quá sâu.
19'
Malaysia có cơ hội đáng kể đầu tiên. Bergson đỡ bóng sát đường biên ngang rồi chuyền căng vào trong. May cho tuyển Việt Nam là Quentin Cheng đệm hụt ở cự ly gần.
13'
Tuyển Việt Nam đang áp đảo đối thủ, với những pha lên bóng chủ đạo bên cánh trái, có sự xuất hiện của Quang Vinh, Khoa Ngô cùng Hoàng Đức.
10'
Williams Minh Hoàng cố gắng dứt điểm từ khoảng cách hơn 20m nhưng thủ thành Hazmi đổ người ôm gọn.
4'
Tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy ấn tượng. Hết Hoàng Đức đến Minh Hoàng quăng chân kết thúc tầm xa nhưng bóng đều trúng người hậu vệ áo vàng.
16h
Trận đấu bắt đầu.
14h45
14h
13h30
13h
Thông tin lực lượng
Việt Nam: Việt Anh, Xuân Son, Hoàng Hên chấn thương. Gia Hưng về nước sớm vì lý do gia đình.
Malaysia: Faisal Halim chấn thương. Dion Cools vắng mặt.