Video highlights Việt Nam 0-1 Malaysia (nguồn: TV360)

Xem trọn vẹn FIFA ASEAN CUP 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn

HT3LqBXbUAABo84.jpg
Malaysia giành hạng 3 FIFA ASEAN Cup - Ảnh: A.F

Đội hình ra sân

Việt Nam: Lê Giang, Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo, Quang Vinh, Thành Long, Hai Long, Hoàng Đức, Tiến Anh, Khoa Ngô, Minh Hoàng. 

Malaysia: Hazmi, Cheng, Corbin-Ong, Shamsul, Ting, Hidalgo, Laine, Wilkin, Haiqual, Hong Wan, Bergson.

Bàn thắng: Fergus Tierney 62'

05/10/2026 | 18:11

Kết thúc

HT3K6IYbQAAevjL.jpg
Malaysia thắng sít sao tuyển Việt Nam - Ảnh: MNT
Thu gọn
05/10/2026 | 17:54

90'+4

Thành Long có khoảng trống nã đại bác từ tuyến hai bóng bay vọt xà.

Thu gọn
05/10/2026 | 17:49

90'

Cơ hội liên tiếp đến với tuyển Việt Nam, nhưng hết Thành Long lại đến Việt Anh dứt điểm bất thành.

Hiệp hai sẽ có 7 phút bù giờ.

Thu gọn
05/10/2026 | 17:45

85'

Tuyển Việt Nam dồn cả đội hình lên tấn công. Minh Khoa vừa có pha đánh đầu chệch khung thành.

Thu gọn
05/10/2026 | 17:42

81'

Bùi Hoàng Việt Anh có cơ hội sút căng trong vòng cấm nhưng hậu vệ Malaysia lấy thân mình che chắn.

tuyen viet nam malaysia 26.jpg
Sự xuất hiện của Đình Bắc chưa thể giúp tuyển Việt Nam tìm được bàn thắng - Ảnh: V.A
Thu gọn
05/10/2026 | 17:35

73'

Văn Đô lao vào vòng cấm buộc Harith Haiqual truy cản. Ban đầu, trọng tài người Hàn Quốc cho tuyển Việt Nam hưởng phạt đền.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông rút lại quyết định vì cho rằng Haiqual vào trúng bóng trước.

Thu gọn
05/10/2026 | 17:31

68'

Lê Văn Đô được tung vào sân thay cho Khoa Ngô chấn thương.

Thu gọn
05/10/2026 | 17:22

62'

Bàn thắng (0-1, Fergus): Vừa vào sân, tiền đạo trẻ Fergus Tierney xoay người đầu vòng cấm rồi sút căng bằng chân phải tung lưới Lê Giang.

tuyen viet nam malaysia 25.jpg
Tierney ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: V.A
Thu gọn
05/10/2026 | 17:19

60'

Đình Bắc được tung vào sân thay cho Minh Hoàng.

Thu gọn
05/10/2026 | 17:17

59'

Bergson xâm nhập vòng cấm rồi kết thúc chân phải đưa bóng bay sạt cột dọc.

Thu gọn
05/10/2026 | 17:16

56'

Sau pha lên bóng nhanh của Hai Long, bóng được nhả lại tuyến hai cho Minh Hoàng kết thúc chân trái đầu vòng cấm, bóng bay sạt cột.

tuyen viet nam malaysia 12.jpg
Hai Long thi đấu năng nổ - Ảnh: V.A
Thu gọn
05/10/2026 | 17:12

50'

Quang Vinh và Khoa Ngô cói những pha xử lý khéo léo bên cánh trái nhưng đường tạt vào lại chưa hiệu quả.

Thu gọn
05/10/2026 | 17:02

Kết thúc hiệp 1

836084672_2379937262836768_183455711450731812_n.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: VFF
Thu gọn
05/10/2026 | 16:48

45'+3

Sau tình huống phản công nhanh của tuyển Việt Nam, Khoa Ngô có cơ hội quăng chân phải ngoài vòng cấm đưa bóng bay sạt cột dọc.

Thu gọn
05/10/2026 | 16:45

45'

Hiệp một có 3 phút bù giờ.

Thu gọn
05/10/2026 | 16:41

41'

Hai Long đột phá tiến sát vòng cấm buộc Cheng phải phạm lỗi. Hậu vệ của Malaysia bị phạt thẻ vàng.

Chính Hai Long thực hiện cú đá phạt căng chưa thể gây khó cho thủ môn Hazmi.

tuyen viet nam malaysia 11.jpg
Minh Hoàng đang thi đấu nỗ lực - Ảnh: V.A
Thu gọn
05/10/2026 | 16:39

37'

Bergson lại xử lý ngẫu hứng bên cánh trái nhưng cú đá cuối cùng bị hậu vệ áo đỏ chặn lại.

Thu gọn
05/10/2026 | 16:35

35'

Tuyến giữa của Việt Nam để mất bóng. Bergson chớp thời cơ rất nhanh dứt điểm chìm bằng chân trái, buộc thủ thành Patrik Lê Giang phải đổ người cản phá.

Thu gọn
05/10/2026 | 16:34

33'

Malaysia liên tục dồn bóng cho tiền đạo cắm Bergson. Dẫu vậy, Việt Anh đang làm tốt nhiệm vụ theo sát mũi nhọn bên phía Malaysia.

Thu gọn
05/10/2026 | 16:26

25'

Hai Long thoát xuống cánh trái rồi chuyền xẻ nách để Minh Hoàng băng lên. Tiếc rằng đường chuyền cuối cùng lại quá sâu.

tuyen viet nam malaysia 4.jpg
Hai Long vừa có pha xử lý chưa tốt - Ảnh: V.A
Thu gọn
05/10/2026 | 16:18

19'

Malaysia có cơ hội đáng kể đầu tiên. Bergson đỡ bóng sát đường biên ngang rồi chuyền căng vào trong. May cho tuyển Việt Nam là Quentin Cheng đệm hụt ở cự ly gần.

Thu gọn
05/10/2026 | 16:12

13'

Tuyển Việt Nam đang áp đảo đối thủ, với những pha lên bóng chủ đạo bên cánh trái, có sự xuất hiện của Quang Vinh, Khoa Ngô cùng Hoàng Đức.

tuyen viet nam malaysia 2.jpg
Khoa Ngô hoạt động năng nổ bên cánh trái - Ảnh: V.A
Thu gọn
05/10/2026 | 16:09

10'

Williams Minh Hoàng cố gắng dứt điểm từ khoảng cách hơn 20m nhưng thủ thành Hazmi đổ người ôm gọn.

Thu gọn
05/10/2026 | 16:04

4'

Tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy ấn tượng. Hết Hoàng Đức đến Minh Hoàng quăng chân kết thúc tầm xa nhưng bóng đều trúng người hậu vệ áo vàng.

Thu gọn
05/10/2026 | 16:03

16h

Trận đấu bắt đầu.

kim sang sik 1.jpg
Ban huấn luyện tuyển Việt Nam - Ảnh: V.A
tuyen viet nam malaysia 6.jpg
Thu gọn
05/10/2026 | 14:52

14h45

dfaa6737 5dc2 47ce b641 efbeab211f75.jpg
Đội hình ra sân tuyển Việt Nam - Ảnh: VFF
HT2hfsLbQAAb0oX.jpg
Đội hình ra sân Malaysia
Thu gọn
05/10/2026 | 14:41

14h

834018011_2891364067900488_6777620586529770762_n.jpg
837663324_1775826480133382_579101693443634087_n.jpg
834131123_1118290774105428_4364133004502623577_n.jpg
Phòng thay đồ tuyển Việt Nam - Ảnh: VFF
Thu gọn
05/10/2026 | 14:24

13h30

838650532_1076221518550951_7131368387752893002_n.jpg
832912343_2255987348295567_4229518189004687739_n.jpg
Cầu thủ Việt Nam hăng say tập luyện trước trận - Ảnh: VFF
Thu gọn
04/10/2026 | 17:52

13h

Thông tin lực lượng

Việt Nam: Việt Anh, Xuân Son, Hoàng Hên chấn thương. Gia Hưng về nước sớm vì lý do gia đình.

Malaysia: Faisal Halim chấn thương. Dion Cools vắng mặt.

tuyen viet nam lap nhieu ky luc sau tran thang malaysia 3720.jpg
Tuyển Việt Nam đều thắng Malaysia trong 3 cuộc đối đầu trong năm 2026 - Ảnh: S.N
Thu gọn