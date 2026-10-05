Indonesia và Thái Lan sẽ tạo nên trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 đầy hấp dẫn khi hai đội bóng mạnh nhất khu vực chạm trán để tranh chức vô địch. Indonesia có lợi thế sân nhà cùng tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 9-2 trước Bangladesh, trong đó Mitchell Baker nổi bật với 5 bàn thắng.

Đội bóng của HLV John Herdman sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng đang thi đấu ở nước ngoài, giúp lối chơi trở nên giàu tốc độ và sức mạnh. Tuy nhiên, thử thách dành cho Indonesia là rất lớn khi Thái Lan luôn thể hiện bản lĩnh ở những trận cầu quan trọng.

“Voi chiến” đã đánh bại Việt Nam 2-0 để giành vé vào chung kết và có trong tay nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Chanathip, Sarach hay Tom Bihr. Nếu Indonesia dựa vào sức ép tấn công và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài, Thái Lan sẽ trông chờ vào khả năng kiểm soát trận đấu và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Đây hứa hẹn là màn so tài cân bằng, nơi một khoảnh khắc quyết định có thể định đoạt ngôi vương.