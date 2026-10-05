Video Indonesia gỡ hòa 2-2
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Ghi bàn:
Indonesia: Iklas Sanron (84', phản lưới), Baggott (116')
Thái Lan: Iklas Sanron (87'), Peeradol (111')
Thẻ đỏ: Mickelson (Thái Lan, 80')
Đội hình thi đấu
Indonesia: Audero, Verdonk, Diks, Baggott, Hubner, Oratmangoen, Pelupessy, Vickery, Haye, Romeny, Lee Baker
Thái Lan: Saranon, Bureerat, Tom Bihr, Sayriya, Mickelson, Sarach Yooyen, Supachai Jaided, Kaman, Chanathip, Khamyok, Teerasak
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LUÂN LƯU 11M
Lượt đá đầu tiên: Disk (Indonesia) đá thành công 1-1 Tom Bihr (Thái Lan) đá thành công.
Lượt đá thứ 2: Dean James (Indonesia) đá thành công 2-2 Choolthong (Thái Lan) đá thành công.
Lượt đá thứ 3: Baggott (Indonesia) đá thành công 3-2 Sarach Yooyen (Thái Lan) đá đập cột dọc ra ngoài.
Lượt đá thứ 4: Pattynama (Indonesia) đá thành công 4-2 Nattapong Sayriya đá bị thủ môn Audero cản phá thành công.
Như vậy, Indonesia giành chiến thắng với tỷ số 4-2 trước Thái Lan ở loạt "đấu súng" cân não, để lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup ngay trong lần đầu tiên được tổ chức. Đây là danh hiệu đầu tiên của đội bóng xứ vạn đảo ở đấu trường khu vực Đông Nam Á sau 6 lần thất bại ở chung kết.
Hết 2 hiệp phụ
Thời gian hơn 120 phút của hiệp phụ khép lại, tỷ số hòa 2-2 buộc phải đội phải phân định thắng thua ở loạt luân lưu cân não.
120'
Hiệp phụ thứ hai có 3 phút bù giờ, Indonesia đang dốc toàn lực để tấn công, ghi bàn định đoạt trận đấu, không để Thái Lan kéo trận đấu vào loạt luân lưu cân não.
116'
VÀO....VÀO.....!!!! Indonesia gỡ hòa 2-2
Từ quả căng ngang của Ridho bên cánh phải, thủ môn Thái Lan đấm bóng ra. Hậu vệ Baggott có mặt đúng chỗ rồi đệm bóng đập mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới, gỡ hòa 2-2.
111'
VÀO....VÀO.....!!!! Thái Lan vượt lên dẫn 2-1
Xuất phát từ pha phản công của Thái Lan, Peeradol nhận đường chuyền của Anan rồi dứt điểm đưa bóng căng và chìm, găm đúng góc thấp làm các khán đài sân Gelora Bung Karno hoàn toàn câm lặng.
105'
Cơ hội dành cho Romeny trong vòng cấm nhưng pha tì đè của cầu thủ Thái Lan khiến anh dứt điểm đi quá thiếu chính xác.
97'
Dù hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, kiểm soát vượt trội Thái Lan nhưng các cầu thủ Indonesia vẫn chưa thể ghi được bàn thắng thứ hai.
91'
Được chơi hơn người, Indonesia tiếp tục tổ chức dồn ép các cầu thủ Thái Lan.
90'+7
Hòa nhau 1-1 trong 90 phút chính thức, Thái Lan và Indonesia buộc phải thi đấu thêm hai hiệp phụ để phân định thắng - thua.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
87'
Iklas Sanron lập công chuộc tội, gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan
Đón quả treo bóng từ đồng đội vào vòng cấm Indonesia, Iklas Sanron dứt điểm chéo góc tung nóc lưới đội chủ nhà, đưa trận chung kết về vạch xuất phát.
84'
Cầu thủ Thái Lan phản lưới nhà
Cầu thủ James bên phía Indonesia đá phạt, bóng vòng qua hàng rào rồi chạm vào người Iklas làm đổi hướng khiến thủ môn Saranon hoàn toàn bó tay.
80'
Romeny nỗ lực đột phá khiến Mickelson phạm lỗi ngay sát vòng cấm địa Thái Lan, trọng tài lập tức rút thẻ vàng thứ hai đối với cầu thủ Thái Lan kèm theo tấm thẻ đỏ.
75'
Vẫn đang là một thế trận giằng co nghẹt thở trên sân Tierney Gelora Bung Karno, chỉ có điều bàn thắng mở tỷ số chưa đến.
69'
Đường chuyền vượt tuyến của cầu thủ Indonesia loại bỏ hậu vệ Thái Lan, Lee Baker băng lên dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc 'Voi chiến' trong gang tấc.
69'
Supachai chuyền bóng dài cho Kakana băng lên bên cánh trái, đối mặt thủ môn. Tuy nhiên anh xử lý chậm, bị Diks lao về hóa giải.
53'
Những phút đầu hiệp hai Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình, chơi sòng phẳng với đội chủ nhà.
48'
Sau pha xoay sở của Chanathip bên cánh trái, bóng được cầu thủ Thái Lan treo về phía cột xa để Supachai Jaided đánh đầu đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Indonesia.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
42'
Các chân sút Indonesia vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn mở tỷ số khi hàng thủ Thái Lan chơi chắc chắn.
37'
Hàng thủ Thái Lan vẫn đang chơi kín kẽ khiến các chân sút bên phía Indonesia chưa thể ghi bàn mở tỷ số.
32'
Thêm một tình huống Indonesia vây hãm khung thành Thái Lan, hậu vệ Verdonk băng lên dứt điểm căng đưa bóng đi chệch cột dọc thủ môn Saranon chỉ gang tấc.
25'
Khung thành của Thái Lan bị đe dọa với pha đánh đầu của tiền đạo cao kều Vickery ben phía Indonesia đưa bóng đi sát sạt cột dọc.
18'
Hậu vệ Indonesia phá bóng không tốt, tìm đến vị trí của Chanathip không bị kèm cặp. May cho đội chủ nhà khi tiền vệ đội trưởng của "Voi chiến" đệm lòng đi vọt xà ngang. Ngay lập tức Indonesia đáp trả cũng với pha kết thúc của Romeny đi hơi cao so với khung thành Thái Lan.
13'
Những phút vừa qua, đội bóng xứ vạn đảo đang tổ chức ép sân liên tục, đẩy đội hình của Thái Lan lùi sâu về phần sân nhà để chống đỡ.
8'
Pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên thuộc về chủ nhà Indonesia, Lee Baker sút bóng khá căng và chìm khiến thủ môn Saranon phải cản phá.
5'
Chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 sớm nóng lên khi đôi bên chủ động chơi tấn công, tạo nên thế trận ăn miếng trả miếng hấp dẫn.
20h00
Trọng tài chính người Uzbekistan - Akhrol Riskullaev thổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
19h50
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Erick Thohir cùng nhau bê chiếc cúp FIFA ASEAN Cup 2026 ra sân.
19h25
Cầu thủ hai đội tuyển Indonesia và Thái Lan đã ra sân để khởi động trước trận đấu.
19h15
Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan đang tạo nên sức nóng đặc biệt tại Jakarta. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận toàn bộ 67.000 vé tại sân Gelora Bung Karno đã được bán hết trước giờ bóng lăn.
19h00
Indonesia và Thái Lan sẽ tạo nên trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 đầy hấp dẫn khi hai đội bóng mạnh nhất khu vực chạm trán để tranh chức vô địch. Indonesia có lợi thế sân nhà cùng tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 9-2 trước Bangladesh, trong đó Mitchell Baker nổi bật với 5 bàn thắng.
Đội bóng của HLV John Herdman sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng đang thi đấu ở nước ngoài, giúp lối chơi trở nên giàu tốc độ và sức mạnh. Tuy nhiên, thử thách dành cho Indonesia là rất lớn khi Thái Lan luôn thể hiện bản lĩnh ở những trận cầu quan trọng.
“Voi chiến” đã đánh bại Việt Nam 2-0 để giành vé vào chung kết và có trong tay nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Chanathip, Sarach hay Tom Bihr. Nếu Indonesia dựa vào sức ép tấn công và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài, Thái Lan sẽ trông chờ vào khả năng kiểm soát trận đấu và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Đây hứa hẹn là màn so tài cân bằng, nơi một khoảnh khắc quyết định có thể định đoạt ngôi vương.