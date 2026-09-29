Video highlights Việt Nam 0-2 Thái Lan
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Trận đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 đã khép lại với kết quả không như mong đợi dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Dù nhập cuộc đầy quyết tâm, đội bóng áo đỏ sớm gặp khó khăn khi Sarach Yooyen tung cú sút xa đẹp mắt, mở tỷ số cho Thái Lan ở phút thứ 10.
Sau bàn thua, "Những chiến binh Sao vàng" nỗ lực đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, tình huống Tài Lộc đưa bóng vào lưới ở cuối hiệp một không được công nhận sau khi VAR vào cuộc, khiến đội bóng áo đỏ bỏ lỡ cơ hội san bằng cách biệt.
Bước sang hiệp hai, ban huấn luyện Việt Nam lần lượt đưa Hoàng Đức và Hoàng Hên vào sân nhằm tăng cường khả năng tấn công. Đội bóng áo đỏ liên tục gây sức ép, kiểm soát thế trận và buộc Thái Lan phải lùi sâu phòng ngự.
Dù vậy, sự thiếu chính xác trong những pha xử lý cuối cùng khiến Việt Nam không thể tìm được bàn gỡ. Khi hàng công chưa tạo ra khác biệt, hàng thủ lại để lộ khoảng trống, tạo điều kiện cho Otto ghi bàn ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Lan.
Thất bại này khiến tuyển Việt Nam không còn cơ hội giành ngôi nhất bảng B. Mục tiêu còn lại của thầy trò HLV Kim Sang Sik là bảo vệ vị trí nhì bảng, giành quyền đi tiếp và hướng tới mục tiêu cạnh tranh ở các vòng đấu tiếp theo.
Ghi bàn:
Thái Lan: Sarach Yooyen (10'), Otton (90'+4)
Đội hình ra sân
Việt Nam: Patrik Lê Giang; Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo (Khoa Ngô 80'); Tiến Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Thành Long (Hai Long 62'), Tuấn Tài (Minh Hoàng 46'), Minh Khoa (Hoàng Đức 46') Tài Lộc (Hoàng Hên 46'), Đình Bắc.
Thái Lan: Anuin Saranon; Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok (Teerasak 60'), Peeradol Chamrasamee, Supachai Chaided, Nicholas Mickelson, Kritsada Kamam, Chanathip, Suphanan Bureerat.
90'+6
Trận đấu kết thúc với thất bại tiếc nuối của ĐT Việt Nam trước Thái Lan. Kết quả này khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik gặp khó trong việc cạnh tranh tấm vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.
90'+4
Mải mê dâng cao, ĐT Việt Nam nhận bàn thua thứ hai. Otton là người phá bẫy việt vị băng lên dứt điểm đánh bại Lê Giang trong pha đối mặt.
90'+2
Từ quả phạt góc của Hoàng Đức, Đình Bắc dứt điểm một chạm nhưng bị hậu vệ Thái Lan phá bóng trước khung thành.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
88'
ĐT Việt Nam đang dốc toàn lực gây sức ép nhưng hàng thủ Thái Lan với đông quân số đang phong tỏa mọi ngả đường tấn công áo trắng.
86'
Hoàng Hên tìm kiếm vận may từ pha sút xa đưa bóng về góc thấp nhưng không làm khó thủ môn Thái Lan.
80'
Lê Giang cứu thua xuất sắc
HLV Kim Sang Sik thay cầu thủ cuối cùng, Khoa Ngô vào thay Ngọc Bảo. Ngay sau đó thủ thành Lê Giang cản phá xuất sắc cú đánh đầu cận thành của Peeradol Chamrasamee.
77'
Tuyển Việt Nam vẫn đang bế tắc trong việc khoan phá hàng thủ chắc chắn của Thái Lan.
72'
Hai Long bị Kritsada Kamam phạm lỗi ngay góc vòng cấm, Việt Anh phải nhận thẻ vàng từ trọng tài vì cho rằng đó là quả phạt đền cho ĐT Việt Nam. Đình Bắc sau đó sút phạt đưa bóng đi cao hơn khung thành Thái Lan.
67'
Tuyển Việt Nam đang kiểm soát thế trận, tổ chức gây sức ép liên tục nhưng chưa thể hóa giải hàng phòng ngự kín kẽ của Thái Lan.
62'
HLV Kim Sang Sik rút tiền vệ Thành Long ra để nhường chỗ cho Hai Long.
58'
Hoàng Đức suýt ghi bàn gỡ hòa
ĐT Việt Nam có pha phối hợp ăn ý bên cánh phải "xé toang" hàng thủ Thái Lan, Hoàng Hên chọc khe cho Hoàng Đức thoát xuống dứt điểm bằng chân phải không thuận nhưng thủ môn Anuin Saranon vẫn kịp phản xạ.
52'
CĐV Việt Nam trải qua phen thót tim khi Sarach Yooyen đá phạt ngoài vòng cấm, bóng vòng qua hàng rào trước khi đập vào mép ngoài cột dọc khung thành Lê Giang.
50'
Tuyển Việt Nam vẫn đang kiên trì tìm kiếm khoảng trống của hàng phòng ngự Thái Lan để khai thác.
46'
Ngay trước khi hiệp hai bắt đầu, HLV Kim Sang Sik đưa Hoàng Đức, Hoàng Hên và Minh Hoàng vào sân thay cho Minh Khoa, Tuấn Tài và Tài Lộc. Tấm băng đội trưởng được Đình Bắc trao lại cho Hoàng Đức.
45'+5
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía Thái Lan.
45'+3
Đình Bắc có pha thoát xuống đáy biên rồi trả bóng ra, nhưng tốc độ cao nên tiền đạo trẻ này không có được đường chuyền đủ độ sát thương.
42'
"Voi chiến" đang thi đấu co cụm bên phần sân nhà để tổ chức phòng ngự trước sức ép của tuyển Việt Nam. "Những chiến vinh Sao vàng" đang kiểm soát bóng 54%. Thái Lan đã có tới 10 lần phạm lỗi, trong khi Việt Nam chỉ có 2.
37'
VAR hủy bàn thắng của Tài Lộc
Minh Khoa bấm bóng tinh tế cho Tài Lộc thoát ra khỏi sự đeo bám của hậu vệ Thái Lan. Cầu thủ của Ninh Bình thực hiện pha dứt điểm đánh bại thủ môn Anuin Saranon tung lưới Thái Lan. Đáng tiếc là VAR vào cuộc xác định đã có lỗi việt vị của Tài Lộc. Tuy nhiên, góc quay của truyền hình nước chủ nhà Indonesia không rõ ràng về pha bóng này.
'
33'
Trời mưa trút xuống sân Si Jalak Harupat, Bandung (Indonesia) ít nhiều đang ảnh hưởng đến trận đấu. ĐT Việt Nam gặp khó trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.
26'
Adou Minh chuyền bóng cho Cao Quang Vinh băng lên, tiếc rằng cú sút đưa bóng đi quá thiếu chính xác.
20'
Ít phút vừa qua Thái Lan chủ động chơi chậm trong khi tuyển Việt Nam cũng chưa bung sức ép dù đang bị dẫn trước.
14'
Bị dẫn bàn, các học trò của HLV Kim Sang Sik lập tức vùng lên tìm cơ hội đáp trả. Khung thành của Thái Lan vừa chịu sóng gió trước quả tạt bên cánh phải của Tiến Anh.
10'
Sarach Yooyen ghi bàn đẹp mắt
Từ quả tạt bên cánh phải vào của cầu thủ Thái Lan, hậu vệ áo trắng phá bóng ra và Sarach Yooyen từ tuyến hai băng lên tung cú sút xa căng như kẻ chỉ. Thủ thành Lê Giang bị che khuất tầm nhìn khiến anh dù chạm tay vào bóng cũng không thể cứu thua.
5'
Việt Anh phất đường chuyền vượt tuyến xuống phía sau lưng hàng thủ áo xanh, thủ môn Anuin Saranon của Thái Lan phải lao ra khỏi vòng cấm phá bóng.
3'
Với đội hình được xem là mạnh nhất tung ra sân, Thái Lan chủ nhập cuộc với lối chơi tấn công, trong khi ĐT Việt Nam có phần thận trọng hơn.
19h30
Trọng tài chính người Australia - ông Ben Abraham thổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h25
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, ĐT Việt Nam mặc trang phục màu trắng, trong khi Thái Lan mặc trang phục màu xanh.
19h15
Cầu thủ hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đang khởi động trước trận đấu.
18h22
18h15
18h10
18h00
Tuyển Việt Nam bước vào trận đấu quan trọng với Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 trong tâm thế của nhà đương kim vô địch khu vực. Đây là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik khẳng định sức mạnh.
Thái Lan đang sở hữu phong độ ấn tượng sau chiến thắng cách biệt trước Pakistan. Đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn duy trì lối chơi kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng tốt và luôn nguy hiểm trong các tình huống tấn công.
Tuy nhiên, Việt Nam cũng có những điểm mạnh riêng khi sở hữu hàng phòng ngự tổ chức tốt cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh. Chiến thắng trước Philippines ở trận mở màn giúp đội bóng áo đỏ có thêm sự tự tin trước trận cầu lớn.
Những cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn diễn ra quyết liệt, nơi khoảng cách giữa hai đội thường rất sít sao. Vì vậy, màn so tài tại FIFA ASEAN Cup 2026 được dự báo là trận đấu giàu tính chiến thuật và có thể được định đoạt bởi những khoảnh khắc cá nhân.