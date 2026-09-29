Video highlights Việt Nam 0-2 Thái Lan

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Trận đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 đã khép lại với kết quả không như mong đợi dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Dù nhập cuộc đầy quyết tâm, đội bóng áo đỏ sớm gặp khó khăn khi Sarach Yooyen tung cú sút xa đẹp mắt, mở tỷ số cho Thái Lan ở phút thứ 10.

ĐT Việt Nam bất lực trước Thái Lan - Ảnh: V.A

Sau bàn thua, "Những chiến binh Sao vàng" nỗ lực đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, tình huống Tài Lộc đưa bóng vào lưới ở cuối hiệp một không được công nhận sau khi VAR vào cuộc, khiến đội bóng áo đỏ bỏ lỡ cơ hội san bằng cách biệt.

Bước sang hiệp hai, ban huấn luyện Việt Nam lần lượt đưa Hoàng Đức và Hoàng Hên vào sân nhằm tăng cường khả năng tấn công. Đội bóng áo đỏ liên tục gây sức ép, kiểm soát thế trận và buộc Thái Lan phải lùi sâu phòng ngự.

Dù vậy, sự thiếu chính xác trong những pha xử lý cuối cùng khiến Việt Nam không thể tìm được bàn gỡ. Khi hàng công chưa tạo ra khác biệt, hàng thủ lại để lộ khoảng trống, tạo điều kiện cho Otto ghi bàn ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Lan.

Thất bại này khiến tuyển Việt Nam không còn cơ hội giành ngôi nhất bảng B. Mục tiêu còn lại của thầy trò HLV Kim Sang Sik là bảo vệ vị trí nhì bảng, giành quyền đi tiếp và hướng tới mục tiêu cạnh tranh ở các vòng đấu tiếp theo.

Ghi bàn:

Thái Lan: Sarach Yooyen (10'), Otton (90'+4)

Đội hình ra sân

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo (Khoa Ngô 80'); Tiến Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Thành Long (Hai Long 62'), Tuấn Tài (Minh Hoàng 46'), Minh Khoa (Hoàng Đức 46') Tài Lộc (Hoàng Hên 46'), Đình Bắc.

Thái Lan: Anuin Saranon; Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok (Teerasak 60'), Peeradol Chamrasamee, Supachai Chaided, Nicholas Mickelson, Kritsada Kamam, Chanathip, Suphanan Bureerat.