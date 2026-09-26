FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu lần đầu tiên được tổ chức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), đánh dấu bước phát triển mới của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ quốc tế. Với quy mô tổ chức chuyên nghiệp cùng mức tiền thưởng lớn, giải đấu được kỳ vọng trở thành sân chơi danh giá dành cho các đội tuyển trong khu vực.

Không chỉ cạnh tranh danh hiệu vô địch, FIFA ASEAN Cup 2026 còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo thêm cơ hội cọ xát và giúp các đội tuyển tích lũy kinh nghiệm ở cấp độ quốc tế.

ĐT Việt Nam bước vào giải với vị thế nhà vô địch Đông Nam Á, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên, hành trình này chắc chắn không dễ dàng khi Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines hay Singapore đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tham vọng riêng.

Sự xuất hiện của FIFA ASEAN Cup 2026 hứa hẹn mở ra một chương mới cho bóng đá khu vực, nơi những cuộc đối đầu truyền thống sẽ trở nên hấp dẫn hơn với sức hút, tính cạnh tranh và giá trị giải thưởng được nâng tầm.

Được biết FPT Play truyền hình trực tiếp toàn bộ các trận đấu FIFA ASEAN Cup 2026 trên ứng dụng FPT Play, Smart TV, Smart Mobile, PC/Laptop, FPT Play Box và website FPT Play. Ngoài ra, TV360 cũng sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 và phát sóng trọn vẹn tất cả các trận đấu.