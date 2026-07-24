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Tuyển Việt Nam khởi đầu ASEAN Cup 2026 đầy ấn tượng khi đè bẹp Timor Leste 7-0 trên sân Chonburi (Thái Lan) ở lượt trận đầu bảng A.
Đỗ Hoàng Hên “mở hàng” với cú đúp, cùng Đình Bắc lập hat-trick, trong khi Xuân Son và Quang Hải cũng ghi tên lên bảng tỷ số, giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik tạo màn trình diễn áp đảo từ đầu đến cuối.
Chiến thắng đậm không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn giúp Việt Nam thêm tự tin cho hành trình bảo vệ ngôi vương.
Bàn thắng: Hoàng Hên 7', 41', Đình Bắc 31', 43', 65', Xuân Son 45'+1, Quang Hải 79'.
Đội hình xuất phát:
Việt Nam: Patrik Lê Giang; Xuân Mạnh, Thành Chung, Nguyễn Văn Vĩ, Văn Hậu, Tiến Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Xuân Son
Timor Leste: Jose Niski; Silva, Anizo Correia, Joao Varudo, Luis Figo, Claudio Osorio, Rangel, Mota, Cruz, Harris, Oatnasio.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Việt Nam vs Timor Leste:
90'+3
Hết giờ! Việt Nam 7-0 Timor Leste!
Giảm tốc độ sau giờ nghỉ, ĐKVĐ Đông Nam Á vẫn kịp ghi thêm 2 bàn với dấu ấn đậm nét của Đình Bắc.
90'+1
Đình Bắc bay người đánh đầu tung lưới Timor Leste nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.
90'
Một tình huống lộn xộn trước vòng cấm Lê Giang, cầu thủ áo đỏ tung người móc bóng hụt.
86'
Không vào! Quang Hải cứa lòng chân trái tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, Niski vẫn kịp di chuyển rồi bật người cứu thua không tưởng.
85'
Không vào! Timor Leste triển khai tấn công trung lộ rất hay, Alexandro Bakhito thoát ra sau lưng Văn Hậu tung cú cút chéo góc đi chệch cột dọc Lê Giang.
84'
Xuân Son băng xuống vào cấm sau cú chọc khe đẹp mắt của Quang Hải, thủ môn Jose Niski phản ứng nhanh giải nguy.
79'
Bàn thắng! 7-0 cho Việt Nam (Nguyễn Quang Hải)! Đình Bắc xuống sát biên ngang rồi kiến tạo, Quang Hải sút chìm kỹ thuật, bóng bật cầu thủ áo đỏ đi vào lưới.
72'
Không vào! Tuấn Tái băng lên bên cánh trái căng ngang, Xuân Son di chuyển bật người đánh đầu vọt xà ngang.
70'
Đội tuyển Việt Nam đang làm chủ hoàn toàn thế trận. Các học trò HLV Kim Sang Sik không vội khi đang dẫn cách biệt cao.
65'
Bàn thắng! 6-0 cho Việt Nam (Nguyễn Đình Bắc)! Xuân Son tung người móc bóng hụt, Bùi Hoàng Việt Anh trong pha chạm bóng đầu tiên thoát xuống trả lại để Đình Bắc dứt điểm hoàn tất hat-trick.
61'
Văn Vĩ băng lên bên cánh phải căng ngang, thủ môn Jose Niski kịp hóa giải.
59'
Cột dọc! Timor Leste tấn công có nét ở trung lộ, Oatnasio da Silva dứt điểm chạm Văn Hậu đổi hướng làm bất ngờ Lê Giang, trước khi chạm cột dọc.
53'
Không vào! Quang Hải đá phạt góc, Văn Hậu bật cao đánh đầu kỹ thuật, bóng đập đất trước khi đi chệch cột dọc.
51'
Luis Figo băng vào đánh đầu phía cột xa không chính xác. Một pha bóng có nét của Timor Leste.
46'
Không vào! Hoàng Đức tung cú sút chân trái uy lực ngoài vòng cấm, bóng đi cao hơn xà ngang trong gang tấc.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+3
Hiệp 1 kết thúc! Việt Nam 5-0 Timor Leste!
45'+1
Bàn thắng! 5-0 cho Việt Nam (Nguyễn Xuân Son)! Văn Vĩ tạt vào vòng cấm, Xuân Son băng vào bị trượt nhưng bóng vẫn tìm đến chân anh rồi vào lưới.
45'
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
43'
Bàn thắng! 4-0 cho Việt Nam (Nguyễn Đình Bắc)! Sau pha tấn công trung lộ, Quang Hải nỗ lực kiến tạo, Đình Bắc tiếp bóng nhanh và rướn người dứt điểm chính xác.
41'
Bàn thắng! 3-0 cho Việt Nam (Đỗ Hoàng Hên)! Hoàng Đức chuyền vào vòng cấm, hậu vệ và thủ môn Timor Leste mắc lỗi, Hoàng Hên bình tĩnh xử lý rồi sút chìm chân trái thành bàn.
35;
Nguy hiểm! Ở gần trước vòng cấm nhà, Xuân Son thực hiện đường chuyền dài chính xác, Hoàng Hên băng xuống nhưng cú đá của anh bị hậu vệ Timor Leste kịp truy cản.
31'
Bàn thắng! 2-0 cho Việt Nam (Nguyễn Đình Bắc)! Pha dàn xếp tấn công rất đẹp, Hoàng Đức kiến tạo, Đình Bắc khống chế rồi đá má trong chân phải về góc xa thành bàn.
26'
Không vào! Đình Bắc có pha sở trường, cú sút chân phải bị thủ môn Timor Leste cản phá. Chính Bắc ập vào tranh chấp nhưng không thể có pha đá bồi.
24'
Nguy hiểm! Văn Hậu dâng cao tạt từ cánh trái, Đình Bắc băng vào nỗ lực dứt điểm không thành công.
15'
Không vào! Đình Bắc xâm nhập vòng cấm gây rối loạn, Hoàng Hên xoay người vô lê một chạm đi chệch cột dọc trong gang tấc.
11'
Quang Hải thoát xuống nỗ lực căng ngang, nhưng không vượt qua hậu vệ áo đỏ trước khi thủ môn Timor Leste kịp bắt gọn.
7'
Bàn thắng! 1-0 cho Việt Nam (Đỗ Hoàng Hên)! Đình Bắc từ cánh trái xâm nhập trung lộ dứt điểm bật hậu vệ áo đỏ, Hoàng Hên khống chế trước khi vô lê chân trái thành bàn.
4'
Văn Hậu rất bản lĩnh cắt đứt pha tấn công của Figo bên phía Timor Leste.
1'
Trận đấu bắt đầu. Timor Leste giao bóng.
20h08
HLV Kim Sang Sik tung Xuân Son đá cắm. Phía sau anh còn có Quang Hải, Hoàng Hên, Đình Bắc, cũng như nhạc trưởng Hoàng Đức. Tuyển Việt Nam xuất phát với đội hình gồm các cầu thủ có khả năng cầm bóng tốt và thiên về tấn công.
Thống kê
Ở ASEAN Cup 2024, Timor Leste nhận 18 bàn thua - số lần thủng lưới cao thứ hai lịch sử, sau kỷ lục 19 bàn thua năm 2018 mà Việt Nam vô địch.
Thống kê
Trong 3 trận gần nhất của Timor Leste, có đến 2 thẻ đỏ được các trọng tài rút ra.