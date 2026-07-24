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Tuyển Việt Nam khởi đầu ASEAN Cup 2026 đầy ấn tượng khi đè bẹp Timor Leste 7-0 trên sân Chonburi (Thái Lan) ở lượt trận đầu bảng A.

Đỗ Hoàng Hên “mở hàng” với cú đúp, cùng Đình Bắc lập hat-trick, trong khi Xuân Son và Quang Hải cũng ghi tên lên bảng tỷ số, giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik tạo màn trình diễn áp đảo từ đầu đến cuối.

Chiến thắng đậm không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn giúp Việt Nam thêm tự tin cho hành trình bảo vệ ngôi vương.

Bàn thắng: Hoàng Hên 7', 41', Đình Bắc 31', 43', 65', Xuân Son 45'+1, Quang Hải 79'.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Xuân Mạnh, Thành Chung, Nguyễn Văn Vĩ, Văn Hậu, Tiến Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Xuân Son

Timor Leste: Jose Niski; Silva, Anizo Correia, Joao Varudo, Luis Figo, Claudio Osorio, Rangel, Mota, Cruz, Harris, Oatnasio.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Việt Nam vs Timor Leste: