"Trong số các đội bóng tham dự giải đấu, chúng tôi chuẩn bị muộn nhất. Timor Leste luôn mong muốn có thêm thời gian chuẩn bị từ sớm, nỗ lực hết sức. Chúng tôi tới giải đấu này với mục tiêu khởi đầu thật tốt và tạo ra ấn tượng riêng", HLV Jose Pedro của Timor Leste phát biểu trước trận gặp tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026.

"Chúng tôi tôn trọng tuyển Việt Nam. Họ là nhà đương kim vô địch. Ba cầu thủ nhập tịch của tuyển Việt Nam mang tới sự khác biệt lớn và nâng cao chất lượng chuyên môn cho hàng công. Tuy nhiên, tôi đánh giá tuyển Việt Nam sở hữu một tập thể đồng đều ở cả ba tuyến chứ không chỉ phụ thuộc vào ba nhân tố này.

HLV Jose Pedro đánh giá cao tuyển Việt Nam.

Họ thi đấu rất gắn kết từ hàng phòng ngự, hàng tiền vệ cho đến hàng tấn công. Ba cầu thủ nhập tịch có thể tạo ra đột biến bất kỳ lúc nào, nhưng sức mạnh cốt lõi của tuyển Việt Nam nằm ở tính tập thể", thuyền trưởng Timor Leste đánh giá về tuyển Việt Nam.

"Sức mạnh lớn nhất của Timor Leste nằm ở tinh thần đoàn kết và tính tập thể. Chúng tôi vận hành như một khối thống nhất chứ không dựa vào cá nhân nào. Toàn đội thể hiện điều đó ở vòng loại trước Brunei. Việc tập luyện và chiến đấu cùng nhau giúp chúng tôi giành vé vào vòng bảng. Chỉ có tinh thần tập thể mới giúp chúng tôi tạo nên bất ngờ trước một đối thủ rất mạnh như tuyển Việt Nam.

Nếu phải so sánh Timor Leste với một đội bóng ở World Cup, tôi chọn Tây Ban Nha. Dù trình độ của chúng tôi còn cách rất xa họ, tôi luôn hâm mộ lối chơi kiểm soát bóng của người Tây Ban Nha. Tôi muốn các học trò kiểm soát bóng nhiều nhất có thể.

Việc làm chủ quả bóng là con đường tốt nhất để tiếp cận khung thành đối phương và tạo ra cơ hội. Tôi đang xây dựng Timor Leste theo định hướng đó để tạo nên một tập thể tốt nhất trong khả năng của mình", HLV Jose Pedro chốt lại.

Trận tuyển Việt Nam vs Timor Leste lăn bóng vào lúc 20h30 ngày 24/7 tại Chonburi, Thái Lan.