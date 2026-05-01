Đội hình ra sân
West Ham: Hermansen, Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf, Bowen, Fernandes, Soucek, Summerville, Wilson, Castellanos.
Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Eze, Trossard, Gyokeres.
Bàn thắng: Trossard 83'
Kết thúc
90'+5
Từ tình huống phạt góc bên cánh phải, sau tình huống lộn xộn, Callum Wilson volley đưa bóng bay qua vạch vôi.
Tưởng như bàn gỡ hòa đến với West Ham thì VAR vào cuộc. Sau khi xem xét kỹ đoạn quay chậm, trọng tài xác định Pablo đã phạm lỗi với thủ môn David Raya khi nhảy lên tranh chấp. Vì thế, bàn thắng của Wilson không được công nhận.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
83'
Bàn thắng (0-1, Trossard): Odegaard xử lý hay trong vòng cấm rồi nhả lại để Trossard tung cú đá hiểm hóc khai thông bế tắc cho Arsenal.
78'
West Ham bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Mateus Fernandes xâm nhập vòng cấm đối mặt thủ môn Arsenal. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng không thắng được David Raya.
75'
Bowen xử lý hay bên cánh phải rồi tạt vào trong nhưng không qua được đôi tay của David Raya. Các cầu thủ West Ham đang chiến đấu kiên cường.
69'
Sau tình huống lộn xộn trước khung thành West Ham, Gabriel đá nối ngay nhưng bị Mavropanos chặn bóng ngay trên vạch vôi.
58'
Bukayo Saka liên tục thử vận may với những pha nã pháo tầm xa, nhưng đều đi vọt xà ngang.
49'
Bowen lao lên quăng chân trái chìm, bóng đi đúng vào vị trí David Raya chọn sẵn.
Kết thúc hiệp 1
45'
West Ham phản công bên cánh phải. Wan-Bissaka tạt vào cho Taty bay người đánh đầu căng. Tuy nhiên, David Raya đã xuất sắc cứu thua cho Pháo thủ.
36'
Summerville solo đầy nỗ lực ở trung lộ. Tiếc rằng, pha ra chân cuối cùng lại đưa bóng bay sạt cột dọc.
35'
Arsenal được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách chừng 25m. Eze bước lên thực hiện cú đá căng trúng hàng rào.
26'
Ben White dính chấn thương, buộc phải rời sân sớm nhường chỗ cho Zubimendi.
22'
Declan Rice đá phạt từ cánh trái cho Calafiori đánh đầu khiến cầu môn West Ham chao đảo. May cho chủ nhà là Maprovanos phá giải nguy.
21'
West Ham đang cố gắng thu mình chống đỡ các đợt tấn công liên tục của Arsenal.
13'
Calafiori bất ngờ nã pháo tầm xa sấm sét cực kỳ nguy hiểm.
9'
Calafiori lẻn vào vòng cấm rồi vẩy má ngoài kết thúc. May cho West Ham là trung vệ Maprovanos kịp lao về truy cản.
Ở tình huống phạt góc sau đó, Trossard hai lần đánh đầu cận thành, bị thủ môn Hermansen và cột dọc từ chối bàn thắng.
4'
Bukayo Saka tung ra cú dứt điểm bên cánh phải nhưng chưa thể gây khó cho Hermansen.
22h30
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
West Ham: Đội hình đầy đủ
Arsenal: Mikel Merino và Timber chấn thương.