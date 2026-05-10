Arsenal vừa trải qua một tuần đầy biến động, khi cuộc đua Ngoại hạng Anh của họ được tiếp thêm động lực nhờ kết quả hòa 3-3 giữa Man City và Everton.

Tiếp đó, thầy trò Mikel Arteta xuất sắc giành vé vào chung kết Champions League lần đầu tiên sau hai thập kỷ, với chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Atletico Madrid.

Arsenal thi đấu ấn tượng tuần qua - Ảnh: PA

Cơ hội giành cú đúp danh hiệu lịch sử mở ra trước mắt, Mikel Arteta cùng các học trò không hề xao nhãng, nhất là khi kinh nghiệm đau thương cho thấy họ không bao giờ được phép lơ là Man City.

Vòng đấu trước, Arsenal đã nhập cuộc đầy mạnh mẽ trước Fulham. Kết quả, họ tìm được 3 bàn thắng ngay trong hiệp một và bảo toàn thành quả sau giờ giải lao.

Nổi bật nhất trên hàng công là Viktor Gyokeres. Lập cú đúp vào lưới Fulham đã nâng tổng số bàn thắng của tiền đạo người Thụy Điển lên con số 9, sau 12 lần ra sân gần nhất.

Tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng của Gyokeres trong thời gian này là 47%, cao hơn gấp 3 lần so với 15% trong 21 trận đầu mùa. Và chính chân sút 27 tuổi cũng góp công lớn đưa Arsenal vào chung kết C1.

Bên kia chiến tuyến, dù thua Brentford 0-3 ở vòng 35, nhưng West Ham vẫn tự tin khi trở lại sân London - nơi họ bất bại 6 trận gần nhất tại Premier League (3 thắng, 3 hòa).

Đó là động lực lớn để thầy trò Nuno Santo đối đầu Pháo thủ, vốn được đánh giá cao hơn về nhiều mặt.

Đội khách được đánh giá cao hơn - Ảnh: Stan Sport

Để cho Tottenham vượt lên vị trí an toàn, West Ham hiểu rằng, các trận còn lại đều mang tính "chung kết". Họ cần chắt chiu từng điểm số để cố gắng trụ lại giải đấu cao nhất nước Anh.

Đang có phong độ tốt trên sân nhà, nhưng thật trớ trêu, West Ham lại thua cả 5 trận derby London gần nhất khi thi đấu tại sào huyệt của mình.

Dự đoán: Arsenal thắng 1-0

Thông tin lực lượng

West Ham: Đội hình đầy đủ

Arsenal: Mikel Merino và Timber chấn thương.

Đội hình dự kiến

West Ham: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Bowen, Fernandes, Soucek, Summerville; Wilson, Castellanos

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres.