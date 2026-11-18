Erling Haaland góp một bàn trong chiến thắng 3-1 của Na Uy trước Xứ Wales, tại cuộc đối đầu ở Nations League.
Nguồn ảnh: Uefa, 433
Dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp, tuyển Đức thi đấu ngày càng tiến bộ và vừa đánh bại chủ nhà Serbia 3-1 tại Nations League.
Tây Ban Nha không mấy khó khăn đánh bại chủ nhà CH Séc 2-0 nhờ các pha lập công của Alex Baena và Marc Pubill.
Croatia khởi đầu UEFA Nations League bằng chiến thắng 2-1 trước CH Séc trong ngày ra mắt của hai HLV mới. Modric và Perisic cùng tỏa sáng giúp đội khách giành trọn 3 điểm.