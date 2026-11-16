Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

17/11  02:45

 Đức vs Hà Lan

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Hy Lạp vs Serbia

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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

17/11  02:45

 Bắc Macedonia vs Slovenia

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Thụy Sĩ vs Scotland

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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C

16/11  22:00

 Đảo Faroe vs Moldova

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Kazakhstan vs Slovakia

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17/11  00:00

Estonia vs Bulgaria

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Iceland vs Luxembourg

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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE D

17/11  00:00

 Lithuania vs Liechtenstein

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17/11  02:45

Gibraltar vs Malta

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GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI

16/11  20:00

Namibia vs Cameroon

Sudan vs Senegal

Zimbabwe vs Guinea Xích đạo

16/11  22:00

Somalia vs Ghana

16/11  23:00

CH Trung Phi vs Benin

Eritrea vs Guinea

CONCACAF NATIONS LEAGUE 2026/27 – BẢNG A

16/11  20:00

Canada vs Guatemala

CONCACAF NATIONS LEAGUE 2026/27 – BẢNG B

17/11  02:00

Cuba vs Grenada

Guadeloupe vs Bermuda

Guyana vs Puerto Rico

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

16/11  02:45

 Bỉ 4-1 Italia

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Croatia 2-1 CH Séc
Pháp 2-1 Thổ Nhĩ Kỳ
Tây Ban Nha 2-3 Anh

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C

15/11  21:00

 Đảo Síp 1-4 Montenegro

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Latvia 0-0 Armenia

16/11  00:00

 Belarus 0-2 Albania

MyTV
Phần Lan 7-2 San Marino

CONCACAF NATIONS LEAGUE 2026/27

16/11  06:00

Panama vs Curacao

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác, giúp người hâm mộ theo dõi đầy đủ những trận cầu hấp dẫn tại các giải đấu hàng đầu trong nước và quốc tế.

Độc giả dễ dàng tra cứu lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, Europa League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 cùng các giải đấu lớn như World Cup, EURO, Asian Cup và AFC Champions League.

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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Bên cạnh đó, lịch thi đấu V.League, Cúp Quốc gia, đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam và các đội tuyển trẻ cũng được cập nhật thường xuyên, đáp ứng nhu cầu theo dõi bóng đá trong nước.

Thông tin lịch thi đấu được sắp xếp khoa học theo ngày, giờ và từng giải đấu, giúp người hâm mộ nhanh chóng tìm kiếm trận đấu yêu thích. Đặc biệt, giờ bóng lăn được quy đổi theo giờ Việt Nam, kèm theo thông tin về cặp đấu, sân vận động và kênh phát sóng trực tiếp khi được công bố.

Ngoài lịch thi đấu bóng đá hôm nay, độc giả còn có thể theo dõi lịch thi đấu ngày mai, cuối tuần và những trận cầu tâm điểm trong thời gian tới.

Các thay đổi về thời gian thi đấu, lịch đá bù hoặc điều chỉnh lịch phát sóng cũng được cập nhật để người hâm mộ chủ động sắp xếp thời gian theo dõi.

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá mới nhất mỗi ngày để không bỏ lỡ những cuộc đại chiến hấp dẫn và các sự kiện bóng đá đáng chú ý trên toàn thế giới.

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