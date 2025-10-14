Trận hòa trước Bắc Macedonia buộc Bỉ phải thắng Xứ Wales để giữ quyền tự quyết tấm vé vào thẳng, nhưng họ khởi đầu không hề dễ dàng. Ngay phút thứ 8, từ một pha phạt góc, Joe Rodon bật cao đánh đầu mở tỷ số cho đội chủ nhà trong sự vỡ òa của khán giả Cardiff.

De Bruyne gỡ hòa 1-1 trên chấm 11m, trước khi Thomas Meunier đưa Bỉ vượt lên dẫn lại 2-1 - Ảnh: UEFA

Tuy nhiên, lợi thế của Xứ Wales nhanh chóng tan biến. Phút 17, bóng chạm tay Ampadu trong vòng cấm, và Kevin De Bruyne lạnh lùng gỡ hòa từ chấm phạt đền. Tận dụng đà tâm lý, Bỉ gia tăng sức ép, và chỉ 10 phút sau, Doku đột phá khéo léo trước khi chuyền cho Meunier dứt điểm vào góc gần, đưa “Quỷ đỏ” vượt lên dẫn 2-1.

Doku tiếp tục là nỗi ám ảnh với hàng thủ Wales. Tốc độ, kỹ thuật và sự táo bạo của anh khiến khán giả nhiều lần phải nín thở. Dù Trossard và De Bruyne bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn, Bỉ vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Phút 74, bước ngoặt đến từ sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Darlow. Anh xử lý lỗi trong pha bóng bổng, khiến Jordan James để bóng chạm tay trong vòng cấm. De Bruyne lại không mắc sai lầm nào, nâng tỷ số lên 3-1.

De Bruyne lập cú đúp trên chấm phạt đền - Ảnh: UEFA

Cuối trận, Wales vùng lên mạnh mẽ, Kieffer Moore kiến tạo để Broadhead rút ngắn còn 2-3 ở phút 89. Nhưng chỉ hai phút sau, Bỉ dập tắt hy vọng khi Trossard tận dụng đường chuyền của Doku, ấn định chiến thắng 4-2 đầy thuyết phục.

Ba điểm trọn vẹn giúp Bỉ tiến gần hơn tới tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2026, trong khi Wales phải tự trách vì những sai lầm chết người.

Kết quả loạt trận đêm qua, rạng sáng 14/10 - Ảnh: UEFA

Ghi bàn:

Xứ Wales: Rodon 8', Broadhead 89'

Bỉ: De Bruyne 18' (pen) 76' (pen) , Meunier 27', Trossard 90'+1

Đội hình xuất phát:

Xứ Wales: Darlow, Williams, Davies, Ampadu, Rodon, Brooks, Wilson, Cabango, James, Harris, Thomas.

Bỉ: Courtois, Meunier, Theate, Debast, De Cuyper, Raskin, Onana, De Bruyne, Doku, Trossard, De Ketelaere.