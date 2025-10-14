Trên sân vận động quốc gia ở Praia, ba bàn thắng trong hiệp hai của Dailon Livramento, Willy Semedo và Stopira đã giúp ĐT Cape Verde hoàn tất hành trình kỳ diệu, đưa họ đến với sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tiên trong lịch sử.

Các cầu thủ Cape Verde đã viết nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại - Ảnh: FIFA

Với dân số chỉ khoảng 525.000 người, Cape Verde trở thành quốc gia nhỏ thứ hai góp mặt ở World Cup, sau Iceland năm 2018. Diện tích và dân số của đảo quốc này thậm chí chưa bằng 1% so với Việt Nam - điều càng khiến kỳ tích thêm phần phi thường.

Chiến thắng trước Eswatini giúp Cape Verde giữ vững ngôi đầu bảng D khu vực châu Phi, hơn đội xếp sau Cameroon tới 4 điểm. Trong khi Cameroon bị Angola cầm hòa 0-0, Cape Verde đã tận dụng cơ hội hoàn hảo để khép lại vòng loại bằng niềm vui lịch sử.

Cape Verde trở thành quốc gia nhỏ thứ hai góp mặt ở World Cup, sau Iceland năm 2018 - Ảnh: FIFA

Đội bóng của HLV Pedro Brito sở hữu lực lượng khiêm tốn, với chỉ một cầu thủ - hậu vệ Logan Costa (Villarreal) đang chơi ở top 5 giải VĐQG châu Âu.

Thế nhưng, bằng tinh thần kỷ luật, gắn kết và khát vọng, Cape Verde đã viết nên câu chuyện cổ tích có thật - từ hòn đảo nhỏ giữa Đại Tây Dương đến thẳng VCK World Cup 2026.

Video khoảnh khắc ăn mừng vé World Cup của ĐT Cape Verde: