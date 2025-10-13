Sau trận đấu mở màn giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản 2025/26 giành chiến thắng thuyết phục 3-1, Gunma Green Wings tái đấu Queenseis Kariya ở lượt trận thứ 2, lúc 11h05 ngày 13/10.

Dù thi đấu trên sân khách nhưng Gunma Green Wings rất tự tin với sự xuất sắc của 3 ngoại binh, trong đó có Trần Thị Thanh Thúy. Ở trận ra quân, "4T" ghi 17 điểm (16 điểm tấn công, 1 điểm chắn bóng).

Thanh Thúy và các đồng đội có sự khởi đầu thuận lợi.

Ở trận lượt về gặp Queenseis Kariya, Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục là tay đập chơi ấn tượng nhất bên phía Gunma Green Wings. Cô ghi 5 điểm giúp đội nhà giành chiến thắng 25/21 trong set 1. Sang set 2, Queenseis Kariya thi đấu tốt hơn, thắng 25/15, gỡ hòa 1-1.

Ở trận đấu này, Thanh Thúy tận dụng tốt chiều cao 1m90, tạo ra nhiều khó khăn với đối thủ. Dù vậy, sự thiếu tập trung khiến Gunma Green Wings phải trả giá ở set 3, chấp nhận thua 18/25.

Set thứ 4 diễn ra rất căng thẳng khi hai đội rượt đuổi điểm số. Ở set đấu rất quan trọng này, rất khó hiểu khi dù Thanh Thúy là người chơi hay nhất đội nhưng cô lại được rút ra nghỉ, khiến sức mạnh hàng công của Gunma Green Wings bị ảnh hưởng, dẫn đến thua 22/25, chung cuộc thua 1-3.

Đây là trận thua đầu tiên của Gunma Green Wings ở mùa giải năm nay. Với Thanh Thúy, cô tiếp tục có trận đấu tỏa sáng khi ghi tới 20 điểm, nhiều nhất đội.