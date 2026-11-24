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Video Brayan Perea ấn định tỷ số 3-1 cho CAHN
CAHN tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Vissel Kobe 3-1 tại AFC Champions League Elite 2026/27, trong trận đấu thăng hoa của thầy trò HLV Mano Polking.
Ngay phút 11, Alan bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi sút hỏng phạt đền. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn duy trì sức ép và được đền đáp ở phút 45, khi Stefan Mauk tận dụng đường kiến tạo của Alan để ghi bàn.
Sang hiệp hai, Brayan Perea đánh đầu bồi nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Hàng Đẫy ở phút 49 sau đường chuyền của Sabater.
Phút 53, Erik tận dụng sai lầm của thủ môn Vũ Thành Vinh, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Vissel Kobe. Chỉ bốn phút sau, Perea hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm hiểm hóc, ấn định chiến thắng 3-1 đại diện V-League.
Chiến thắng trước đội bóng hàng đầu Nhật Bản giúp CAHN ghi dấu ấn mạnh mẽ trên đấu trường châu lục AFC Champions League Elite.
Ghi bàn:
CAHN: Stephan Mauk (45'), Brayan Perea (49', 57')
Vissel Kobe: Jean Patric (53')
Đội hình thi đấu
CAHN: Nguyễn Filip (Thành Vinh 26'), Văn Hậu, Quang Vinh (Hà Văn Phương 81'), Adou Minh, Thành Long (Quang Hải 57'), Văn Toản, Stephan Mauk (Ngọc Tín 81'), Damian Sabater, Văn Đô, Alan (Đinh Thanh Bình 80'), Brayan Perea
Vissel Kobe: Arai, Iwanami, Yamakawa, Nagato, Yuta Goke (Hamasaki 46' - A. Lopes 65'), Nanasei (G. Sakai 65'), Kota Watanabe (Ideguchi 46'), Kuwasaki, Ren Komatsu (Osako 46'), Erik, Jean Patric
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90'+7
Trận đấu kết thúc với chiến thắng lịch sử của CAHN trước CLB mạnh của Nhật Bản Vissel Kobe - đội bóng đang dẫn đầu BXH AFC Champions League Elite 2026/27.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
88'
CAHN phản công nhanh, Brayan Perea băng lên dứt điểm nhưng không đủ khó do sự áp sát rát của hậu vệ Visse Kobe.
85'
Vissel Kobe gia tăng sức ép nhưng hàng thủ của CAHN với Văn Hậu và Cao Quang Vinh đang thi đấu đầy chắc chắn. Quang Hải vừa có pha bấm bóng cho Đinh Thanh Bình băng lên nhưng cú sút quá nhẹ.
80'
Chưa có hat-trick cho Brayan Perea
CAHN chuyển đổi trạng thái nhanh, Mauk mở bóng cho Brayan Perea băng lên, đáng tiếc là cú sút chéo góc của cầu thủ này bị hậu vệ Vissel cản phá chịu phạt góc. Ngay sau đó anh thực hiện pha móc bóng đi hơi so với xà ngang khung thành CLB Nhật Bản.
73'
Hàng phòng ngự của Vissel Kobe vẫn liên tục phải chịu sức ép trước lối chơi bốc lửa của CAHN. Đội chủ nhà liên tục có được những pha dứt điểm.
65'
Bị CAHN dẫn trước 3-1, ban huấn luyện Vissel Kobe thay nốt 2 cầu thủ còn lại.
62'
Thêm một cơ hội dành cho Brayan Perea, ngoại binh của CAHN khiến hàng thủ Vissel Kobe khốn khổ trước khi dứt điểm đi vọt xà ngang.
58'
Brayan Perea lập cú đúp cho CAHN
Lại là pha phối hợp ăn ý của CAHN, Alan chọc khe thông minh cho Brayan Perea phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm hiểm hóc tung lưới Vissel Kobe lần thứ ba.
53'
Thành Vinh mắc sai lầm, Vissel Kobe rút ngắn tỷ số xuống 1-2
Thủ môn vào sân thay người Thành Vinh chuyền bóng lên lỗi để Jean Patric đoạt được, tiền đạo ngoại của Vissel Kobe không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, sút tung lưới CAHN.
49'
Brayan Perea nâng tỷ số lên 2-0 cho CAHN
Hoàng Văn Toản đi bóng rồi căng ngang từ cánh phải vào để Brayan Perea đánh đầu buộc thủ môn Arai phải đấm bóng ra. Ngay lập tức Perea đánh đầu bồi đưa bóng lăn qua vạch vôi khung thành Vissel Kobe.
46'
Ngay đầu hiệp hai Vissel Kobe thay liền ba cầu thủ để cải thiện sức mạnh cho hàng công. CAHN vẫn duy trì lối chơi tấn công trước đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng, Adou Minh tạt bóng từ cánh phải khiến hàng thủ đối phương vất vả hóa giải.
45'+4
Hiệp một trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 đầy bất ngờ tạm nghiêng về phía đại diện V-League. Mauk là người ghi bàn đưa CAHN vượt lên dẫn trước nhưng Đoàn Văn Hậu mới là Văn Hậu trong vai trò đội trưởng là người chơi hay nhất với nhiều pha giải nguy cho đội nhà.
45'
Stephan Mauk mở tỷ số cho CAHN
Alan tỉa khe cực kỳ thông minh để Stephan Mauk xâm nhập vòng cấm rồi quăng chân dứt điểm một chạm tung lưới Vissel Kobe. Đây là lần đầu tiên đội bóng mạnh của Nhật Bản nhận bàn thua trước, sau 4 trận toàn thắng tại AFC Champions League Elite năm nay.
42'
CAHN phản công nhanh, Alan được đồng đội trao cơ hội nhưng cú sút ở ngoài vòng cấm đưa bóng đi căng nhưng hơi cao so với khung thành Vissel Kobe.
32'
Các chân sút của CAHN khiến hàng thủ của Vissel Kobe liên tục phải làm việc vất vả, tiếc rằng bàn mở tỷ số chưa đến dành cho đại diện V-League trước những cú dứt điểm liên tục của chủ nhà.
24'
Thủ môn Nguyễn Filip bị đau sau pha lao ra, trong tình Văn Hậu nỗ lực truy cản thành công cú dứt điểm của cầu thủ Vissel Kobe. Cựu thủ thành ĐT Việt Nam không thể tiếp tục thi đấu, HLV Polking buộc phải tung thủ môn dự bị Thành Vinh vào thế chỗ.
17'
Đại diện V-League lại khiến hàng thủ của Vissel Kobe chao đảo, quá đáng tiếc là Cao Quang Vinh không đủ đi quái trong tình huống băng lên dứt điểm khi thủ môn Arai lao ra quá nhanh.
13'
Thêm một pha tấn công sắc nét của CAHN bên cánh trái, Cao Quang Vinh tạt bóng bổng để Brayan Perea đánh đầu nhưng bóng đi đúng vào vị trí mà thủ môn Arai đã chọn sẵn.
11'
Alan đá hỏng penalty
Lê Phạm Thành Long chọc khe tinh tế để Stephan Mauk xâm nhập vòng cấm, anh bị Kota Watanabe kéo ngã và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ khoảng cách 11m, Alan đã kết thúc đưa bóng đi ra ngoài khung thành, CAHN lỡ cơ hội vượt lên dẫn trước.
5'
Trước đội bóng rất mạnh đến từ Nhật Bản, các cầu thủ CAHN nhập cuộc đầy tự tin và quyết tâm. Trong khi đội khách Vissel Kobe sớm thể hiện ý đồ chơi tấn công.
19h15
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h10
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h50
Cầu thủ hai CLB đang khởi động trước trận đấu.
18h40
CAHN tiếp đón Vissel Kobe lúc 19h15 ngày 24/11 tại lượt trận thứ năm AFC Champions League Elite 2026/27, với mục tiêu giành điểm trước đại diện hàng đầu Nhật Bản.
Sau bốn lượt trận, thầy trò HLV Mano Polking có 4 điểm, gồm chiến thắng trước Shanghai Port và trận hòa Kyoto Sanga. Tuy nhiên, hàng thủ thiếu chắc chắn cùng khả năng tận dụng cơ hội chưa tốt khiến CAHN đánh rơi những điểm số đáng tiếc.
Trong khi đó, Vissel Kobe đang dẫn đầu khu vực phía Đông với thành tích toàn thắng bốn trận, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần.
Dù có lợi thế sân nhà, CAHN cần tập trung phòng ngự, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt những pha phản công.
18h20
18h00