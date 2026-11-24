Video Brayan Perea ấn định tỷ số 3-1 cho CAHN

CAHN tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Vissel Kobe 3-1 tại AFC Champions League Elite 2026/27, trong trận đấu thăng hoa của thầy trò HLV Mano Polking.

Ngay phút 11, Alan bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi sút hỏng phạt đền. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn duy trì sức ép và được đền đáp ở phút 45, khi Stefan Mauk tận dụng đường kiến tạo của Alan để ghi bàn.

Brayan Perea có trận đấu rực sáng - Ảnh: CAHN

Sang hiệp hai, Brayan Perea đánh đầu bồi nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Hàng Đẫy ở phút 49 sau đường chuyền của Sabater.

Phút 53, Erik tận dụng sai lầm của thủ môn Vũ Thành Vinh, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Vissel Kobe. Chỉ bốn phút sau, Perea hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm hiểm hóc, ấn định chiến thắng 3-1 đại diện V-League.

Chiến thắng trước đội bóng hàng đầu Nhật Bản giúp CAHN ghi dấu ấn mạnh mẽ trên đấu trường châu lục AFC Champions League Elite.

Ghi bàn:

CAHN: Stephan Mauk (45'), Brayan Perea (49', 57')

Vissel Kobe: Jean Patric (53')

Đội hình thi đấu

CAHN: Nguyễn Filip (Thành Vinh 26'), Văn Hậu, Quang Vinh (Hà Văn Phương 81'), Adou Minh, Thành Long (Quang Hải 57'), Văn Toản, Stephan Mauk (Ngọc Tín 81'), Damian Sabater, Văn Đô, Alan (Đinh Thanh Bình 80'), Brayan Perea

Vissel Kobe: Arai, Iwanami, Yamakawa, Nagato, Yuta Goke (Hamasaki 46' - A. Lopes 65'), Nanasei (G. Sakai 65'), Kota Watanabe (Ideguchi 46'), Kuwasaki, Ren Komatsu (Osako 46'), Erik, Jean Patric

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