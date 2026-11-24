Với lợi thế sân nhà cùng phong độ tốt, CAHN quyết gây bất ngờ trước Vissel Kobe (Nhật Bản) ở lượt trận thứ 5 vòng bảng, Cúp C1 châu Á 2026/27, lúc 19h15 ngày 24/11.

CAHN tiếp đón Vissel Kobe trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27. Đây được xem là một trong những trận đấu khó khăn nhất của đại diện bóng đá Việt Nam kể từ đầu chiến dịch châu lục mùa này.

Sau 4 vòng đấu, Vissel Kobe đang dẫn đầu bảng đấu khu vực phía Đông với 12 điểm tuyệt đối. Đại diện Nhật Bản là đội duy nhất toàn thắng, ghi 8 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần.

Đội bóng Nhật Bản biết cách duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, đồng thời có khả năng giải quyết trận đấu ngay cả khi gặp những bất lợi lớn. Đáng chú ý, ở lượt trận gần nhất, Vissel Kobe thể hiện tinh thần chiến đấu đáng nể khi lội ngược dòng đánh bại Ratchaburi 3-2.

CAHN tự tin tiếp đón đối thủ đến từ Nhật Bản. Ảnh: CAHN

Gặp CAHN trên SVĐ Hàng Đẫy, HLV Michael Skibbe khẳng định đội bóng của mình có trận đấu không dễ, bất chấp sự khác biệt về vị thế giữa 2 đội. HLV Vissel Kobe cũng nhấn mạnh rằng mọi cầu thủ CAHN đều có thể tạo ra nguy hiểm.

Sự thận trọng của đội khách là có cơ sở khi CAHN đang đạt phong độ tốt và cả ở đấu trường trong nước và châu lục. Đội bóng ngành công an có chiến thắng lịch sử 3-2 ngay trên sân của Shanghai Port (Trung Quốc), trước khi cầm hòa Kyoto Sanga 0-0 tại Cúp C1 châu Á.

Với 4 điểm sau 4 trận, CAHN hiện đứng thứ 11 khu vực phía Đông. Nếu giành kết quả tốt ở những trận đấu tới, đại diện V-League vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất vào vòng knock-out. Trước mắt, đoàn quân của HLV Polking phải nỗ lực giành điểm khi đối đầu với Vissel Kobe.

Đây là nhiệm vụ khó, nhưng trong bóng đá không nói trước được điều gì. CAHN khả năng ưu tiên sự an toàn và chờ đợi cơ hội phản công. Nếu tận dụng tốt những cơ hội có được, thầy trò HLV Polking hoàn toàn có thể khiến đội đầu bảng phải trải qua 90 phút khó khăn tại Hàng Đẫy.

Trận CAHN vs Vissel Kobe diễn ra vào lúc 19h15 ngày 24/11.