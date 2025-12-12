Đội tuyển futsal nữ Việt Nam với thủ lĩnh Thùy Trang có màn ra quân giành chiến thắng 3-1 trước đội nữ Indonesia ở SEA Games 33.
Trận đấu khó khăn với nữ Việt Nam hơn so với dự đoán ban đầu. Nữ Indonesia thay đổi về mọi mặt khi thuê HLV Bồ Đào Nha.
Hiệp 1 là màn trình diễn của thủ môn Hải Yến với những pha cứu thua xuất sắc, gồm cả các tình huống đối mặt.
Hiệp 2, Thùy Trang phát huy phẩm chất của Quả bóng vàng, mở tỷ số để làm thay đổi cục diện. Sau đó, Thanh Ngân ghi bàn từ phạt đền và Phương Anh mang về bàn thứ 3.
Nữ Indonesia bỏ khung thành đá 5 người, rút ngắn cách biệt trong những giây cuối.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp futsal nữ giữa Việt Nam vs Indonesia:
40'
Hết giờ! Nữ Việt Nam 3-1 Nữ Indonesia!
Bùng nổ hiệp hai, đội tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng ra quân dù gặp đôi chút khó khăn trước một nữ Indonesia hoàn toàn lột xác.
39'
Bàn thắng! Nữ Indonesia rút ngắn tỷ số! Một tình huống may mắn khi bóng chạm chân cầu thủ áo đỏ, để đối thủ dứt điểm vào lưới Hải Yến.
38'
Bàn thắng! Nữ Việt Nam 3-0 Nữ Indonesia! Trong pha phản công thần tốc, Thanh Ngân kiến tạo dọn cỗ để Phương Anh dễ dàng đưa bóng vào khung thành trống.
35'
Cứu thua! Hải Yến bị đánh bại với cú lốp cận thành, Ngọc Hân tung người phá bóng trước vạch vôi.
34'
Thủ môn Indonesia dâng lên chọn đá 5 người.
34'
Việt Nam phản công, nhưng Ngọc Hân trượt chân ngã khi tung đường chuyền cho đồng đội.
33'
Khác với hiệp 1, sau khi có bàn thắng, Việt Nam không để cho Indonesia có nhiều khoảng trống để tấn công.
32'
Nữ Việt Nam làm chủ thế trận, chủ động đá chậm.
28'
Bàn thắng! 2-0 cho nữ Việt Nam! Lê Thị Thanh Ngân không mắc sai lầm nào, tung cú sút từ khoảng cách 6 mét khiến thủ môn Indonesia bất động.
28'
Phạt đền! Cầu thủ Việt Nam vào vòng cấm bị phạm lỗi, trọng tài chỉ tay vào chấm penalty.
28'
Nguy hiểm! Hải Yến một lần nữa rất tập trung hóa giải pha bóng nguy hiểm.
26'
Cột dọc! Hải Yến lần đầu tiên bị đánh bại với cú sút má trong chân phải của cầu thủ Indonesia, bóng đi trúng cột dọc.
25'
Cột dọc! Thùy Trang kiến tạo, Nguyễn Thị Hằng dứt điểm kỹ thuật nhưng bóng đập cột dọc.
24'
Bàn thắng! Nữ Việt Nam dẫn 1-0! Bản lĩnh Quả bóng vàng Việt Nam lên tiếng. Thùy Trang sút không mạnh, nhưng đủ khó để đánh bại thủ môn Indonesia.
24'
Không vào! Pha chạm đầu cận thành của tuyển thủ Việt Nam đi ra ngoài.
23'
Không vào! Pha tấn công đáng khen của Indonesia, nhưng Hải Yến còn hay hơn với pha cản phá tay trái ấn tượng.
23'
Nguy hiểm! Indonesia phản công nhanh, Hải Yến một lần nữa dùng chân cản phá xuất sắc.
21'
Hiệp 2 bắt đầu.
20'
Hiệp 1 kết thúc! Nữ Việt Nam 0-0 Nữ Indonesia!
Hải Yến xuất sắc giúp Việt Nam không thủng lưới.
17'
Thêm một pha tấn công nguy hiểm của Indonesia, nhưng Hải Yến tập trung và bắt được bóng.
15'
Thủ môn Indonesia mắc sai lầm, nhưng các cô gái áo đỏ không tận dụng thành công với cú sút vọt xà.
12'
Cứu thua! Một lần nữa Hải Yến xuất thần, cản thành công cú sút của nữ Indonesia trong tư thế đối mặt.
11'
Nữ Việt Nam phạm lỗi tổng hợp thứ 5.
10'
Một tình huống phòng ngự lăn xả của các cầu thủ Việt Nam và Hải Yến. Indonesia có những pha xử lý rất tốt.
9'
Cứu thua! Đội Indonesia phối hợp đá phạt, cú sút từ cuối cùng đưa bóng vào góc cao nhưng Hải Yến xuất sắc phản xạ cản phá chính xác.
9'
Không vào! Thanh Ngân sút phạt rất căng, bóng đi chệch cột dọc. Rất tiếc cho nữ Việt Nam.
9'
Phạm lỗi! Indonesia lần thứ 6 bị thổi phạt, đồng nghĩa Việt Nam được hưởng đá phạt trực tiếp 10 m.
9'
Cứu thua! Hải Yến dùng chấn cứu thua ngoạn mục sau cú sút chìm từ xa của cầu thủ Indonesia.
7'
Phạm lỗi! Lần thứ 5 Indonesia phạm lỗi tổng hợp khi kéo Thùy Trang. Thẻ vàng cũng được rút ra.
5'
Nguy hiểm! Cầu thủ Indonesia khống chế bóng rồi sút căng, thủ môn Hải Yến xuất sắc cứu thua.
4'
Cơ hội! Phương Anh dứt điểm ra ngoài.
3'
Nữ Việt Nam kiểm soát thế trận, với Thùy Trang là cầu nối, nhưng các cầu thủ Indonesia rất tập trung.
1'
Trận đấu bắt đầu!