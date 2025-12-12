Đội tuyển futsal nữ Việt Nam với thủ lĩnh Thùy Trang có màn ra quân giành chiến thắng 3-1 trước đội nữ Indonesia ở SEA Games 33.

Trận đấu khó khăn với nữ Việt Nam hơn so với dự đoán ban đầu. Nữ Indonesia thay đổi về mọi mặt khi thuê HLV Bồ Đào Nha.

Futsal nữ Việt Nam ra quân thắng lợi

Hiệp 1 là màn trình diễn của thủ môn Hải Yến với những pha cứu thua xuất sắc, gồm cả các tình huống đối mặt.

Hiệp 2, Thùy Trang phát huy phẩm chất của Quả bóng vàng, mở tỷ số để làm thay đổi cục diện. Sau đó, Thanh Ngân ghi bàn từ phạt đền và Phương Anh mang về bàn thứ 3.

Nữ Indonesia bỏ khung thành đá 5 người, rút ngắn cách biệt trong những giây cuối.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp futsal nữ giữa Việt Nam vs Indonesia: