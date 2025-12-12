Thêm một ngày với đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 33. Bắn súng mở hàng dẫn đến những kết quả ấn tượng từ những môn khác.
Đáng chú ý, ở môn bơi, có hai nội dung các VĐV Việt Nam thâu tóm cú đúp HCV - HCB.
Bảng thành tích VĐV Việt Nam ngày 12/12:
HCV: Lê Thị Mộng Tuyền - Nguyễn Tâm Quang (Bắn súng - 10 m súng trường hỗn hợp đồng đội); Nguyễn Thị Hương - Ma Thị Thùy (canoeing; đôi nữ 200 m); Bạc Thị Khiêm (Taekwondo - 67-73 kg nữ); Khuất Hải Nam (Karate - 67 kg nam); Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ - xà kép nam); Ngô Ron - Lý Ngọc Tài (Bi sắt - đôi nam); Nguyễn Thị Thi - Nguyễn Thị Thúy Kiều (Bi sắt - đôi nữ); Nguyễn Thị Ngọc (Điền kinh - 400m); Nguyễn Quang Thuấn (Bơi - 400 m hỗn hợp nam); Nguyễn Huy Hoàng (Bơi - 1.500 m tự do nam).
HCB: Chu Văn Đức (Karate - 55 kg nam); Đinh Công Khoa (Taekwondo - 58 kg nam); Trần Đoàn Quỳnh Nam (Thể dục dụng cụ - cầu thăng bằng); Nguyễn Thị Diệu Ly (Karate - 55 kg nữ); Tạ Ngọc Tưởng (Điền kinh, chạy 400m); Trần Hưng Nguyên (Bơi - 400 m hỗn hợp nam).
HCĐ: Cấn Văn Thắng (Ju-jitsu - Ne-waza 62 kg nam); Nguyễn Tất Lộc (Ju-jitsu - Ne-waza 77 kg nam); Phùng Thị Ngọc - Tơ Đăng Minh (Ju-jitsu - Duo Mix); Phạm Minh Bảo Kha (Taekwondo - 74-80 kg nam), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo - 46-49 kg nữ); Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ - xà đơn nam); Lê Ngọc Phúc (Điền kinh, chạy 400m); Nguyễn Thúy Hiền (Bơi - 100 m tự do nữ); Trần Hưng Nguyên - Cao Văn Dũng - Jeremie Lương - Nguyễn Viết Tường (Bơi - 4x100 m hỗn hợp nam).
Bơi – HCĐ
Ở nội dung 4x100 m hỗn hợp nam, các VĐV Việt Nam gồm Trần Hưng Nguyên, Cao Văn Dũng, Jeremie Lương, Nguyễn Viết Tường về thứ 3, giành HCĐ.
Bơi – HCV vs HCB
Thêm cú đúp chiến thắng HCV và HCB cho các VĐV Việt Nam.
Không có bất ngờ khi Nguyễn Huy Hoàng về nhất trên đường bơi 1500 m tự do nam, thành tích 15 phút 19 giây 58. Về phía sau là đồng đội Mai Trần Tuấn Anh, giành HCB.
Bóng chuyền
Đội nữ Việt Nam dễ dàng thắng nữ Indonesia 3-0, vào bán kết với ngôi đầu bảng B.
Điền kinh - HCĐ
Huỳnh Thị Mỹ Tiên giành HCĐ ở nội dung chạy 100 m rào nữ.
Bơi – HCV & HCB
Tuyệt vời em trai Ánh Viên! Nguyễn Quang Thuấn về nhất 400 mét hỗn hợp nam, với thành tích 4’19’’98. Anh mang về HCV cho Việt Nam.
Trần Hưng Nguyên bị đuối trong đoạn 300 mét, nhưng vẫn bứt phá về đích ở vị trí thứ hai, giành HCB.
BTC đã nhầm cờ Singapore khi giới thiệu chiến thắng của Quang Thuấn.
Điền kinh giành HCV chạy 400m nữ
Ở chung kết chạy 400m, nữ VĐV Nguyễn Thị Ngọc dù xuất phát ở đường chạy không phải hạt giống nhưng với những bước nước rút ngoạn mục đã xuất sắc cán đích đầu tiên và đoạt HCV.
TDDC
VĐV Đinh Phương Thành nhận HCV nội dung xà kép đơn môn.
Điền kinh có 1 HCB + 1 HCĐ
Chân chạy Tạ Ngọc Tưởng cán đích ở vị trí thứ 2 đoạt HCB, sau VĐV chủ nhà Thái Lan - Atkinson Joshua với thành tích 45 giây 13. Lê Ngọc Phúc cán đích ở vị trí thứ 3 đoạt HCĐ.
Điền kinh
Ở vòng loại vòng loại 100m vượt nào nữ, Huỳnh Thị Mỹ Tiên và Bùi Thị Nguyên cùng góp mặt ở chung kết thi đấu vào chiều mai 13/12.
Thể dục dụng cụ - HCĐ
Không có cú đúp cho Đinh Phương Thành. Anh chỉ xếp thứ 3 nội chung kết xà đơn nam, giành HCĐ.
Bi sắt – HCV
Cú đúp thắng chủ nhà Thái Lan. Nguyễn Thị Thi - Nguyễn Thị Thúy Kiều đánh bại đối thủ chủ nhà, giành HCV đôi nữ.
Đến nay, bi sát có 3 HCV SEA Games 33.
Bi sắt - HCV
Ngô Ron - Lý Ngọc Tài giành chiến thắng đôi nam Bi sắt trước cặp đối thủ Thái Lan với kết quả 10-8, giành HCV thứ 6 trong ngày cho Thể thao Việt Nam.
Thể dục dụng cụ - HCV
Đinh Phương Thành hoàn thành nội dung thi xà kép với thành tích 12.900 điểm, vượt trên mọi đối thủ. Đây là tấm HCV thứ 12 của Đinh Phương Thành tại các kỳ SEA Games.
Karate – HCB
Nguyễn Thị Diệu Ly để thua đối thủ Singapore Hafezan Marissa 3-5 trong trận chung kết 55kg nữ, giành HCB.
Thể dục dụng cụ – HCB
Ở nội dung cầu thăng bằng nữ, Trần Đoàn Quỳnh Nam giành HCB với 12.000 điểm.
Futsal nữ
Đội tuyển nữ Việt Nam thắng nữ Indonesia 3-1 trong trận ra quân SEA Games 33. Một chiến thắng không dễ dàng cho Thùy Trang và các đồng đội.
Taekwondo – HCB
Dù rất nỗ lực, Đinh Công Khoa thua võ sỹ chủ nhà Thái Lan 1-2 sau 3 hiệp, nhận HCB hạng cân dưới 58 kg nam.
Karate – HCV
Khuất Hải Nam thắng áp đảo đối thủ Thái Lan, hạng 67 kg nam, mang về tấm HCV thứ 4 cho đoàn Thể thao Việt Nam trong buổi chiều 12/12.
Taekwondo – HCV
Bạc Thị Khiêm thắng áp đảo đối thủ Philippines trong trận chung kết đối kháng nữ, hạng 67-73 kg, mang về HCV cho Việt Nam.
Taekwondo – HCĐ
Phạm Minh Bảo Kha để thua đối thủ chủ nhà ở bán kết đối kháng 74-80 kg nam, nhận HCĐ.
Canoeing – HCV
Cặp Nguyễn Thị Hương và Ma Thị Thùy tiếp tục phong độ cao để giành chiến thắng chung kết canoeing đôi nữ 200 m, thành tích 43 giây 419, mang về HCV thứ hai trong ngày cho đoàn Việt Nam.
Karate - HCB
Chu Văn Đức thua võ sỹ Malaysia trong trận chung kết hạng 55 kg nam, giành HCB
Taekwondo
Bạc Thị Khiêm vào chung kết đối kháng nữ, hạng 67-73 kg.
Đinh Công Khoa vào chung kết đối kháng nam, 54-58 kg.
Ju-jitsu - HCĐ
Nguyễn Tất Lộc giành chiến thắng trong trận so tài với đồng đội Nguyễn Cát Tùng, giành HCĐ nội dung Ne-waza hạng 77 kg nam
13h09
“Chúng tôi bị tâm lý ngay từ vòng loại. Trong phần thi chung kết với Thái Lan, chúng tôi cũng rất căng thẳng khi đánh mất lợi thế dẫn điểm, để đối thủ vượt lên. Nhờ những tiếng hô ‘Việt Nam’ từ khán giả, chúng tôi dần lấy lại bình tĩnh”, Mộng Tuyền chia sẻ sau màn rượt đuổi kịch tính.
Bắn súng – HCV
Bộ đôi Lê Thị Mộng Tuyền – Nguyễn Tâm Quang thắng đối thủ chủ nhà Thái Lan 16-14 trong trận chung kết 10 m súng trường hỗn hợp đồng đội, qua đó giành HCV đầu tiên cho Bắn súng Việt Nam.
Đây cũng là HCV đầu tiên của Việt Nam trong ngày 12/12.
Karate
Khuất Hải Nam thắng kịch tính đối thủ Malaysia, vào chung kết hạng cân 67 kg nam. Chung kết gặp đối thủ Thái Lan dự kiến thi đấu 14h.
Ju-jitsu - HCĐ
Cấn Văn Thắng mang về HCĐ hạng 62 kg nam cho Thể thao Việt Nam.
Teqball
Lê Anh Khoa, Bá Trường Giang của Việt Nam thắng bộ đôi Myanmar 2-0 (12-11; 12-8) để giành quyền vào bán kết.
Bắn súng
Hai xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang đang chờ đợi trước chung kết 10m súng trường hơi hỗn hợp.
Hot girl bắn súng Phí Thanh Thảo trên khán đài cổ vũ các đồng đội.
Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)
Bóng chuyền bãi biển
Đội nữ Việt Nam mở màn vòng bảng bằng chiến thắng dễ dàng trước nữ Singapore 2-0 (21-15 và 21-7).
Karate
Nguyễn Thị Diệu Ly liên tục thắng áp đảo các đối thủ Indonesia và Malaysia để vào chung kết.
Cô gái mặc áo lính được kỳ vọng giành HCV chiều nay, khi gặp đối thủ Singapore – hạng 55 kg.
Canoeing
Nguyễn Thị Hương và Ma Thị Thùy về nhất Vòng loại canoeing đôi nữ 200 m, với 44 giây 875. Đây là niềm hy vọng mang về HCV cho Việt Nam.
Bắn súng
Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang xếp nhất vòng loại với 624,7 điểm. Chung kết dự kiến diễn ra lúc 11 giờ 30.
Điền kinh
Lê Ngọc Phúc thực hiện những bước nước rút ngoạn mục trong 50 m cuối, xuất sắc về nhất lượt chạy thứ hai vòng loại 400 m nam, với thành tích 48,60 giây, lọt vào chung kết.
Bắn súng
Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang tạm dẫn đầu sau lượt bán đầu tiên vòng loại 10 m súng trường hơi hỗn hợp.
Điền kinh
Tạ Ngọc Tưởng về thứ hai vòng loại 400 m nam ở lượt chạy đầu tiên, sau VĐV chủ nhà Thái Lan.
Bóng chuyền
Trận đấu quan trọng giữa nữ Việt Nam và nữ Indonesia, quyết định ngôi đầu bảng B, lùi xuống thi đấu vào lúc 17h30.
9h38
Chủ nhà Thái Lan vượt trội với 41 HCV. Ngoại trừ Campuchia rút lui, Brunei và Timor Leste là hai đoàn chưa giành HCV.
Bơi
Võ Thị Mỹ Tiên chiến thắng vòng loại 400 m tự do nữ ở lượt bơi của cô. Nguyễn Khả Nhi về nhì.
Chung cuộc vòng loại, cả hai cô gái Việt Nam đều có mặt trong top 8 để vào tranh huy chương chiều nay.
Karate
Chu Văn Đức thi đấu bán kết vđối kháng 55 kg nam bằng chiến thắng áp đảo trước đối thủ chủ nhà Thái Lan, vào chung kết.
Bơi
Phạm Thị Vân, Nguyễn Thúy Hiền đều thành công vượt qua vòng loại nội dung 100 m tự do nữ.
9h00
Ngày thi đấu thứ ba SEA Games 33 chính thức bắt đầu.
Các VĐV bơi Phạm Thị Vân, Nguyễn Thuý Hiền (100m tự do Nữ Vòng loại), Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn (400m hỗn hợp nam Vòng loại), Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh (1500m tự do Nam Vòng loại), Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi (400m tự do Nữ Vòng loại) đều bước vào tranh tài.
Ma Thị Thùy, Nguyễn Thị Hương thi đấu Canoe Đôi nữ 200m
Các VĐV Ju-jitsu cũng bắt đầu thi đấu, gồm Đào Hồng Sơn, Cấn Văn Thắng,Nguyễn Tất Lộc, Nguyễn Cát Tùng, Ngô Thị Thảo Vân, Vũ Thị Anh Thư, hỗn hợp show mix (Trịnh Kế Dương/Nguyễn Ngọc Bích), hỗn hợp duo mix (Phùng Thị Hồng Ngọc/Tơ Đăng Minh).
Môn karate thi đấu vòng loại với sự góp mặt của Chu Văn Đức (55 kg nam), Nguyễn Thị Thu (50 kg nữ), Nguyễn Thị Diệu Ly (55 kg nữ), Khuất Hải Nam (67 kg nữ). Chung kết diễn ra từ 13h.
Lịch thi đấu ngày 12/12 của đoàn Thể thao Việt Nam