Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 12/12: Việt Nam nhảy vọt VietNamNet cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 12/12/2025, nhanh và chính xác.

Thêm một ngày với đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 33. Bắn súng mở hàng dẫn đến những kết quả ấn tượng từ những môn khác.

Đáng chú ý, ở môn bơi, có hai nội dung các VĐV Việt Nam thâu tóm cú đúp HCV - HCB.

Bảng thành tích VĐV Việt Nam ngày 12/12:

HCV: Lê Thị Mộng Tuyền - Nguyễn Tâm Quang (Bắn súng - 10 m súng trường hỗn hợp đồng đội); Nguyễn Thị Hương - Ma Thị Thùy (canoeing; đôi nữ 200 m); Bạc Thị Khiêm (Taekwondo - 67-73 kg nữ); Khuất Hải Nam (Karate - 67 kg nam); Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ - xà kép nam); Ngô Ron - Lý Ngọc Tài (Bi sắt - đôi nam); Nguyễn Thị Thi - Nguyễn Thị Thúy Kiều (Bi sắt - đôi nữ); Nguyễn Thị Ngọc (Điền kinh - 400m); Nguyễn Quang Thuấn (Bơi - 400 m hỗn hợp nam); Nguyễn Huy Hoàng (Bơi - 1.500 m tự do nam).

HCB: Chu Văn Đức (Karate - 55 kg nam); Đinh Công Khoa (Taekwondo - 58 kg nam); Trần Đoàn Quỳnh Nam (Thể dục dụng cụ - cầu thăng bằng); Nguyễn Thị Diệu Ly (Karate - 55 kg nữ); Tạ Ngọc Tưởng (Điền kinh, chạy 400m); Trần Hưng Nguyên (Bơi - 400 m hỗn hợp nam).

HCĐ: Cấn Văn Thắng (Ju-jitsu - Ne-waza 62 kg nam); Nguyễn Tất Lộc (Ju-jitsu - Ne-waza 77 kg nam); Phùng Thị Ngọc - Tơ Đăng Minh (Ju-jitsu - Duo Mix); Phạm Minh Bảo Kha (Taekwondo - 74-80 kg nam), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo - 46-49 kg nữ); Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ - xà đơn nam); Lê Ngọc Phúc (Điền kinh, chạy 400m); Nguyễn Thúy Hiền (Bơi - 100 m tự do nữ); Trần Hưng Nguyên - Cao Văn Dũng - Jeremie Lương - Nguyễn Viết Tường (Bơi - 4x100 m hỗn hợp nam).