Đội hình ra sân
Nữ futsal Việt Nam: Thùy Linh (GK), Ngọc Hân, Thanh Ngân, Phương Anh, Bùi Thị Trang.
Nữ futsal Indonesia: Agustin, Murni, Fitri, Agnes, Rosita.
Bàn thắng: Thanh Ngân 6', 7', Thùy Trang 8', K' Thua 12', Nguyệt Vi 40'
Kết thúc
40'
Bàn thắng (5-0, Nguyệt Vi): Khi đối thủ chơi power play, Nguyệt Vi chớp cơ hội rất nhanh sút chân trái từ phần sân nhà ghi bàn thứ 5 cho futsal nữ Việt Nam.
37'
Rosita có cơ hội tuyệt vời để tìm bàn thắng đầu tiên nhưng đá hụt bóng ở cự ly gần. Trước đó, thủ môn Thùy Linh đã có pha cản phá xuất sắc.
35'
Các cầu thủ futsal nữ Việt Nam vẫn đang phòng ngự kín kẽ. Thanh Ngân vừa có cơ hội đá vào khung thành bỏ trống từ phần sân nhà nhưng chưa thành công.
32'
Các cầu thủ futsal nữ Indonesia đã chuyển sang đá power play hòng tìm kiếm bàn thắng danh dự.
30'
Lukuaka dứt điểm căng từ quả đá biên nhưng bóng đi ra mép lưới sau.
26'
Phương Anh tung cú tạc đạn sấm sét bằng chân trái. Tiếc rằng bóng bay ra ngoài khung thành.
25'
Bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Đình Hoàng chỉ đạo học trò chơi phòng ngự chắc chắc bên phần sân nhà, chờ thời cơ phản đòn.
22'
Sang hiệp hai, các cầu thủ futsal nữ Indonesia đang cố gắng đẩy cao đội hình tấn công. Fitri đá nối ngay nhưng bóng bay vọt xà.
Kết thúc hiệp 1
18'
Agnes có cơ hội ghi bàn đầu tiên cho futsal nữ Indonesia nhưng lại kết thúc chệch khung thành.
15'
Các cầu thủ futsal Indonesia đang suy sụp tinh thần rất nhanh. Họ để cho các cô gái áo đỏ tung hoành trên sân, liên tục nã pháo về phía cầu môn. Mới nhất là cú đá ở góc hẹp của Ngọc Hân.
12'
Bàn thắng (4-0, K' Thua): Thủ môn Agutin sai lầm khi lao ra đánh đầu phá bóng. K' Thua lập tức tung cú sút vào khung thành bỏ trống nâng tỷ số lên 4-0.
10'
Febrina và đồng đội tung ra 4 cú dứt điểm liên tiếp nhưng thủ môn Thùy Linh và hàng thủ futsal nữ Việt Nam đã ngăn chặn quá tốt.
9'
Febrina có cơ hội rút ngắn cách biệt cho futsal nữ Indonesia nhưng cú đá cuối cùng đi vọt xà.
Futsal nữ Việt Nam lập tức đáp trả với pha đại bác tầm xa của Thanh Ngân, buộc thủ môn Agustin phải bay người cứu thua.
8'
Bàn thắng (3-0, Thùy Trang): Biên Thị Hằng kết thúc căng buộc thủ môn Agustin phải đẩy ra. Thùy Trang ập vào rất nhanh dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0 cho futsal nữ Việt Nam.
7'
Bàn thắng (2-0, Thanh Ngân): Chưa hết bàng hoàng sau bàn thua đầu tiên, futsal nữ Indonesia để thủng lưới lần thứ 2. Bùi Thị Trang kiến tạo dọn cỗ cho Thanh Ngân đá vào lưới trống nhân đôi cách biệt.
6'
Bàn thắng (1-0, Thanh Ngân): Đón lõng ngoài tuyến hai, Thanh Ngân tung cú đá căng tung nóc lưới Indonesia, mở tỷ số cho futsal nữ Việt Nam.
4'
Nguyệt Vi bất ngờ nã đại bác từ khoảng cách chừng hơn 10m nhưng tiếc rằng bóng bay ra ngoài.
4'
Trận đấu mới diễn ra ít phút, futsal nữ Indonesia đã phạm 2 lỗi nguy hiểm. Biên Thị Hằng vừa bị đau phải rời sân nghỉ ngơi.
2'
Cầu thủ futsal nữ Indonesia đá biên đưa bóng bay thẳng vào lưới Thùy Linh. Tuy nhiên, bóng chưa chạm ai nên bàn thắng không được công nhận.
16h30
Trận đấu bắt đầu.