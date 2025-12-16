597404195_1151451863642679_6853555595333517409_n.jpg
Niềm vui của các cô gái futsal Việt Nam - Ảnh: S.N

Đội hình ra sân

Futsal nữ Việt Nam: Thùy Linh (GK), Ngọc Hân, Thanh Ngân, Phương Anh, Bùi Thị Trang.

Futsal nữ Philippines: Samantha Jane, Cathrine, Dionesa, Maria, Isabella Marie.

Bàn thắng: Nguyệt Vi 25'

16/12/2025 | 15:21

Kết thúc

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về futsal nữ Việt Nam. Đoàn quân HLV Nguyễn Đình Hoàng giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết, gặp futsal nữ Thái Lan hoặc Indonesia.

G8RyLKea4AMQqI0.jpg
Futsal nữ Việt Nam thắng tối thiểu để vào chung kết - Ảnh: Aseanfootball
597152078_1558875258712719_2417724550433752414_n.jpg
16/12/2025 | 15:05

39'

Lemorran tung cú đá ở góc hẹp nhưng bóng đi ra mép lưới sau.

16/12/2025 | 15:00

37'

Đang cầm bóng chơi power play nhưng những pha phối hợp của Philippines chưa rõ ý đồ.

16/12/2025 | 14:55

34'

Các cầu thủ futsal nữ Philippines đã chuyển sang đá power play mỗi khi có bóng.

597153864_1531727221516487_7998912168172183159_n.jpg
Futsal nữ Philippines tấn công khá đơn điệu
16/12/2025 | 14:52

33'

Futsal nữ Việt Nam tổ chức phản công thần tốc. Ngọc Hân xử lý hay bên góc phải nhưng cú đá cuối cùng lại hơi nhẹ.

16/12/2025 | 14:49

31'

Phương Anh tạc đạn rất căng chưa thể khuất phục thủ môn Samantha Jane.

16/12/2025 | 14:42

28'

Phương Anh mắc sai sót để Dionesa vượt qua băng xuống đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, cú chích mũi giày của đội trưởng futsal nữ Philippines đi ra ngoài.

16/12/2025 | 14:36

25'

Bàn thắng (1-0, Nguyệt Vi): Đón đường căng ngang của đồng đội, Nguyệt Vi đá nối đưa bóng bay qua đầu thủ môn Philippines, mở tỷ số trận đấu.

598365574_4068576003381733_7152140820004870084_n.jpg
598035633_4128917457365165_3303598579482554606_n.jpg
Đồng đội chia vui với Nguyệt Vi
16/12/2025 | 14:36

23

Sang hiệp hai, các cầu thu futsal nữ Việt Nam dồn ép liên tục. Nguyệt Vi rồi Thanh Ngân liên tục dứt điểm sấm sét.

16/12/2025 | 14:12

20'

Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0.

16/12/2025 | 14:10

19'

Futsal nữ Việt Nam nỗ lực thực hiện những pha xuống biên rồi căng ngang vào trong. Tuy nhiên, dàn hậu vệ Philippines đang thi đấu chắc chắn.

16/12/2025 | 14:05

17'

Gặp khó trong việc tìm đường vào cầu môn futsal nữ Philippines, các cầu thủ Việt Nam cố gắng tìm vận may với những cú đại bác tầm xa.

598869072_1599588488050435_1737176079850439106_n.jpg
Pha đi bóng của Thùy Trang
16/12/2025 | 14:00

14'

Samantha Janes đang là cái tên nổi bật nhất bên phía futsal nữ Philippines. Thủ thành có thân hình cao lớn này một lần nữa dùng chân chặn đứng cú sút của Phương Anh.

16/12/2025 | 13:54

12'

Futsal nữ Philippines được hưởng quả đá phạt gián tiếp. Đội trưởng Dionesa dứt điểm căng tung lưới Việt Nam nhưng bàn thắng không được công nhận.

Futsal nữ Việt Nam lập tức đáp trả bằng pha kết thúc chìm ngoài vòng cấm của Phương Anh. Tuy nhiên, thủ thành Samantha Jane vẫn thi đấu xuất sắc.

16/12/2025 | 13:52

12'

Futsal nữ Philippines dần lấy lại thế trận và đang đá đôi công sòng phẳng với Việt Nam.

16/12/2025 | 13:48

10'

Cathrine tung cú sút căng khiến thủ môn Thùy Linh bắt bóng lúng túng đi hết đường biên ngang.

16/12/2025 | 13:44

8'

Bùi Thị Trang thực hiện hai pha nã pháo tầm xa liên tiếp chưa thắng được thủ môn Samantha Jane.

597378716_726758883817694_1003854350961170389_n.jpg
Phương Anh (7) rất chăm dứt điểm từ xa 
16/12/2025 | 13:41

6'

Thu Xuân nã đại bác sấm sét bên ngoài vòng cấm nhưng bóng bay vọt xà. Futsal nữ Việt Nam đang áp đảo toàn diện.

16/12/2025 | 13:38

4'

Biên Thị Hằng tung cú đá rất căng ở góc hẹp khiến thủ môn nữ Philippines - Samatha Janes vất vả cản phá.

16/12/2025 | 13:36

3'

Các cầu thủ áo đỏ đang duy trì thế trận áp đảo. Isabella Marie bên phía Philippines vừa dính chấn thương, phải tập tễnh rời sân.

16/12/2025 | 13:32

1'

Được đánh giá nhỉnh hơn, các cầu thủ futsal nữ Việt Nam ào lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Bùi Thị Trang tung ra cú dứt điểm đầu tiên không thành công.

16/12/2025 | 13:30

13h30

Trận đấu bắt đầu.

598935076_1204749235101661_7165758620905961061_n.jpg
Đội hình thi đấu của futsal nữ Việt Nam
16/12/2025 | 13:00

12h30

598012006_1887068462236989_3549493775955339117_n.jpg
Danh sách thi đấu 2 đội
16/12/2025 | 02:57

11h30

G79IUSuagAEioI8.jpg
G8HcPpsaIAABvYy.jpg
Futsal nữ Việt Nam toàn thắng vòng bảng trước Indonesia và Myanmar - Ảnh: Aseanfootball
16/12/2025 | 02:56

11h

GqfE9_wWsAAiIuZ.jpg
Các cầu thủ futsal nữ Việt Nam hướng đến chung kết SEA Games 33 - Ảnh: VFF
