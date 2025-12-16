Đội hình ra sân
Futsal nữ Việt Nam: Thùy Linh (GK), Ngọc Hân, Thanh Ngân, Phương Anh, Bùi Thị Trang.
Futsal nữ Philippines: Samantha Jane, Cathrine, Dionesa, Maria, Isabella Marie.
Bàn thắng: Nguyệt Vi 25'
Kết thúc
Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về futsal nữ Việt Nam. Đoàn quân HLV Nguyễn Đình Hoàng giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết, gặp futsal nữ Thái Lan hoặc Indonesia.
39'
Lemorran tung cú đá ở góc hẹp nhưng bóng đi ra mép lưới sau.
37'
Đang cầm bóng chơi power play nhưng những pha phối hợp của Philippines chưa rõ ý đồ.
34'
Các cầu thủ futsal nữ Philippines đã chuyển sang đá power play mỗi khi có bóng.
33'
Futsal nữ Việt Nam tổ chức phản công thần tốc. Ngọc Hân xử lý hay bên góc phải nhưng cú đá cuối cùng lại hơi nhẹ.
31'
Phương Anh tạc đạn rất căng chưa thể khuất phục thủ môn Samantha Jane.
28'
Phương Anh mắc sai sót để Dionesa vượt qua băng xuống đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, cú chích mũi giày của đội trưởng futsal nữ Philippines đi ra ngoài.
25'
Bàn thắng (1-0, Nguyệt Vi): Đón đường căng ngang của đồng đội, Nguyệt Vi đá nối đưa bóng bay qua đầu thủ môn Philippines, mở tỷ số trận đấu.
23
Sang hiệp hai, các cầu thu futsal nữ Việt Nam dồn ép liên tục. Nguyệt Vi rồi Thanh Ngân liên tục dứt điểm sấm sét.
20'
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0.
19'
Futsal nữ Việt Nam nỗ lực thực hiện những pha xuống biên rồi căng ngang vào trong. Tuy nhiên, dàn hậu vệ Philippines đang thi đấu chắc chắn.
17'
Gặp khó trong việc tìm đường vào cầu môn futsal nữ Philippines, các cầu thủ Việt Nam cố gắng tìm vận may với những cú đại bác tầm xa.
14'
Samantha Janes đang là cái tên nổi bật nhất bên phía futsal nữ Philippines. Thủ thành có thân hình cao lớn này một lần nữa dùng chân chặn đứng cú sút của Phương Anh.
12'
Futsal nữ Philippines được hưởng quả đá phạt gián tiếp. Đội trưởng Dionesa dứt điểm căng tung lưới Việt Nam nhưng bàn thắng không được công nhận.
Futsal nữ Việt Nam lập tức đáp trả bằng pha kết thúc chìm ngoài vòng cấm của Phương Anh. Tuy nhiên, thủ thành Samantha Jane vẫn thi đấu xuất sắc.
12'
Futsal nữ Philippines dần lấy lại thế trận và đang đá đôi công sòng phẳng với Việt Nam.
10'
Cathrine tung cú sút căng khiến thủ môn Thùy Linh bắt bóng lúng túng đi hết đường biên ngang.
8'
Bùi Thị Trang thực hiện hai pha nã pháo tầm xa liên tiếp chưa thắng được thủ môn Samantha Jane.
6'
Thu Xuân nã đại bác sấm sét bên ngoài vòng cấm nhưng bóng bay vọt xà. Futsal nữ Việt Nam đang áp đảo toàn diện.
4'
Biên Thị Hằng tung cú đá rất căng ở góc hẹp khiến thủ môn nữ Philippines - Samatha Janes vất vả cản phá.
3'
Các cầu thủ áo đỏ đang duy trì thế trận áp đảo. Isabella Marie bên phía Philippines vừa dính chấn thương, phải tập tễnh rời sân.
1'
Được đánh giá nhỉnh hơn, các cầu thủ futsal nữ Việt Nam ào lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Bùi Thị Trang tung ra cú dứt điểm đầu tiên không thành công.
13h30
Trận đấu bắt đầu.