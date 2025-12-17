Bảng tổng sắp huy chương SEA Games ngày 17/12: 'Mưa' HCV cho Việt Nam VietNamNet cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 17/12/2025, nhanh và chính xác.

Ghi bàn: Từ Quang Minh 11'.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã có chiến thắng đầy thuyết phục trước Indonesia với tỷ số 1-0 tại SEA Games 33, trong trận đấu cho thấy sự cải thiện rõ rệt so với màn ra quân.

Ngay từ những phút đầu, các học trò của HLV Diego Giustozzi nhập cuộc tự tin, triển khai lối chơi chặt chẽ và kỷ luật, pressing tốt.

Bàn thắng sớm của Từ Minh Quang là hệ quả tất yếu, tạo đà tâm lý rất tốt cho toàn đội.

Sau bàn thắng, Việt Nam chủ động chơi chắc chắn, tập trung vào khâu phòng ngự và kiểm soát nhịp độ trận đấu. Hệ thống phòng ngự hoạt động hiệu quả, bọc lót kín kẽ, khiến các pha tấn công của Indonesia gặp rất nhiều khó khăn.

Đặc biệt, thủ môn Phạm Văn Tú đã có một ngày thi đấu xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua quan trọng, trở thành chốt chặn đáng tin cậy trước khung thành.

Phòng ngự chắc, phản công nhanh, Việt Nam có cơ hội để nhân đôi cách biệt, khi Đa Hải thực hiện pha kéo bóng kỹ thuật vào vòng cấm và bị đốn ngã từ phía sau.

Quả phạt đền mười mươi, nhưng trọng tài đã “quên” thổi còi. Dẫu vậy, các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung và bản lĩnh để bảo toàn chiến thắng 1-0 đầy xứng đáng, qua đó tiếp thêm sự tự tin cho hành trình tìm kiếm huy chương SEA Games 33.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp futsal giữa Việt Nam vs Indonesia: