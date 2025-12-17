Ghi bàn: Từ Quang Minh 11'.
Đội tuyển futsal Việt Nam đã có chiến thắng đầy thuyết phục trước Indonesia với tỷ số 1-0 tại SEA Games 33, trong trận đấu cho thấy sự cải thiện rõ rệt so với màn ra quân.
Ngay từ những phút đầu, các học trò của HLV Diego Giustozzi nhập cuộc tự tin, triển khai lối chơi chặt chẽ và kỷ luật, pressing tốt.
Bàn thắng sớm của Từ Minh Quang là hệ quả tất yếu, tạo đà tâm lý rất tốt cho toàn đội.
Sau bàn thắng, Việt Nam chủ động chơi chắc chắn, tập trung vào khâu phòng ngự và kiểm soát nhịp độ trận đấu. Hệ thống phòng ngự hoạt động hiệu quả, bọc lót kín kẽ, khiến các pha tấn công của Indonesia gặp rất nhiều khó khăn.
Đặc biệt, thủ môn Phạm Văn Tú đã có một ngày thi đấu xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua quan trọng, trở thành chốt chặn đáng tin cậy trước khung thành.
Phòng ngự chắc, phản công nhanh, Việt Nam có cơ hội để nhân đôi cách biệt, khi Đa Hải thực hiện pha kéo bóng kỹ thuật vào vòng cấm và bị đốn ngã từ phía sau.
Quả phạt đền mười mươi, nhưng trọng tài đã “quên” thổi còi. Dẫu vậy, các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung và bản lĩnh để bảo toàn chiến thắng 1-0 đầy xứng đáng, qua đó tiếp thêm sự tự tin cho hành trình tìm kiếm huy chương SEA Games 33.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp futsal giữa Việt Nam vs Indonesia:
40'
Hết giờ! Việt Nam 1-0 Indonesia!
Một trận đấu xuất sắc về mọi mặt của futsal Việt Nam, với những pha xử lý xuất sắc của thủ môn Phạm Văn Tú, qua đó có chiến thắng đầu tiên tại SEA Games 33.
40'
Cột dọc! Indonesia mất bóng, Công Viên sút kỹ thuật từ sân nhà về khung thành trống, nhưng bóng chạm cột dọc.
40'
Không vào! May mắn cho Việt Nam! Trong một sai lầm phòng ngự hiếm hoi của Văn Tú và các đồng đội, Samuel Eko sút căng ra ngoài.
37'
Indonesia quyết định đá Power Play.
36'
Ngọc Linh đột phá tuyệt hay với pha “Inside-Inside”, thực hiện cú căng ngang nhưng Thịnh Phát không thể lao vào dứt điểm.
35'
Đa Hải phạm lỗi nguy hiểm, phải nhận thẻ vàng. Đây là lỗi tổng hợp thứ 4 của Việt Nam.
33'
Ngọc Linh sút thẳng vào vị trí của thủ môn Indonesia. Sau đó, Từ Minh Quang bị đau cần chăm sóc y tế.
33'
Pha phòng ngự rất hay của Việt Nam, ngăn tình huống dứt điểm nguy hiểm của Indonesia.
32'
Indonesia bị thổi phạt lần thứ 5 vì kéo áo Đức Hòa.
31'
Đức Hòa chuyền quá sâu so với đà băng lên của Nhan Gia Hưng trong tình huống phản công nhanh.
29'
Cứu thua! Văn Tú có pha… dùng mặt ngăn cú đá cận thành của Indonesia.
Đối thủ đang ép sân liên tục.
28'
Văn Tù rời khung thành rất xa để phá bóng sửa sai cho Ngọc Linh. Anh cũng bị phạm lỗi, trọng tài rút thẻ vàng cho cầu thủ Indonesia – lỗi tổng hợp thứ 4 trong hiệp 2.
17'
Không phạt đền! Đa Hải kéo bóng xâm nhập vòng cấm, bị phạm lỗi nhưng trọng tài không thổi phạt. Quay chậm cho thấy pha truy cản trái phép của cầu thủ Indonesia.
25'
Mạnh Dũng buộc phải phạm lỗi ngăn đối phương tấn công nguy hiểm, nhận thẻ vàng.
24'
Việt Nam có 2 pha dứt điểm liên tiếp, nhưng bàn thắng thứ hai vẫn chưa đến.
22'
Không vào! Thêm cú sút khác của cầu thủ Indonesia, bóng đi căng nhưng Văn Tú phả xạ rất hay.
21'
Cứu thua! Samuel Eko tung cú đá trên vạch 6 mét, Văn Tú xuất sắc băng lên cản phá thành công. Tú đang chơi tuyệt hay từ đầu trận.
21'
Không vào! Ngay những pha chạm bóng đầu tiên, Việt Nam có pha dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc.
21'
Hiệp 2 bắt đầu.
20'
Hiệp 1 kết thúc! Việt Nam 1-0 Indonesia!
Futsal Việt Nam có màn trình diễn tốt hơn trận ra quân, tạm dẫn 1-0.
19'
Nguy hiểm! Đức Hòa đưa bóng ngang khó chịu, Thịnh Phát lao vào nhưng không thể dứt điểm.
19'
Văn Tú có pha lao ra xuất sắc khép góc chặn cú sút của đối phương.
18'
Dương Ngọc Linh có pha truy cản thành công cút sút của Indonesia, sau tình huống Việt Nam mất bóng rất nguy hiểm.
16'
Samuel Eko sút xa rất căng, Văn Tú tập trung hóa giải thành công.
15'
Xà ngang! Vũ Ngọc Ánh khống chế rồi tung cú sút chân phải rất căng, bóng bật xà ngang đi ra ngoài.
15'
Văn Tú băng ra phá bóng thành công. Indonesia đang đẩy tốc độ lên cao tìm bàn gỡ.
15'
Thịnh Phát bị thổi phạt. Hai đội cùng có 4 lỗi tổng hợp.
14'
Các cầu thủ Việt Nam đang thi đấu chủ động sau khi có bàn thắng mở tỷ số.
12'
Nguy hiểm! Tình huống lộn xộn trước khung thành Indonesia, Mạnh Dũng lao vào không kịp dứt điểm.
11'
Bàn thắng! Việt Nam dẫn 1-0! Từ Minh Quang xử lý kỹ thuật, tung cú sút rất căng không cho thủ môn Indonesia phản ứng.
11'
Không vào! Sau pha phối hợp đá biên, Từ Minh Quang xoay người sút chéo góc đi chệch cột dọc.
9'
Tình huống lộn xộn trước khung thành Việt Nam, Văn Tú kịp phá bóng ra xa.
8'
Cú sút từ quá xa của cầu thủ Việt Nam đi không chính xác. Thế trận đang trở nên cân bằng.
6'
Thêm cú sút của tuyển thủ futsal Việt Nam nhưng chưa thành công.
5'
Số 6 của Indonesia thoát xuống dứt điểm nhưng Văn Tú kịp băng lên khép góc, bóng ra ngoài.
3'
Indonesia đã có 3 pha phạm lỗi nhằm làm giảm tốc độ của Việt Nam.
2'
Liên tiếp là 2 cút sút của Việt Nam nhưng chưa đủ khó với hậu vệ và thủ môn Indonesia.
1'
Trong pha phối hợp phạt góc, Đa Hải băng lên bắt vô lê đi không chính xác.
1'
Hiệp 1 bắt đầu.
15h53
Trọng tài cho hai đội ra sân, chuẩn bị thi đấu.