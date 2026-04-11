Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 11/4 đến 23/4 tại Indonesia. Thầy trò HLV Cristiano Roland nằm ở bảng A cùng Indonesia, Malaysia và Timor Leste. Theo đánh giá của HLV Cristiano Roland, bảng đấu của U17 Việt Nam có nhiều nét tương đồng với vòng loại trước đó, quy tụ những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao.

“Chúng tôi biết đây là một bảng đấu rất khó khăn với những đội bóng mạnh. Tuy nhiên, U17 Việt Nam luôn tiếp cận theo cách riêng của mình, đó là tập trung giải quyết từng trận đấu một và cố gắng hết sức”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

HLV Cristiano Roland đánh giá cao sự tiến bộ của các cầu thủ. Ảnh: VFF

“Chúng tôi đang ở trong một bảng đấu mạnh, nhưng toàn đội nỗ lực hết sức. Qua mỗi trận đấu, các cầu thủ sẽ trưởng thành và tiến bộ hơn”, thuyền trưởng U17 Việt Nam nói thêm.

Theo chiến lược gia người Brazil, lứa cầu thủ hiện tại, trong đó có nhiều cầu thủ sinh năm 2010, được chuẩn bị từ sớm và đang từng bước trưởng thành. Đáng chú ý, một số cầu thủ trẻ sinh năm 2008 có cơ hội thi đấu tại V-League và thậm chí ghi bàn, cho thấy tiềm năng phát triển tích cực.

HLV Cristiano Roland cũng đặc biệt lưu ý đến yếu tố tâm lý thi đấu, khi khẳng định BHL luôn truyền sự tự tin cho các cầu thủ, đồng thời yêu cầu duy trì sự tập trung cao độ và niềm tin vào bản thân. Theo HLV Cristiano Roland, việc hướng tới từng mục tiêu cụ thể, trước mắt là trận ra quân, giúp U17 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất.